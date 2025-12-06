Care sunt criteriile după care familiile își aleg vacanța de Crăciun în 2025

Vacanța de Crăciun a devenit, pentru multe familii, una dintre cele mai importante perioade de călătorie din an. Totuși, din cauza cheluielilor, alegerea unei vacanțe de Crăciun pornește, aproape inevitabil, de la buget, dar continuă cu o serie de criterii legate de siguranță, confort, nevoile copiilor și modul în care întreaga familie își petrece timpul împreună.

Pentru majoritatea familiilor, bugetul stabilește de la început limita destinațiilor posibile. Creșterea costurilor de cazare și de transport din ultimii ani a făcut ca multe familii să caute oferte cu un raport bun între preț și servicii, inclusiv pachete all inclusive sau city break-uri scurte. Potrivit etc-corporate.org, presiunea inflației se vede direct în preferința pentru sejururi mai scurte și planuri mai atent calculate.

Planificarea începe, de regulă, cu stabilirea unei sume maxime care include nu doar transportul și cazarea, ci și mesele zilnice, activitățile pentru copii, eventualele excursii opționale, asigurarea de călătorie și o rezervă pentru cheltuieli neprevăzute. Astfel, familiile compară mai multe oferte similare, verifică ce este inclus și ce nu și sunt atente la costuri ascunse, cum ar fi taxele de bagaj sau serviciile suplimentare la hotel.

În ultimii doi ani, pachetul preferat de români a fost cel complet. „Pachetele complete, care includ zbor, cazare, transfer, bagaje de cală și asistență turistică locală. Practic - pachetele care oferă cel mai puțin stres. Și până la urmă, de asta apelează turiștii la o agenție, ca ei doar să se bucure de vacanță și noi ne ocupam de partea de organizare și management”, a explicat Izabella Zekany, agent de turism la Zepelin Tour.

În Europa, o mare parte a călătoriilor are loc în ultimele luni ale anului, iar datele Comisiei Europene pentru Turism arată că peste două treimi dintre respondenții dintr-un raport 2023–2024 plănuiau cel puțin o călătorie din octombrie.

Pentru vacanțele de Crăciun, agențiile de turism recomandă, de regulă, rezervarea pachetelor cu câteva luni înainte, mai ales dacă familia își dorește destinații foarte populare, cum sunt marile orașe europene cu târguri de Crăciun sau stațiunile de schi. O rezervare timpurie oferă, de obicei, tarife mai bune și o mai mare libertate în alegerea cazării.

Există însă și familii care mizează pe ofertele „last minute”, mai ales pentru destinațiile unde capacitatea de cazare este mare și diversă. În acest caz, flexibilitatea devine esențială: pentru ziua plecării, ora zborului sau chiar pentru destinație. Familiile cu copii mici preferă, în general, un plan clar stabilit, în timp ce părinții cu adolescenți acceptă mai ușor un program decis aproape de momentul plecării.

Un studiu realizat pentru lanțul hotelier internațional Hilton arată că 56% dintre familii aleg hotelul în funcție de programele dedicate celor mici. De asemenea, cercetări recente despre rolul copiilor în planificarea călătoriilor indică faptul că, în multe familii, cei mici participă tot mai mult la decizia finală, iar o mare parte dintre părinți declară că destinația este aleasă ținând cont de preferințele copiilor.

În practică, aceste tendințe sunt:

activități adaptate vârstei copiilor (pârtii ușoare de schi, patinoare, parcuri tematice de Crăciun, ateliere pentru copii);

program de divertisment dedicat (cluburi de copii, spectacole, întâlniri cu Moș Crăciun);

spații comune în care întreaga familie să petreacă timp împreună.

În listele cu „cele mai bune destinații de Crăciun din Europa” publicate pentru anii 2024 și 2025 apar constant orașe precum Viena, Zurich, Budapesta, Zagreb, Bruxelles sau Innsbruck, apreciate pentru târgurile de Crăciun, iluminatul festiv și oferte.

Pentru familii, opțiunile se împart, de regulă, în câteva categorii:

Orașe cu târguri de Crăciun - potrivite pentru familiile care își doresc atmosferă festivă, evenimente culturale, lumini și posibilitatea de a combina vizitele la obiective turistice cu momente de relaxare la târg;

Stațiuni de schi și zone de munte - pentru cei care vor zăpadă, sporturi de iarnă și activități în aer liber;

Destinații mai calde, inclusiv insule sau regiuni sudice, pentru familiile care preferă să evite frigul și zilele foarte scurte;

Pentru familii, asigurarea de călătorie devine esențială în perioada sărbătorilor, când riscul de întârzieri, anulări sau probleme medicale este mai ridicat. Ghidurile actualizate ale asociațiilor europene de turism pentru 2024-2025 arată că polițele care acoperă anularea călătoriei, pierderea bagajelor și incidentele medicale neprevăzute sunt printre cele mai căutate în acest sezon.

„Asigurările de călătorie sunt foarte importante. Recomand la fiecare călătorie să fie făcută, și, pe lângă cea medicală, recomand asigurarea storno, unde primești în anumite condiții banii înapoi dacă nu mai poți să călătorești din motive neprevăzute”, a explicat Izabella Zekany.

Datele Eurostat privind mobilitatea turistică arată că, în unele state, inclusiv România, o mare parte a călătoriilor interne are loc în luna decembrie, luna Crăciunului. Astfel, aeroporturile sunt aglomerate, drumurile mai pline și există un risc mai mare de întârzieri.

„Familiile trebuie să aibă în calcul că aeroporturile pot fi mai aglomerate, astfel trebuie să ajungă puțin mai devreme decât ar face o în mod normal”, a explicat agentul.