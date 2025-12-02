Campania lui Drulă, gaură în buget pentru USR. Candidatul la Primăria Capitalei, susținut în cursă cu bani împrumutați

USR suportă în totalitate campania lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei, ignorând restul candidaților din teritoriu. Autoritatea Electorală Permanentă a publicat listele cu veniturile și cheltuielile electorale pentru alegerile locale parțiale de duminică, iar datele arată că partidul condus de Dominic Fritz s-a împrumutat cu 810.000 de lei și a cheltuit 140.615,85 de lei doar în Capitală, potrivit Jurnalul.

Printre furnizorii de servicii contractați se numără și o companie asociată contracandidatei progresiste Ana Ciceală, de la partidul SENS, care însă nu apare în lista veniturilor declarate de campanie.

Principalii contracandidați ai lui Drulă, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, își finanțează singuri campaniile: Băluță cu fonduri proprii, iar Ciucu cu bani împrumutați. Candidata independentă sprijinită de AUR, Anca Alexandrescu, nu figurează pe nicio listă cu venituri sau cheltuieli, iar AUR nu a declarat până acum nicio cheltuială electorală.

Cu o săptămână înainte de închiderea oficială a campaniei pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, Autoritatea Electorală Permanentă a publicat situațiile financiare ale candidaților, la București și în alte unități administrativ-teritoriale.

Un detaliu important pentru cursa pentru Primăria Capitalei arată că, spre deosebire de contracandidații săi de la PSD și PNL, Cătălin Drulă nu a contribuit cu niciun leu la propria campanie și nu a efectuat cheltuieli de promovare. Toate cheltuielile au fost suportate de USR.

Candidatul USR nu apare pe lista contribuțiilor personale la campania electorală, ci doar partidul său figurează în „Centralizatorul pentru declararea veniturilor partidelor politice, alianțelor politice și organizațiilor aparținând minorităților naționale”. USR a declarat, pe 25 noiembrie 2025, 700.000 de lei proveniți din împrumuturi de la persoane fizice, și, pe 26 noiembrie, încă 110.000 de lei, tot din împrumuturi.

Astfel, partidul a atins suma maximă permisă de legislația electorală pentru o campanie locală, 810.000 de lei.

Contracandidații săi principali și-au finanțat singuri campaniile. Daniel Băluță (PSD) a virat 810.000 de lei din venituri proprii în contul de campanie, iar Ciprian Ciucu (PNL) a contribuit cu 207.000 de lei, tot din împrumuturi personale. Cheltuielile declarate de PNL până la finalul săptămânii trecute au fost de 89.402,67 de lei.

USR a direcționat fondurile exclusiv pentru campania lui Drulă în București, deși are candidați și în alte circumscripții. Chiar și în cazul alianței PNL-USR pentru funcția de președinte al CJ Buzău, USR nu a contribuit financiar la candidatul comun Mihai Răzvan Moraru, care și-a acoperit campania cu împrumuturi de 540.000 de lei.

Un alt detaliu interesant este că USR și partidul SENS, care o susține pe Ana Ciceală pentru Primăria Capitalei, au apelat la același furnizor de servicii, Lemana Efect SRL. USR a cheltuit pentru campania din Capitală 140.715,85 lei, dintre care 84.749,63 de lei către acest furnizor pentru broșuri și pliante, restul sumelor mergând la G4 Global Journalism, Intervet Comp și Spot Agency pentru propagandă online.

La nivel național, PSD a declarat venituri totale de 1.002.600 de lei de la 11 candidați, iar cheltuieli de 53.150 de lei. PNL a raportat venituri de 390.200 de lei de la 12 candidați, plus contribuțiile pentru CJ Buzău. Formațiunea SOS România a raportat venituri de 7.840 de lei, iar PAC, cu Gheorghe Gabriel Pană candidat la CJ Buzău, a contribuit cu 30.000 de lei din fonduri proprii.

Candidata independentă Anca Alexandrescu, sprijinită de AUR, nu a declarat nici venituri, nici cheltuieli. În același timp, AUR nu a raportat fonduri pentru campania sa, deși alți candidați ai partidului în județe precum Dâmbovița, Iași și Botoșani au contribuit cu 46.400 de lei la propriile campanii. Modelul seamănă cu situația de la alegerile prezidențiale din 2024, când un candidat independent nu a declarat sumele reale folosite în campanie.