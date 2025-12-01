Fifor acuză USR că sacrifică interesul României pentru „jocuri mici de gașcă”

În urma demisiei lui Ionuț Moșteanu, fostul ministru al Apărării, scena politică s-a umplut de mesaje acide legate de această criză. În plus, parada militară de Ziua Națională s-a desfășurat într-un moment de incertitudine, cu un minister-cheie condus de un interimar. Deputatul PSD și fost ministru al Apărării în Guvernul Tudose, Mihai Fifor, a lansat o serie de critici la adresa USR, acuzând partidul că pune jocurile politice mai presus de interesele naționale.

„Oricât aș vrea, nu pot să nu remarc un fapt revoltător: România este, de peste 72 de ore, singurul stat membru NATO fără un ministru plin al Apărării. Vorbim despre un minister-cheie în arhitectura de securitate a țării și a întregului Flanc Estic, un minister cu o responsabilitate uriașă față de români și față de aliații noștri”, a scris deputatul pe Facebook.

El a subliniat că, în mod normal, orice partid responsabil ar fi lăsat deoparte calculele interne și ar fi arătat maturitate și respect pentru interesul național.

„În mod normal, într-o astfel de situație, orice partid responsabil ar fi lăsat la o parte calculele interne meschine și ar fi demonstrat maturitate și respect pentru interesul național. USR putea să renunțe la a ține scaunul cald pentru pierzătorul Drulă și să pună stabilitatea țării mai presus de orgoliile personale. Mai ales după catastrofa Moșteanu, un minim gest de luciditate era obligatoriu”, adaugă el.

Fostul ministru al Apărării a acuzat USR că prioritizează „jocurile mici de gașcă” în detrimentul interesului național. De asemenea, el susține că liderii din partid ar trebui să lase deoparte orgoliile personale și să asigure stabilitatea conducerii ministerului.

Fifor a adăugat că efectele gestionării defectuoase a fostului ministru Moșteanu continuă să se resimtă în rândul militarilor.

„Dar, din păcate, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. USR arată încă o dată că asta poate: să sacrifice interesul României pentru jocuri mici de gașcă, fără să înțeleagă gravitatea momentului și fără să priceapă ce înseamnă loialitatea față de aliați. Iar această atitudine nu este doar o eroare politică — este o crasă lipsă de respect față de Armata României și față de aliații noștri din NATO”, a explicat deputatul.

Deputatul Mihai Fifor, fost ministru al Apărării în Guvernul Tudose, a declarat că profesia militară se bazează pe onoare și respect, iar încălcarea acestor principii are efecte profunde.

„Și aș mai adăuga un singur lucru: Armata oricărei țări funcționează pe reguli stricte, pe disciplină și respect. Dar, mai ales, pe încredere. Un militar care își pierde încrederea în liderul său își va îndeplini misiunea impecabil pentru că a jurat să o facă, dar în plan moral este profund afectat. Să nu ne amăgim: dezastrul Moșteanu a făcut mai mult rău decât vrem să credem. Lipsa de respect a fostului ministru față de militarii români nu dispare - se întoarce ca un bumerang”, a mai spus Fifor.

El a afirmat că, în contextul Zilei Naționale, Armata României merita un ministru demn, cu onoarea nepătată și respectat, un lider pe care militarii să îl urmeze și să îl respecte.

Deputatul susține că situația actuală are legătură cu jocurile politice ale USR, partid care, în opinia sa, urmărește doar propriile interese, fără a respecta Armata sau cetățenii.

„Cariera militară înseamnă ONOARE și RESPECT. Când acestea sunt călcate în picioare, efectul este profund. Iată de ce, astăzi, mai mult ca oricând, de Ziua Națională, Armata României merita să aibă un ministru demn, cu onoarea nepătată, respectat. Un lider pe care militarii să îl urmeze și să îl respecte. În schimb, au primit din partea USR afrontul unui interimar - caricatura unui ministru. Trist. Și revoltător. Totul pentru jocurile politice ale USR. Partidul care nu respectă nimic și pe nimeni. Doar propriile sale interese”, a încheiat el.