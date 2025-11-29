Moșteanu, eroul lui Drulă. Ce l-a impresionat pe candidatul USR la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Capitalei, a declarat că demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării reprezintă „un gest de onoare, care merită apreciat”.

„A făcut un gest de onoare, care cred că e de apreciat. Și-a asumat în mod deschis o greșeală din trecut și a făcut un gest pe care îl vedem rar în politica românească”, a spus Drulă sâmbătă, într-o conferință de presă.

Ionuț Moșteanu și-a depus vineri demisia, după scandalul legat de studiile sale. El a spus că decizia sa este motivată de respectul față de Armata Română și de situația de securitate a României și a Europei. „Mi-am depus astăzi demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale. Am discutat cu preşedintele, cu premierul, cu preşedintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR şi le mulţumesc pentru susţinere şi încredere.

Fac acest gest cu asumare şi respect faţă de Armata Română. România şi Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră naţională trebuie apărată cu orice preţ. Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara", a scris Moşteanu, pe pagina sa de Facebook.”, a scris Moșteanu pe Facebook.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că a luat act de demisia lui Moșteanu și îl propune pe ministrul Economiei, Radu Miruță, pentru interimat. „Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al Guvernului României.

Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului. Îi voi propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de domnul Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, a spus Bolojan.

Decretul prezidențial a fost semnat de Nicușor Dan și publicat în Monitorul Oficial, iar Miruță a preluat interimatul la Apărare.