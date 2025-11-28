International

Cum comentează presa din Rusia demisia lui Moșteanu

Cum comentează presa din Rusia demisia lui MoșteanuIonuț Moșteanu. Sursă foto: Facebook
Demisia lui Ionuț Moșteanu a ajuns în centrul atenției în Federația Rusă, unde principalele publicații au relatat despre plecarea acestuia dintr-un minister-cheie, într-o perioadă de tensiuni la granița României. De la agențiile oficiale de stat până la portalurile regionale, presa rusă a scris despre această decizie.

Demisia ministrului Moșteanu, în atenția presei din Rusia

Site-urile importante din Rusia au titrat fără rezerve, unul dintre ele deschizând știrea cu mesajul: „O țară UE a rămas fără ministru al Apărării”. Redacțiile au insistat pe motivele demisiei, subliniind că Moșteanu ar fi „mințit în CV-ul oficial”.

Mai multe publicații au adus în discuție și alte controverse din interiorul Ministerului Apărării din România, inclusiv cazul generalului Zisu și retragerea unor militari americani.

propaganda Rusia

propaganda Rusia / sursa foto: dreamstime.com

Călin Georgescu, pe lista subiectelor atinse

Unele publicații au făcut referire și la Călin Georgescu și au pus accentul pe o declarație dată de fostul candidat în trecut: „Am fi avut pacea de la București” dacă el ar fi fost președinte.

Astfel de comentarii reflectă interesul propagandei ruse pentru subiectele sensibile din România și pentru mesajele care sprijină discursuri pro-Kremlin.

Agenția oficială a Kremlinului oferă detalii ample despre scandalul studiilor lui Moșteanu. Materialul publicat de agenție a fost punctul central al relatărilor din presa rusă.

„Scandalul cu diploma de studii superioare a lui Moșteniu a izbucnit săptămâna aceasta. În CV-ul său era menționat că a absolvit Universitatea Athenaeum din București. Administrația instituției de învățământ a declarat pentru ziarul Libertatea că el nu a fost niciodată student la această universitate. Ulterior s-a aflat că el a studiat la Universitatea Bioterra din capitală. Funcționarul a susținut că a descărcat de pe internet un formular pentru CV, în care era selectată implicit opțiunea Athenaeum, și că a uitat să o schimbe. Conform documentelor, el s-a înscris la universitate în 1995, iar diploma lui datează din 2018, iar examenele finale le-a susținut în 2016”, arată agenția

Demisia lui Moșteanu, intens mediatizată în Rusia

Per ansamblu, demisia ministrului a fost prezentată ca un semn de instabilitate a unui stat membru UE și a fost folosită pentru a promova teme favorabile discursului Kremlin.

1
2
