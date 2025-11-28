Demisia lui Ionuț Moșteanu a ajuns în centrul atenției în Federația Rusă, unde principalele publicații au relatat despre plecarea acestuia dintr-un minister-cheie, într-o perioadă de tensiuni la granița României. De la agențiile oficiale de stat până la portalurile regionale, presa rusă a scris despre această decizie.

Site-urile importante din Rusia au titrat fără rezerve, unul dintre ele deschizând știrea cu mesajul: „O țară UE a rămas fără ministru al Apărării”. Redacțiile au insistat pe motivele demisiei, subliniind că Moșteanu ar fi „mințit în CV-ul oficial”.

Mai multe publicații au adus în discuție și alte controverse din interiorul Ministerului Apărării din România, inclusiv cazul generalului Zisu și retragerea unor militari americani.

Unele publicații au făcut referire și la Călin Georgescu și au pus accentul pe o declarație dată de fostul candidat în trecut: „Am fi avut pacea de la București” dacă el ar fi fost președinte.

Astfel de comentarii reflectă interesul propagandei ruse pentru subiectele sensibile din România și pentru mesajele care sprijină discursuri pro-Kremlin.

Agenția oficială a Kremlinului oferă detalii ample despre scandalul studiilor lui Moșteanu. Materialul publicat de agenție a fost punctul central al relatărilor din presa rusă.

„Scandalul cu diploma de studii superioare a lui Moșteniu a izbucnit săptămâna aceasta. În CV-ul său era menționat că a absolvit Universitatea Athenaeum din București. Administrația instituției de învățământ a declarat pentru ziarul Libertatea că el nu a fost niciodată student la această universitate. Ulterior s-a aflat că el a studiat la Universitatea Bioterra din capitală. Funcționarul a susținut că a descărcat de pe internet un formular pentru CV, în care era selectată implicit opțiunea Athenaeum, și că a uitat să o schimbe. Conform documentelor, el s-a înscris la universitate în 1995, iar diploma lui datează din 2018, iar examenele finale le-a susținut în 2016”, arată agenția

Per ansamblu, demisia ministrului a fost prezentată ca un semn de instabilitate a unui stat membru UE și a fost folosită pentru a promova teme favorabile discursului Kremlin.