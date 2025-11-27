Ministrul Apărării și-a publicat diploma de licență de la Bioterra. Povestea încâlcită a studiilor lui Moșteanu

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, și-a publicat pe contul de Facebook diploma de licenţă la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic. Gest făcut după ce într-un CV vechi, postat pe site-ul companiei Tarom, scrisese că a absolvit Universitatea Athenaeum din Bucureşti. Ministrul arată că este vorba despre o greşeală care îl jenează. „Nu am dat prea multă atenţie atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”.

„Pentru a clarifica discuţiile apărute în spaţiul public despre studiile mele, pun aici diploma mea de licenţă pentru a lămuri lucrurile. Nu mă ascund, am muncit pentru fiecare etapă din viaţa mea şi în privat, şi în politică. Nu mi-a dat nimeni vreun loc călduţ şi nu am datorii politice. Cariera mea a fost construită prin muncă”, a spus Ionuț Moșteanu în postarea de astăzi.

Demnitarul a vorbit și despre traseul studiilor sale. „Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul 2 m-am apucat de muncă pentru a mă întreţine, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licenţa, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private şi în antreprenoriat. Am continuat să învăţ în fiecare zi şi încă o fac. Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licenţă şi am obţinut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, Profil - inginerie economică, Specialitatea - inginerie managerială”.

Moșteanu a mai afirmat că a lucrat 20 de ani în companii româneşti şi multinaţionale, a avut propria afacere şi a învăţat continuu cum să facă lucrurile mai bine şi să fie cu ochii pe obiectiv.

„În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziţia de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puţin peste 2.000 de lei. De atunci viaţa mea e publică. În 2017, în primul an de politică, Valeriu Nicolae ne-a ajutat pe câţiva dintre noii politicieni de la USR să înţelegem mai mult şi mai repede noţiuni de filosofie politică, să discutăm despre concepte precum stat, guvern, libertate, justiţie, lege şi drepturi. Dorinţa de a înţelege mai multe m-a stimulat să urmez masterul PPE (Philosophy. Politics and Economics) în engleză la Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti. Lucrarea de disertaţie am amânat-o”, a mai scris ministrul Apărării.