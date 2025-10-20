O universitate din România, meditații gratuite pentru cei care se pregătesc de admitere. Ce trebuie să știe viitorii studenți

Universitatea Politehnica din București (UPB) lansează o serie de sesiuni gratuite de pregătire pentru examenul de admitere, dedicate elevilor care își doresc să își consolideze cunoștințele înainte de această etapă.

Sesiunile se vor desfășura în fiecare sâmbătă în campusul LEU (Bulevardul Iuliu Maniu 1-3, București), la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Programul este următorul: matematică, sala A01, între orele 10:00–12:00; fizică, sala A02, între orele 12:00–14:00; informatică, sala A101, între orele 12:00–14:00.

„Te pregătești pentru admiterea la POLITEHNICA București? Vino la sesiunile GRATUITE de pregătire dedicate elevilor care vor să înțeleagă mai bine cerințele examenului de admitere! Transformă fiecare sâmbătă într-o investiție în viitorul tău: consolidează-ți cunoștințele, exersează pe modele reale și învață direct de la specialiști.

În prezent, Universitatea Politehnica din București numără 15 facultăți, printre care Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Energetică, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Facultatea de Transporturi și Facultatea de Inginerie Aerospațială, dar și specializări mai recente, precum Facultatea de Inginerie în Limbi Străine și Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor.

Potrivit site-ului oficial al universității, admiterea la UPB se poate face prin mai multe tipuri de concurs: pe baza rezultatelor școlare (dosar), cu probe scrise, cu probe vocaționale sau mixt, în funcție de facultate și domeniu.

În ultimii ani, Politehnica București a oferit meditații gratuite celor care s-au pregătit pentru examenul de admitere, ca parte a unui program menit să sprijine elevii din licee și să îi familiarizeze cu cerințele concursului. Aceste sesiuni au vizat, în special, materiile de bază precum matematica, fizica și informatica, oferind acces la materiale de studiu actualizate și la exerciții pe modele de subiecte reale.

Conform anunțurilor publicate pe internet, prețul pentru o oră de meditații la matematică pornește de la 90 de lei.