Inteligența artificială, între ajutor și obstacol în educație, ce spun elevii. Studiu

Un studiu comandat de Oxford University Press (OUP) privind utilizarea inteligenței artificiale în școli, a constatat că doar 2% dintre adolescenții cu vârste între 13 și 18 ani au declarat că nu recurg la inteligența artificială pentru teme, în timp ce 80% au afirmat că o folosesc frecvent în acest scop, potrivit jurnalistului Richard Adams, expert în domeniul educațional, la The Guardian.

Deși utilizarea inteligenței artificiale în educație devine tot mai răspândită, mulți elevi susțin că tehnologia are efecte negative asupra abilităților lor academice. Studiul arată că 62% dintre elevii chestionați consideră că inteligența artificială le subminează dezvoltarea personală și performanțele școlare.

O parte semnificativă a elevilor, aproximativ unul din patru, recunosc că folosirea AI face procesul de învățare prea facil, eliminând nevoia de a depune efort propriu. În plus, 12% afirmă că această tehnologie le afectează negativ creativitatea, iar alții spun că sunt mai puțin motivați să rezolve probleme complexe sau să redacteze texte originale.

Alexandra Tomescu, specialistă în produse de inteligență artificială generativă și învățare automată la Oxford University Press (OUP), a explicat că studiul este printre primele care au analizat modul în care tinerii din Marea Britanie încorporează inteligența artificială în educația lor.

„Ceea ce mi se pare fascinant este cât de sofisticate sunt răspunsurile”, a spus Tomescu. „Faptul că 60% dintre elevi spun că sunt îngrijorați că instrumentele de inteligență artificială încurajează copierea în loc să realizeze lucrări originale, aceasta înseamnă o înțelegere foarte profundă a modului în care temele lor sunt menite să îi ajute și care sunt capcanele și beneficiile asociate cu această tehnologie.”

Un studiu realizat anul acesta de Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) a analizat activitatea cerebrală a studenților în timp ce redactau eseuri cu ajutorul acestor modele. Rezultatele au scos la iveală posibile efecte negative asupra procesului cognitiv, cercetătorii atrăgând atenția asupra riscurilor pe termen lung ale unei dependențe prea mari de astfel de instrumente și subliniind necesitatea unor analize suplimentare privind rolul IA în educație.

La rândul lor, aproape 50% dintre cei 2.000 de elevi intervievați au declarat că se tem că unii colegi folosesc în mod discret inteligența artificială pentru realizarea temelor, fără ca acest lucru să fie observat de profesori.

În același timp, mulți elevi au semnalat că ar avea nevoie de mai mult sprijin din partea cadrelor didactice pentru a înțelege cum să utilizeze corect aceste instrumente și cum să evalueze acuratețea rezultatelor generate.

Ca răspuns la aceste provocări, Oxford University Press a anunțat lansarea unui centru educațional dedicat inteligenței artificiale, menit să ofere suport profesorilor în integrarea responsabilă a tehnologiei în activitățile didactice.

Daniel Williams, director adjunct și coordonator al inițiativelor privind inteligența artificială la școala primară Bishop Vesey din Birmingham, a subliniat că realitatea din clasă confirmă rezultatele recente ale acestor cercetări. Potrivit acestuia, elevii recunosc utilitatea AI în procesul educațional, fie pentru stimularea creativității, recapitularea cunoștințelor sau rezolvarea exercițiilor complexe. Totuși, mulți aleg să o folosească ca pe o scurtătură, în detrimentul învățării naturale.

Datele arată că doar 31% dintre elevi consideră că utilizarea AI nu le-a afectat negativ niciuna dintre competențe. Pe de altă parte, majoritatea tinerilor intervievați susțin că tehnologia i-a ajutat să își dezvolte noi abilități. De exemplu, 18% spun că au reușit să înțeleagă mai bine anumite concepte, iar 15% afirmă că au început să genereze idei mai originale și eficiente.

De exemplu, o elevă de 15 ani a explicat că, datorită AI, a reușit să înțeleagă mai bine matematica: „Am reușit să înțeleg matematica mai bine și mă ajută să rezolv probleme dificile.” Într-un alt caz, un băiat de 14 ani a observat că poate gândi mai rapid: „Acum gândesc mai repede decât înainte”, mai arată sursa menționată.