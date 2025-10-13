Sora 2 de la OpenAI poate genera filme false cu fețele oricui

O nouă tehnologie lansată de OpenAI atrage atenția comunității digitale și ridică semne de întrebare legate de etică și siguranță online. Este vorba despre Sora 2, o versiune avansată a aplicației capabilă să genereze videoclipuri false, informează dailystar.co.uk.

Dacă la prima vedere pare o inovație spectaculoasă în domeniul inteligenței artificiale, realitatea a scos rapid la iveală și potențialul ei periculos. Utilizatorii pot crea materiale video cu chipuri reale ale oricărei persoane, de la vedete la oameni obișnuiți, fără consimțământul acestora.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că astfel de tehnologii pot fi folosite pentru a produce deepfake-uri greu de detectat, care pot afecta reputația, siguranța și chiar integritatea psihologică a celor vizați.

Aplicația Sora 2, lansată de OpenAI pentru generarea de conținut video cu ajutorul inteligenței artificiale, a fost recent utilizată în mod abuziv de către anumiți utilizatori online. Aceștia au creat clipuri video bizare și uneori ofensatoare, profitând de libertatea pe care tehnologia le-o oferă.

Unul dintre cele mai virale exemple este un videoclip fals în care apar figuri istorice sau mondene, prezentate într-un context fictiv de lupte de tip MMA.

Imaginile, generate artificial, au fost distribuite masiv pe rețelele sociale, stârnind atât amuzament, cât și critici legate de limitele morale ale tehnologiei AI.

Cei care au testat deja aplicația au umplut rețelele sociale, în special TikTok, cu creații bizare și spectaculoase care demonstrează potențialul uriaș și uneori înfricoșător al noii tehnologii.

Un exemplu viral din seria „top 5 cele mai nebunești videoclipuri de wrestling cu inteligență artificială” îl arată pe Stephen Hawking fiind trântit din scaunul cu rotile de doi luptători masivi, în timp ce Steve Irwin se confruntă într-un ring imaginar cu o pisică de mare.

Alte dueluri absurde includ o bătălie între 2Pac și Biggie.

Aplicația nu se limitează doar la partea vizuală, Sora 2 poate genera și coloană sonoră sincronizată cu imaginile, inclusiv comentarii vocale realiste care imită transmisiunile sportive.

Acest lucru vine în contextul în care actrița Zelda Williams, fiica lui Robin Williams i-a implorat pe fani și troli să nu-i mai trimită clipuri „scârboase” generate de inteligența artificială cu regretatul ei tată.

Zelda a scris pe Instagram: „Vă rog, nu-mi mai trimiteți videoclipuri cu tata realizate cu inteligență artificială. Dacă aveți puțină decență, nu mai face asta, lui și mie. Nu e ceea ceea ce și-ar dori el”.