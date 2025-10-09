Înșelătorii pe TikTok. Mulți utilizatori au fost păcăliți

TikTok, platforma de social media care a cucerit milioane de utilizatori la nivel global, nu este doar o sursă de divertisment. Popularitatea sa uriașă a atras și persoane cu intenții rele, care profită de naivitatea utilizatorilor pentru a-i înșela, avertizează specialiștii în securitate cibernetică.

De la scheme financiare și fraude prin vânzări fictive până la escrocherii romantice, TikTok a devenit teren fertil pentru infractori digitali.

Cea mai răspândită metodă de înșelăciune pe TikTok este legată de bani. Escrocii creează conturi care par oficiale, prezentând oferte de investiții rapide sau oportunități de câștig prin criptomonede. În multe cazuri, victimele sunt convinse să trimită sume importante de bani pentru a obține profituri garantate, care, desigur, nu apar niciodată.

Un exemplu recent vine din România, unde un tânăr a reclamat că a pierdut peste 5.000 de lei într-o schemă de tip „investiție rapidă” promovată printr-un cont TikTok cu mii de urmăritori. Escrocul folosea videoclipuri foarte convingătoare, cu grafice false și testimoniale fabricate. Autoritățile au deschis o anchetă, dar banii pierduți nu au fost recuperați integral.

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că astfel de conturi folosesc tehnici psihologice sofisticate. „Înșelătorii creează un sentiment de urgență și exclusivitate. Victima crede că pierde o oportunitate unică dacă nu acționează imediat”, explică Andrei Popescu, expert în securitate online.

Pe TikTok, poveștile de dragoste pot fi false. Escrocii romantici folosesc poze atractive și conturi bine construite pentru a câștiga încrederea victimelor. În timp, aceștia cer bani sub diferite pretexte: taxe pentru vizite, tratamente medicale fictive sau situații urgente inventate.

Un caz cunoscut în SUA a implicat o tânără care a trimis peste 10.000 de dolari unui bărbat cu care vorbea doar prin platformă și aplicații de chat externe. Abia după luni de conversații și mesaje video, victima a realizat că persoana respectivă nu exista. Astfel de escrocherii nu sunt rare, iar unele victime ajung să piardă economiile de-o viață.

O altă metodă de înșelăciune implică conturile false care promit cadouri sau premii în bani. Escrocii cer detalii personale sau taxe simbolice pentru a „elibera” câștigurile. În realitate, premiile nu există, iar datele obținute sunt folosite pentru fraudă sau vânzate pe piața neagră a informațiilor.

Platforma încearcă să limiteze aceste practici prin reguli stricte și filtre automate, însă numărul conturilor false și al escrocheriilor crește proporțional cu popularitatea aplicației. În plus, multe dintre aceste conturi sunt șterse rapid după ce sunt raportate, ceea ce face dificilă identificarea și urmărirea infractorilor.

Adolescenții sunt printre cei mai vulnerabili utilizatori ai TikTok. Lipsa experienței financiare și dorința de a fi popular sau de a câștiga bani rapid îi face ținte perfecte pentru escroci. Într-un studiu realizat anul trecut, 27% dintre adolescenți au recunoscut că au fost aproape victime ale unei înșelătorii online pe TikTok, fie prin conturi false, fie prin promoții fictive.

Psihologii atrag atenția că efectele pot fi traumatizante. „Adolescenții se simt trădați și umiliți, iar pierderea banilor poate afecta stima de sine și încrederea în oameni”, explică dr. Andreea Marinescu, specialist în psihologie adolescentină.

Experții recomandă câteva reguli simple pentru a evita să fii păcălit pe TikTok:

Nu trimite bani către persoane necunoscute sau conturi neoficiale;

Verifică întotdeauna identitatea contului și recenziile altor utilizatori;

Evită să distribui informații personale, inclusiv numere de telefon sau detalii bancare;

Raportează imediat orice cont suspect sau mesaj care pare fraudulos;

Folosește parole puternice și autentificarea în doi pași pentru protecția contului.

TikTok investește milioane de dolari anual pentru securitatea platformei. Algoritmii avansați detectează comportamente suspecte, conturi duplicate și tentative de phishing, iar colaborarea cu autoritățile locale este constantă. Cu toate acestea, numărul utilizatorilor și viteza cu care apar noi escrocherii fac ca platforma să fie o provocare permanentă pentru siguranța online.

În plus, scandalurile legate de înșelătorii afectează și imaginea brandurilor care colaborează cu influenceri pe platformă. Companiile devin tot mai atente la parteneriate, încercând să evite asocierea cu conturi care au legături cu fraudele.