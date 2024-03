Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 20 martie 2024. Echinocțiul de primăvară







20 martie

Pe 20 martie s-au născut : Publius Ovidius Naso, Henrik Ibsen, B. F. Skinner, Benajamino Gigli, Sviatoslav Richter, William Hurt, Alexandru Ioan Cuza, Gavril Musicescu, George Topârceanu, Theodor Aman, Constantin Palade.

În calendarul creştin ortodox se pomenesc Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit şi Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul.

În „Kalendar” nimic, să ne amintim că am pomenit pe 8 martie despre sărbătorile echinocțiului de primăvară. Da, pentru că astăzi, 20 martie 2024 la ora 05:06:19 (sursă Dr. Harald Alexandrescu) Soarele taie, în ascensiunea lui oblică pe calea lui, pe ecliptică, ei bine, taie ecuatorul celest. Echinocțiul de primăvară. Equinox, ce LP fantastic, inițiatic, al lui Jean Michel Jarre! Convențional, Soarele părăsește Zodia Peștilor și intră în Zodia Berbecului. Începe un alt an astrologic, considerat de mulți autori cel de al 7527-lea de la Facerea Lumii.

Acum intrăm în primăvară, pur și simplu, primăvara începe de la echinocțiul de primăvară și ține până la solstițiul de vară. Nu este vina mea că s-a făcut o catastrofă din calendar și că nu mai corespund datele calendaristice cu anotimpurile și fenomenele naturale. Primăvara nu începe la 1 martie, îmi pare rău, ca dovadă - ghioceii au apărut de câteva zile în curtea mea. Ar trebui o adaptare, o resetare a calendarului, dar nu vreți să știți cât ar costa, așa că s-a renunțat. Rețineți, nu primăvara astronomică, ci pur și simplu primăvara!

Pentru multe popoare, populații - și îi amintesc numai pe iranieni, azeri, afghani, turkmeni, tadjici, iuguri, gujarati, dari, kurzi, kazahi, kirkizi, osetieni, tati, pashto, uzbeci, georgieni și chiar unii albanezi, ei bine este Anul Nou – Now Ruz. Cam jumătate de miliard de oameni sărbătoresc începerea unui an nou, exact la secunda echinocțiului a fusului orar respectiv, ora locală, nu la miezul nopții. Iranienii, de exemplu intră, pe 21 martie, 1 Farvardin, în al 1402-lea an musulman, sau în al 2583-lea an imperial.

Iulius Cezar a stabilit calendarul care îi poartă numele, iulian, cu Anul Nou în ianuarie, luna lui Ianus, zeul cu două fețe, una spre trecut, alta spre viitor. Înainte de el anul avea Anul Nou la echinocţiul de primăvară, iar luna martie era prima lună a anului. Lunile se suprapuneau exact peste zodii. O măsură corectă, naturală, care se baza pe filozofia de viaţă a majorităţii populaţiei, agricultori şi crescători de vite, majoritate pentru care acum începea un nou ciclu, un nou an. Anul Nou este sărbătorit de echinocţiul vernal, în Orient, de iranieni, de exemplu, printr-o succesiune rituală, „Sisdah” care, după cum îi spune şi numele, durează 13 zile!

Noi, dacii, am fost întotdeauna mai complicaţi şi mai ezoterici poate unde am fost, prin agatârşi, mai vechi ca etruscii şi romanii. Sau ne tragem din aceiași sursă legendară, Troia. Se ştie că cele două echinocţii şi două solstiţii de peste an se sărbătoreau cu mare fast. Se mai ştie că mai exista un an, cel al lui Venus. Nu se ştie exact când a fost Anul Nou dacic, sunt unele supoziţii că ar fi fost cu douăzeci de zile înaintea solstiţiului de iarnă, cam pe 1 decembrie, după calendarul actual. Dar cu uneltele antropolgiei istorice pare logic ca o populaţie de agricultori şi ciobani să fi dat mare importanţă echinocţiului de primăvară, începutul anului agricol-pastoral.

Revenim la ceea ce spuneam, pentru că de echinocţiu nu au loc doar banchetele masonice, ci arhimagii şi astrologii pot să spună unele adevăruri incomode. Eu asta fac mereu! Doar măreţul Sfinx este poziţionat perfect cu axa, cu faţa, către gradul de zodiac unde răsare Soarele la echinocţiul de primăvară.

Pentru că am ceva pe inimă. România lui Ceușescu, România comunistă?!! Cute, but wrong! Vorba celor doi căței. Cred că cel mai corect ar fi România din timpul războiului rece. Se vorbește de o Românie dintre cele două războaie, de o Românie pașoptistă, nu cred că România poate fi blamată pentru ceva, orice, așa că o să vă povestesc o istorie adevărată din timpul României din perioada războiului rece. Nu a fost nici a lui Ceaușescu, nici comunistă, am fost bine plasat ca să observ că tăticii și mămicile colegilor mei de la Liceul 24, nu erau deloc comuniști, decât în public, sau la ședințele de partid, erau niște oportuniști, niște găști care se luau de gât pentru putere și bani, niște ne-trebnici ca și cei de astăzi, vorba lui Andrei Pleșu.

Cum am ajuns la faimosul Liceu 24, coleg cu Nicu Ceaușescu & Co.?

Este o poveste pe care o să v-o spun acum, de echinocțiu.

Când am dat examenul pentru liceu, un examen greu pe timpul meu - s-a demixtat, învățământul și educația au trecut tot timpul prin reforme și schimbări care de care mai paradoxale. Așa că am fost obligat să dau examen la Liceul Dimitrie Cantemir, care era de băieți, părăsind cu mari regrete Liceul nr. 10, Zoia Kosmodemianskaia, de fete, pentru care am și astăzi o mare slăbiciune. Pentru liceu. Am intrat printre primii, țin minte că parcurgeam listele de admiși, începând de la coadă. Nu mă găseam și începusem să cam transpir, când, iată pe un onorabil loc 3 și pe subsemnatul, din câteva sute de candidați.

Clasa a noua am făcut-o, la dorința tatălui meu, filogerman, la o clasă care avea, a doua limbă străină, după franceză, germana. Am terminat cu un premiu, premiul trei, fără sforțări și meditații, ba ducându-mă mai tot timpul la filme, teatru, operetă și citind sute de cărți, era epoca superproducțiilor americane și a filmelor franțuzești cu Alain Delon și Jean Gabin.

În toamnă, când am revenit la Dimitrie Cantemir mi s-a spus să vin cu unul dintre părinți. Pe scurt se constituise, la dispoziția Ministerului, din premianții celor șase clase paralele o clasă specială. Urma să studiem aprofundat fizica și matematica. Șase ore de fizică pe săptămână, șase ore de matematică. Era necesar acordul scris al părinților. Câțiva nu au fost de acord, dar au existat cereri, în scris, de la părinții altor copii care nu fuseseră premianți, care au văzut în această clasă specială o oportunitate. Până la urmă clasa specială de fizică de la Liceul Dimitrie Cantemir a avut 21 de elevi.

Profesorul de fizică era domnul Șerbănescu, fost profesor universitar, scos din învățământul superior pentru legăturile lui cu legionarii. Un geniu pedagogic, spun asta cu toată certitudinea. Profesoara de matematică era formidabila doamnă Cernica, profesor emerit, gradul I, cea care, pe atunci, anima Gazeta Matematică. Dar, uneori, primeam și vizitele unor profesori universitari, care țineau cursuri.

Iarna, cred că în februarie 1965, au început Olimpiadele școlare. La etapa pe raion, așa se numea pe atunci, toată clasa a trecut. La etapa pe București, am rămas șase. Pe țară, toți șase am fost premiați, eu am luat locul doi, Relu Preoteasa locul întâi și ceilalți restul. A fost o înfrângere zdrobitoare a școlii de fizică de la Botoșani, care era abonată, până atunci, la titlurile olimpice la fizică.

La fel s-a întâmplat și în clasa a unsprezecea. Clasa specială de fizică de la Liceul Dimitrie Cantemir aduna mai toate premiile olimpice de la Olimpiadele de fizică și matematică. La etapa pe țară, în clasa a unsprezecea, premierea a fost la Liceul Sf. Sava. Așa îi spunea toată lume, cred că avea un număr și un nume, dar nu le-am știut niciodată. Am luat premiul doi pe țară, din nou. Premiul era din multe cărți de fizică, un pachet mare și de o tabără de pregătire pentru Olimpiada Internațională de la Viena. România, în acel an, 1968, urma să participe.

Când am primit pachetul de cărți am făcut un gest, văzusem într-un film. Am dat cărțile unei fete care se clasase modest, luase doar mențiune, la clasa a noua. I-am spus că o să-i trebuie dacă vrea să intre în rândurile olimpicilor. Am fost aplaudat și am atras atenția.

La sfârșitul ceremoniei de premiere de la Sf. Sava m-a abordat un profesor care s-a recomandat a fi profesorul de fizică Fălie de la Liceul nr. 24. M-a condus acasă cu mașina lui și, pe drum, am încheiat o înțelegere. Urma să mă transfer în clasa a 12-a la Liceul nr. 24 și să obțin un titlu olimpic pentru acel liceu. Pretextul era că Liceul 24 este mai aproape de casă. De fapt, de la blocul meu se vedea Liceul 24. Aș fi făcut parte din prima promoție care termina liceul. Până atunci, Liceul 24 nu strălucise la Olimpiadele tehnice, ce mai, a fost o catastrofă, nu se trecea de raion. Mai bine era la sectorul umanist.

Așa că au apelat la mercenari. La mine. Condiția mea era să nu mă plictisească cu prezența la școală și cu celelalte materii, altele decât fizica și matematica. În toamna anului 1968 m-am prezentat la Liceul nr. 24. Când am auzit la catalog strigate pentru prezență numele colegilor mei, m-a apucat amețeala. Bun, povestea mea se cam cunoștea, la Liceul 24 nu se intra oricum. Am intrat în grațiile clasei a 12-a B, erau doar două clase paralele, când i-am dat o lecție profesoarei de matematică, nu am știut niciodată cum o chema, i se spunea dințoasa - matematica învățată de la doamna Cernica era un kung fu mult superior!

Apoi faptul că puteam să lipsesc oricând și să mă ridic și să plec de la extemporalele neanuțate, sau să refuz să ies la tablă, îmi conferea un fel de aură de băiat rău. Bun, eram un mercenar și mi-am făcut treaba, în acel an am adus Liceului 24 un titlu de Olimpic pe țară, la fizică, din nou un meritat loc doi, eram abonat la locul doi. Primul întâi îl luaseră cei de la Cantemir, parcă uriașul Cătălin Mureșeanu, devenit apoi cel mai bun specialist în robotică de la... NASA! Cel puțin așa am auzit un zvon, eu îl știam la Automatica.

La Liceul 24 eram singurul care purta uniforma reglementară, din stofa acea proastă, toți ceilalți colegi ai mei, inclusiv cei care... acum sunt mari și tari anticomuniști – ei, lăsăm, altă dată, deci toți colegii mei aveau uniforme croite din stofe scumpe, moi, din lână englezească, de culoare albastru petrol, nimeni nu purta, ca mine, uniformă de-a gata. Tata, care a observat acest lucru, mi-a spus că o să-mi facă și el o uniformă de comandă. Am refuzat, așa mă simțem bine, uniforma aspră și bățoasă îmi venea bine, nu eram unul de al lor și doream să se vadă asta.

Dar, cu aura mea de mercenar, de băiat rău într-o uniformă ieftină și aspră, aveam un mare succes la fete, care mă invitau mereu la ceaiuri și aniversări. Apoi, toată lumea m-a invitat, de pe atunci aveam o conversație interesantă și plăcută. Așa am intrat în multe case, am cunoscut multă lume, de fapt pe toți cei care contau pe atunci, inclusiv Ceaușescu. Nu am întâlnit pe acolo niciun comunist, ci doar oameni bogați și cu putere care țeseau intrigi și complotau împotriva altor oameni bogați și cu putere. Punct. Comunismul era pentru public.

Poate odată o să vă povestesc despre GOSTAT-ul de pe Bulevardul Kalinin, despre scandalul fabulos dintre Nicu și Zoe, la care am fost martor și chemat ca mediator, despre prietenia mea de o viață cu Gheorghe Gheorghiu, nepotul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, despre cum jucam tenis cu Corneliu Mănescu, cum am devenit ”omul lui”, curier diplomatic special, ce am învățat de la Mircea Malița, ce am făcut în diplomație și în comerțul exterior, sau o altă mărturie trăită de mine.

Repet, sunt amintirile mele, viața mea nu se pune la vot, cum au făcut niște petrecăreți pe un forum. Sau cum Ion Coja mi-a luat bunicii însușindu-și Masa de Crăciun din anul 1937. Nu am niciun interes să nu spun decât cum s-au petrecut lucrurile, exact și cum mi le amintesc. Dacă sunteți de altă părere, sau aveți alte amintiri despre ceea ce relatez, poate am fost colegi la Cantemir, sau la Liceul 24, sunt încântat să le citesc la dom.profesor@gmail.com.

Mulți, foarte mulți dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți îmi solicitați aceste amintiri, poate pentru că eu spun adevărul, așa cum mi-l amintesc, nu mă ocup cu ”fake news” sau politicul corect, sau poate pentru că timpul fuge, parcă zboară, iată, mâine este, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 20 martie 2024

BERBEC Nu amâna, nu tergiversa. Nu te pierde în labirintul analizelor şi al întrebărilor. Oare, faci bine ceea ce faci, este în interesul tău? O să vezi mai târziu rezultatele, este echinocțiul, acum acţionează! Astăzi, plictiseala şi nervozitatea pot fi alungate şi prin cumpărături. Sau macar printr-o activitate ce mimează cumparaturile, dacă nu ai bani suficienţi. Ultima parte a lunii martie este apoteotică, cu toţi Berbecii convertiţi la noua religie a cumpăratului, dar nu cu orice preţ. S-ar pute să fie catarsisul de care ai nevoie în lumea asta, uneori, adică deseori, anapoda.

TAUR Astăzi eşti avantajat! Ai un spirit electric şi un fizic magnetic. Dar nu îţi foloseşte prea mult la serviciu unde te loveşti de aceleaşi probleme. În schimb eşti inspirat în domeniul financiar! Noi reguli, noi obiceiuri ţi se strecoară în casă și vor să pătrunda și în sufletul tău. Tu asculta vocea pământului, şoaptele moşilor şi stramoşilor. Acceptă numai ce-ți convine… nu tot ce este nou este şi mai bun! La serviciu, la muncă, eşti înclinat să dai sfaturi anturajului. Trebuie să controlezi fluxul gândirii ca să fii logic şi concis. Numai aşa poţi fi de ajutor în această zi a echinocțiului de primăvară.

GEMENI Trebuie să dai dovadă de iscusinţă şi chiar de viclenie. Modul tău de abordare de astăzi nu este nici indicat, nici de succes. Eşti prea direct, prea ironic şi criticile tale nu motivează. Cu toate ca şi tu suferi din aceleași motive, iți arăți compasiunea și îți oferi sprijinul unei persoane din anturajul tau. Nu exagera, însă, uneori sprijinul este primit cu recunoștiinta şi nu trebuie să insişti! Investești sentimente şi timp în relaţii de afaceri şi în dragoste. Magnetismul personal este în creştere. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, sau de veştile de la televizor. Nu-ţi lăsa interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor.

RAC Zi favorabilă în abordarea unor probleme urgente. Implică-te, sunt din domeniul profesional, dar evită să exagerezi, pentru că rezolvarea unor situaţii nu intră în competenţele tale. Evită imprumuturile de bani, nu risca cheltuind mai mult decât trebuie, în această perioadă nu eşti şi norocos. Totuşi o veste bună, sau o surpriză plăcută din partea anturajului apropiat. Stelele arată că nativii din Rac sunt înclinaţi să-şi depăşească limitele profesionale, condiţia socială şi situaţia financiară. Trebuie să nu exagerezi în această expansiune îndrăzneaţă pentru că este deosebit de riscantă: poţi să faci unele gafe regretabile şi cheltuieli extravagante şi nu prea ai de unde...

LEU Evită mişcările bruşte, la propriu şi figurat. Astăzi poţi conta pe intuiţia ta, te duce în direcţia bună. Fii mai atent, cu picioarele pe pământ şi încearcă să fii mai pragmatic, mai realist! Vine soarele şi pentru tine daca eşti cumpătat şi faci provizii de răbdare. Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi cu tact interesele. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai dimineaţa. Banii şi veniturile, în general, sunt bine aspectate, încasările pe care le aştepţi vor veni, totuşi, este adevărat că nu la valoarea pe care o speri. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul grupului şi aşteptînd iniţiative din partea ta. Inițiative care astăzi se ilustreaza prin absenţă – nu ai o zi excelenta in ceea ce priveste originalitatea gandirii!

FECIOARĂ Există şi o parte bună a zilei: primeşti o veste bună! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Se pare, însă, că totul se rezolvă cu bine. Seară culturală pentru procentul din zodie amator de valori clasice şi armonie! Da, este bine să refuzi chiar de acum, imediat, orice te scoate din programul obişnuit! Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea la focare de infecții. Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel!

BALANŢĂ Compromisurile au în tine un maestru incontestabil, în această zi a echilibrului! Astăzi poţi media între cei din jurul tău care sunt de păreri diferite şi poţi obţine armonia şi consensul atât de preţuite de zodia ta. Trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Nu trebuie să fii dur şi neplăcut, insistă, sigur, cu zâmbetul pe buze și oferă soluții convenabile! Pentru o parte a celor născuţi sub semnul Cumpănei este o perioadă de intensă activitate şi/sau de trăiri intense. Configuraţiile pozitive îţi permit să abordezi cu succes decizii importante, schimbări de situaţie sau activităţi sociale plăcute, la lăsarea serii.

SCORPION Ce plăcere să te văd că îţi recunoşti greşelile şi chiar vrei să le îndrepţi! Dar, atenţie, nu repeta erorile din trecut! Chiar dacă oamenii sunt aceiaşi, ai nevoie de o noua abordare! După orele de program e o zi potrivită pentru mici modificări în casă. Poţi face şi schimbări de program, noul te favorizează. Crezi că poţi primi ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. O perioadă de timp în care trebuie să dai dovadă de conservatorism. Nu lăsa nicio schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ţi face noi prieteni! Lasă lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Spre sfârşitul zilei, acasă, poţi finaliza afacerile din gospodărie ce trenau de mai mult timp.

SĂGETĂTOR Nu ezita să te arăţi aşa cum eşti. Nu te teme de slăbiciunile tale, ba din contră! O zi obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de lucrări. Ai un randament bun! Trebuie să dai dovadă de calm, diplomație şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe nici un ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai dimineaţa. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung, sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie. Seara o poţi folosi ca să faci declaraţii de dragoste, doar eşti favorizat.

CAPRICORN Ai strâns prea multe pe umerii tăi. Atenţie, nu eşti Atlas! E momentul unui mic bilanţ personal. Ce ai făcut, ce mai ai de făcut, câţi bani îţi trebuie etc. Astăzi, stabileşte priorităţile! Perioada este favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Atenţie la variaţiile de temperatură, la vreme, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie bine! Moderaţie în relaţiile cu Taurii. Influenţele solare benefice aduc nativilor din zodia Capricornului multă energie şi trăiri intense. Mare atenţie la serviciu, sau în relaţiile umane, pentru ca magnetismul personal să nu fie receptat ca o agresivitate lipsită de eleganţă. Nu este bine să pleci la drum, dacă poţi, amână!

VĂRSĂTOR Astăzi este avantajat domeniul social. Ai tendinţa de a fi permanent în ofensivă şi să te exprimi foarte direct. Ca să prevalezi e bine sa faci concesii parţiale şi/sau compromisuri mărunte. Domeniul emoţional este bine aspectat. Cu mai mult pragmatism şi mai puţine amânări poţi să te simţi chiar avantajat. Frecventează prietenii care te fac să te simţi bine şi confortabil. In aceasta perioadă, cu aspecte complexe, Vărsătorii nu se simt în largul lor, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. O pierdere poate fi evitată prin grijă şi atenţie şi mai ales nu-ţi încredinţa toți banii Bursei, sau pariurilor. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate.

PEŞTI O veste bună, de echinocțiu. Sau ai o realizare care te motiveză şi îţi dă aripi. Te bucuri de o formă bună, în tot cursul zilei. Ai energie şi eşti optimist chiar dacă este cald eşti destul de obosit! Nu te implica în conflicte cu semnele de foc. Atenţie, în special, la relaţiile cu Berbecii. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil, dar nu exagera cu promisiunile. Mici, sau mai mari, probleme cu sănătatea în special din cauza vremii. În această perioadă eşti deosebit de suspicios – toată lumea pare a complota împotriva ta! Ceea ce nu este adevarat din doua motive: primul, ca ţi se pare, al doilea, că nu prea ai duşmani!