Monden Cum a dispărut fulgerător legendarul Bob Marley. Diagnosticat greșit cu boala ce l-a răpus la 36 de ani. Video







Robert Nesta „Bob” Marley face parte din legendele muzicii din toate timpurile. Artistul născut în 1945 în Jamaica a devenit cel mai vandabil produs al acestei țări din Marea Caraibelor. Doar Usain Bolt, cel mai rapid alergător pe distanța de 100 de metri se poate apropia prin comparație de compatriotul său din punct de vedere al notorietății.

Bob Marley, succes muzical la nival mondial cu stilul reggae

Marley a cultivat un stil muzical, reggae, care a prins la nivel mondial. Iar hiturile care l-au consacrat, „Sun Is Shining”, „I Shot the Sheriff”, „No Woman No Cry”, „One Love” sau „Iron, Lion, Zion” rămân capodoperele acestui gen muzical. Artistul a făcut furori în anii '70 și a exportat muzica specifică țării sale. Hiturile lui Marley au fost lucrate, prelucrate, remixate, folosite pe coloanele sonore a zeci de filme. A fost un cântăreț, compozitor și producător extrem de productiv. Dar, s-a stins brusc, fără șanse de supraviețuire, la doar 36 de ani, pe 11 mai 1981, răpus de un cancer de piele.

Într-o zi, jamaicanul s-a trezit cu o leziune la unul dintre degetele de la picioare. Părea să fie vorba despre ceva superifical.

Primul medic pe care l-a consultat a crezut că leziunea fusese provocată de o lovitură primită în timpul unui meci de fotbal. Marley bătea des mingea cu prietenii săi. După ce rana a început să se înrăutățească, el a consultat un alt medic, care a făcut o biopsie și a descoperit că era vorba de melanom. Recomandarea era să i se amputeze degetul de la picior, dar Marley a ales în schimb să facă o operație de excizie, în care chirurgul a îndepărtat unghia și țesutul din jur.

A ignorat o problemă ce părea a fi minoră

Artistul nu s-a mai preocupat de problemă și nu a mai urmat niciun alt tratament. Nu a avut probleme, până în moemntul în care s-a prăbușit din senin, la New Yotk, în 1980. A fost dus de urgență la spital, iar testele au arătat că melanomul se răspândise la creier, plămâni și stomac. El a refuzat planul de tratament al medicului său și a plecat în Germania, pentru a încerca tratamente alternative, inclusiv exerciții fizice, injecții cu ozon și vitamine.

Starea de sănătate i se înrăutățea de la zi la zi așa că închiriat un avion pentru a se întoarce în Jamaica. În timpul zborului, situația a devenit dramatică și avionul a aterizat de urgență la Miami, acolo unde muzicianul a decedat. Nu a mai apucat niciodată să revină în Jamaica.

Din punct de vedere medical, trista dispariție a lui Marley arată că și persoanele cu pielea mai închisă la culoare pot face melanom. În plus, la aceste persoane, melanomul se dezvoltă adesea în locuri care nu sunt expuse prea mult la soare, cum ar fi în interiorul gurii, pe limbă, sub unghii și sub unghiile picioarelor, pe palmele mâinilor și pe tălpile picioarelor.

Un alt aspect vital este legat de importanța depistării bolii. Dacă primul medic al lui Marley nu ar fi diagnosticat greșit melanomul, Marley ar fi putut primi un tratament mai timpuriu care i-ar fi putut salva viața, conform healthcert.com.

Altfel, în lumina reflectoarelor, numele lui Marley a fost întreținut viu, nu doar de înregistrări, de fiul său, Ziggy. Cel care a interpretat cu destul de mare succes melodiile tatălui său.