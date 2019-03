Horoscop Vă invit, pentru câteva minute, în HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, un univers extins. Nu este un horoscop oarecare, repet, este ”horoscopul lui Dom’ Profesor”. Un altfel de horoscop, în care vă povestesc multe, multe amintiri adevărate, aventuri nepereche în 54 de țări, folclor, mitologie, știri adevărate din surse de încredere, unele confidențiale, curierul de la Bruxelles, astrologie popularizată, teorii, știință, inginerie, pilde cu Nastratin Hogea, umor, normalitatea și moralitatea mic burgheză dintre cele două războaie, atât de dragi mie - pe scurt, viața unui om al păcii care a trecut prin multe, prin prea multe, iubitor de adevăr și de sinceritate, mereu în luptă cu răul și cu ticăloșii. Vă salut, după cum vă salutam acum mulți ani, când, mulți ani de zile am fost pe sticlă în fiecare zi, la două televiziuni diferite: Servus, zodiilor!





23,24 martie

Horoscop Pe 23 martie s-au născut: Akira Kurosawa, Pierre Simon Laplace, Werner von Braun, Joan Crawford, Erich Fromm, Geo Barton, Mircea Vintilă, Radu Lupan. Pe 24 martie s-au născut: William Morris, Joseph Priestly, Steve McQueen, Dario Fo, Dimitrie Cuclin, Traian Coşovei, Maria-Denis Theodoru.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox pe 23 martie sunt două sute de Sfinţi: Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui. Pe 24 martie este Înainteaprăznuirii Bunei Vestiri şi Sf. Zaharia şi Artemon. În ”Kalendar” este pomenit un obicei vechi - gopodarii se duceau în livadă şi ameninţau pomii cu securea ca livada să înverzescă mai repede şi să prindă rod bogat. Nu se mai ştie cum se numea ritualul, ce zeiţă sau zeul al pământului trebuia respectat. Doar folcloriştii mai pomenesc de acest obicei vechi al pământului, în acest caz Candrea, 1999, pagina 389, pomenit de Antoaneta Olteanu în CPR, 2001, pagina 164.

„Evenimentul Zilei” din 23 martie 1925 – În Statele Unite, într-un stat din Sud, statul Tennessee, se interzice prin lege predarea în şcoli a teoriei evoluţiei a lui Darwin. Protestul şi nesupunera profesorilor și a oamenilor de știință a dus la ceea ce a fost un bizar, dar extrem de interesant, „Proces al maimuţelor”. Procesul a fost câştigat, în timp, evident, de maimuţe!

„Procesul maimuţelor” adică titlul original ”Inherit the Wind” este un film excepţional, vechi, cred că din anul 1960, sau 1961, ani cu filme bune. Cu Spencer Tracy, Fredric March și Gene Kelly. Undeva îl am, pe un DVD, calitate Bluray, 1080p. După ce termin monologul cu domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, o să mă duc să-l caut. Merită! Patru Oscar-uri și alte 11 premii, un film de când se făceau FILME!

Doamnelor și domnilor, dragi lupi padawani și hobbiți,autorul acestor rânduri este foarte departe de a fi perfect. Știți că primesc multă corespondență la dom.profesor@gmail.com. Este o plăcere sa ”conversez” cu domniile voastre, cu marea, marea majoritate. Sigur că se strecoară și câte unul dus cu pluta, sau câte un tăntălău magistral, dar nu mă supăr, timpul mi-l ocup cu problemele celor aproape o sută cincizeci de prieteni de corespondență.

”Cu tot respectul dar...”. ”Dom’ profesor, ne-ați promis...” ”Vă rog să reveniți...” ”Nu ați finalizat promisiunea cu...” Și multe altele pe aceiași temă. Subiectul, unul dintre ele, nu am continuat cu zodiile! Am promis că la începutul fiecărei zodii o să pun pe site pasajul zodiei respective din cartea pe care nu o s-o public niciodată. Nu m-am ținut de cuvânt!

Probabil că nu m-aș fi ținut nici acum, dar prin zecile și sutele de emailuri am găsit un ghiocel. O fetiță de 10 ani, care se numește Claudia. Imi scrie de pe emailul mamei ei și îmi spune că vrea să se facă medic veterinar. Și fiind născută de Buna Vestire, în Zodia Berbecului, mă roagă să descriu Zodia Berbecului, dacă un Berbec poate fi medic veterinar. Și nu orice fel de medic veterinar... Ci unul care să aibă grije de animalele pădurii, de urși, lupi, veverițe, iepurași, cerbi, căprioare... Doamne, ce bucurie, ce cadou frumos de primăvară! Ce copii frumoși și inteligenți are România, noi ce le oferim??! Da, Claudia, un Berbec poate fi medic, chirurg, medic veterinar, sportiv, explorator... dar ca să nu mai fiu criticat, iată Zodia Berbecului, în viziunea mea:

BERBECUL (Aries): 21 martie - 20 aprilie

Semn de foc, masculin şi cardinal. Este domiciliul de drept, diurn al planetei Marte. În Berbec, Soarele este în creştere, Venus în exil, Saturn în descreştere.

Primul decan al zodiei, 22 martie - 30 martie, este guvernat de Marte, iar cuvîntul-cheie al acestei perioade este activitatea. Al doilea decan, 31 martie - 9 aprilie, este guvernat de Soare şi reprezintă exaltarea, al treilea decan, 10-20 aprilie, este guvernat de Venus: filosofia.

Berbecul este un semn diurn de ascensiune redusă, septentrional, de ascensiune oblică, zoomorf, patruped, steril, violent, malefic, regal, de primăvară.

Kusarikkut, berbecul, a fost ales de caldeeni pentru a denumi primul semn al zodiacului.

Legenda, care ni s-a transmis prin mitologia grecească, spune că un berbec cu lînă de aur l-a salvat de la moarte pe eroul Phrixus, fiul lui Nepele, urmaş al zeilor, ducîndu-l tocmai în Colhida, pe ţărmul Pontului Euxin. Aici Phrixus sacrifică berbecul lui Zeus, care imortalizează fapta urcînd jertfa în ceruri; aşa apare constelaţia Berbecului. Blana va fi mai tîrziu luată din sanctuar de argonauţii conduşi de Iason.

Caracteristici pozitive: activ, energic, întreprinzător, curajos, direct, independent, bun conducător, are spirit de pionier.

Caracteristici negative: egoist, impulsiv, certăreţ, agresiv, nerăbdător, naiv.

Tipul uman evoluat este căpitanul, pionierul, liderul, totdeauna în căutarea noului şi al progresului, asimilînd noi idei în orice domeniu ar activa. Este un luptător, dar preferă “să lupte cu capul” - confruntarea de idei îi convine cel mai mult. Spiritul de iniţiativă şi ardoarea cu care acţionează sînt caracteristice zodiei. Dificultăţile pe care le întîlneşte în viaţă îl fac să se mobilizeze şi mai mult pentru a trece peste obstacole. Speranţa şi entuziasmul îl însoţesc în toate împrejurările. Depăşeşte repede nenorocirile prin care trece şi porneşte din nou la asalt în bătălia vieţii. Reuşeşte adesea să conducă oamenii şi face aceasta cu autoritate, dar ştie să respecte pe cei din subordine care nu se pliază cu servilism exigenţelor sale.

Zodia Berbecului este domiciliul tradiţional al planetei Marte, fiind polul masculin, Yang în filozofia orientală a energiei psihice a individului; de aceea nativul se simte cel mai bine în floarea vîrstei, adolescenţa sau bătrîneţea nu-i convin.

Tipul uman rudimentar este caracterizat printr-o forfotă continuă, risipind un volum enorm de energie. De obicei nu reuşeşte în activităţile pe care le începe, nu poate să le ducă la bun sfîrşit din cauza încăpăţînării şi a nerăbdării.

Este agresiv şi în desele cazuri în care nu reuşeşte, dă vina pe ceilalţi. Nu poate să deceleze cauzele obstacolelor întîlnite şi, ori risipeşte o energie fantastică pentru a surmonta dificultăţile evident de neîntrecut, ori renunţă imediat şi se apucă de altceva.

O sursă constantă de necazuri este intensa dorinţă de a-i domina pe cei din jur. Nu acceptă ierarhia şi încearcă prin toate mijloacele să scape de orice autoritate.

Nu se pricepe la caracterul oamenilor, acceptîndu-i în general pe cei inferiori intelectual, pe cei care-i poate conduce. Nu îşi asumă însă răspunderi.

Tot timpul pare a fi împins înainte de o forţă de nestăpînit care-l face să părăsească poziţii confortabile, prieteni vechi şi locuri agreabile.

Aspectul fizic este reprodus cu titlul informativ, după medicul Simmonite:

- prima faţetă, 1-5 grade, ( 21-25 martie): o persoană de statură mijlocie, frunte largă, pomeţii obrajilor pronunţaţi, bărbia mică, nasul foarte uşor acvilin, păr negru sau castaniu uşor ondulat, tenul şi ochii de culoare închisă;

- a doua faţetă, 6-12 grade (26-30 martie): persoană cu un aspect grav, cu o privire serioasă, nu foarte înaltă, cu oase mari, faţa ovală cu un semn sau aluniţă, tenul şi părul de culoare închisă;

- a treia faţetă, 11-15 grade, (31 martie - 4 aprilie): persoană suplă, plăcută, cu o faţă ovală agreabilă, păr de culoare închisă, ochii căprui deschis sau albaştri;

- a patra faţetă, 16-20 grade, (5 - 9 aprilie): persoană cu un corp bine proporţionat, cu o faţă rotundă şi proaspătă, păr castaniu deschis, ochii albastru-oţel;

- a cincea faţetă, 21-25 grade, (10 -14 aprilie): persoană de statură medie, distrofică, cu pielea şi părul de culoare închisă, faţa ovală, dinţii cariaţi, vocea groasă;

- a şasea faţetă, 26-30 grade, (15 - 20 aprilie): persoană de statură înaltă, austeră, sprîncene groase, păr de culoare închisă, gura mare, nas lung.

Profesiuni şi meserii. Nativul din Berbec preferă servicii într-o atmosferă zgomotoasă, aglomerată. În orice caz nu i se potriveşte o profesiune statică, la un birou.

Profesiunile şi meseriile care sînt de natura zodiei sînt practicate cu plăcere de nativi: muncitori siderurgişti, forjori, în general meseriile legate de prelucrarea fierului şi a oţelului, fochis, pompier, armurier, militar de carieră, corespondent de război, jurnalist, psiholog, psihiatru, mecanic, medic, chirurg, medic veterinar, dentist, sportiv profesionist.

Posedînd spirit de pionierat, nativul poate activa ca cercetător în domenii de vîrf, sau ca explorator.

Dragostea. Doamna născută în zodia Berbecului se comportă în afacerile amoroase ca o actriţă pe scenă; este destul de greu de înţeles, chiar pentru ea, unde sfîrşeşte ficţiunea şi unde începe realitatea. Pentru a-i intra în graţii, o apropiere mai directă, chiar agresivă aduce succesul.

Cadourile pe care le acceptă cu mare plăcere sînt cele individualizate - o tabacheră cu monograma ei, un stilou purtînd gravat numele ei, un set cu iniţialele ei. După cum se observă, preferă cadourile din gama masculină, dar asta se referă la valorile mici; ca orice femeie, visează la o haină de blană din astrahan persan sau la brăţări grele din aur.

Nativa din zodia Berbecului, cu un bărbat din aceeaşi zodie, este un cuplu perfect pentru o prietenie scurtă, dar fericită. În alcov nu se întîmplă nimic favorabil. Cu un Taur nu iese nimic bun - puţină pasiune şi atît. Un nativ din Gemeni este o bună combinaţie, promiţînd o căsătorie solidă, dar nu şi cu un bărbat din Rac, cu care se potriveşte mai puţin din punct de vedere intelectual. Întîlnirile cu un Leu rămîn memorabile; şi căsătoria este recomandabilă, dar este asezonată cu certuri tot memorabile, în general din gelozie. Un bărbat născut în zodia Fecioarei este foarte nepotrivit. Balanţa la fel, sub rezerva atracţiei contrariilor, prietenia sau căsătoria lor fiind un perpetuum joc de-a cearta şi împăcarea. Cu un Scorpion, în cazul în care există respect reciproc, se poate încheia un acord durabil. Săgetătorul oferă o aventură romantică, dar deseori nu suficient de serioasă, spre a deveni o căsătorie. Cu Capricornul legătura este periculoasă - certuri- şi divorţ în cazul unei căsătorii. Vărsătorul şi Peştii nu sînt recomandabili, decît în cazul unor pasiuni trecătoare.

Domnul Berbec; pentru el ceea ce este important în dragoste este curtea pe care o face frumoaselor doamne şi mai puţin împlinirile amoroase. Berbecul asortează obişnuitele legături de dragoste cu tot felul de poveşti insolite. Nu este sigur de capacitatea sa virilă.

Cu o femeie din aceeaşi zodie formează un cuplu perfect pentru petreceri, prietenii scurte, cu o nativă din Taur rezultă o relaţie foarte erotică, iar cu o doamnă din Gemeni o căsătorie bună, chiar dacă îi dă dureri de cap. Cu o doamnă din Rac are numeroase diferenţe, cu Leul are relaţii intense, cu Fecioara senzualitate şi reţinere. Doamna Balanţă este prea pretenţioasă sexual pentru Berbec. O combinaţie bună pare s-o facă cu o femeie născută sub semnul Scorpionului. Cu o Săgetătoare relaţia este riscantă, dar cu o femeie Capricorn foarte pasionantă. Cu o nativă din Vărsător legătura este ciudată, iar cu o doamnă din Peşti dificilă.

Ca părinte, Berbecul are tendinţa de a-şi împinge înainte copilul, să fie primul, să reuşească, să treacă examenul; uneori îşi surmenează urmaşul prin multele meditaţii, lecţii de pian, patinaj, etc. În general părinţii din zodia Berbecului pun pe primul plan realizarea profesională a copilului, aşa cum de altfel o fac pentru ei înşişi.

Copilul Berbec este plin de energie, care trebuie canalizată spre învăţătură şi sport. Altfel devine neglijent cu şcoala, pierzîndu-şi timpul. Băieţii sînt interesaţi de sporturi mai robuste ca fotbalul, hocheiul şi rugbiul, o dată cu vîrsta crescîndu-le interesul pentru sporturile legate de viteză. Fetele pratică cu mult interes tenisul de cîmp.

Tradiţional, semnul Berbecului guvernează din punct de vedere anatomic, capul. Nativul este predispus la dureri de cap, migrene, nevralgii, accidente vasculare.

Planeta Marte care domiciliază în acest semn, predispune la inflamaţii cerebrale, probleme dentare, nativul din Berbec putînd avea o proastă funcţionare a ficatului, a rinichilor şi cîteodată impotenţă (frigiditate). Nativul mai mult ca oricare alt semn, este predispus la accidente, răniri, căzături etc.

