Orban, criticat de Zelenski pentru convorbirea cu Putin

Zelenski l-a criticat dur pe prim-ministrul ungar Viktor Orban pentru subminarea unității occidentale prin apelul telefonic adresat președintelui rus Vladimir Putin miercuri. Budapesta a răspus că reacția Kievului arată că nu este interesat de un „armistițiu de Crăciun” în război.

Orban, care a avut relații mai strânse cu Putin decât orice alt lider european în timpul războiului de 33 de luni al Rusiei în Ucraina, a declarat că au vorbit timp de o oră și că crede că luptele se află acum în „cele mai periculoase săptămâni” de până acum.

Cu Donald Trump pregătit să revină la Casa Albă luna viitoare, promițând să pună rapid capăt luptelor, războiul se află într-un moment incert, făcând Kievul și mai sensibil la mișcările pe care le consideră ca reducând statutul de paria al lui Putin în Occident.

„Nimeni nu ar trebui să-și îmbunătățească imaginea personală în detrimentul unității”, a scris Zelenski pe X după apelul Orban-Putin, părea să batjocorească încercările de auto-proclamare ale ungurului de a lansa o misiune de pace pentru a încheia războiul.

Liderul ungar nu a precizat exact când sau cum a propus o astfel de armistițiu, sau dacă aceeași ofertă a fost făcută lui Putin la telefon. Nu a fost menționat un armistițiu în raportul Kremlinului despre apel.

Consilierul prezidențial ucrainean Dmitro Litvin a declarat că nu a existat nicio avertizare sau comunicare din partea Ungariei, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, înainte ca Orban să-l sune pe Putin.

„Avem nevoie doar de pace, nu de PR,” a spus el într-o declarație scrisă, adăugând că Ungaria nu a discutat niciun armistițiu cu Ucraina.

Orban însuși a făcut apeluri repetate pentru un armistițiu.

Oficialii de la Kiev au declarat constant că aceasta ar juca în favoarea Rusiei, pentru că ar putea îngheța liniile de front actuale, Rusia deținând aproape 20% din teritoriul ucrainean.

Kievul a insistat că are nevoie și de garanții de securitate, respectiv de aderarea la alianța militară NATO, care ar preveni Rusia să folosească un armistițiu pentru a se pregăti pentru o altă invazie.

Kremlinul a declarat că Putin i-a spus lui Orban în timpul apelului telefonic că poziția Ucrainei exclude posibilitatea unei soluționări pașnice a războiului.

We all hope that @PM_ViktorOrban at least won’t call Assad in Moscow to listen to his hour-long lectures as well.

It’s absolutely clear that achieving real peace and guaranteed security requires America’s determination, Europe’s unity, and the unwavering commitment of all…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2024