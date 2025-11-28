Politica

Nicușor Dan a semnat demisia lui Moșteanu și decretul pentru interimatul lui Radu Miruță la MApN

Nicușor Dan a semnat demisia lui Moșteanu și decretul pentru interimatul lui Radu Miruță la MApN
Schimbări importante au avut loc vineri în conducerea Guvernului, după ce președintele Nicușor Dan a semnat actele prin care demisia lui Ionuț Moșteanu este oficial confirmată, atât din funcția de vicepremier, cât și din cea de ministru al Apărării. În același timp, șeful statului l-a desemnat pe Radu Miruță să preia temporar portofoliul Apărării, în contextul scandalului public legat de informațiile contradictorii din CV-ul lui Moșteanu.

Ce decrete a semnat Nicușor Dan

Potrivit anunțului făcut de Administrația Prezidențială, președintele Nicușor Dan a parafat decretul care oficializează demisia lui Ionuț Moșteanu, ceea ce duce la încetarea mandatului acestuia în cadrul Executivului.

Decizia a fost urmată de un al doilea decret prin care șeful statului a stabilit cine va asigura conducerea Ministerului Apărării în perioada următoare.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 28 noiembrie 2025, următoarele decrete:

  • Decret prin care se ia act de demisia domnului Liviu-Ionuț Moșteanu, viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, şi se constată încetarea funcției de membru al Guvernului;
  • Decret prin care se desemnează domnul Radu-Dinel Miruță, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, ca viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, interimar”, se arată într-un mesaj postat de Administrația Prezidențială.
Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu. Sursă foto: Facebook

Radu Miruță preia interimatul la Ministerul Apărării

În urma plecării lui Moșteanu, președintele a decis ca Radu Miruță — actual ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului — să fie numit viceprim-ministru și ministru interimar al Apărării.

Acesta va conduce instituția până la numirea unui titular, într-un moment sensibil marcat de dezbateri publice intense generate de controversa legată de studiile lui Moșteanu.

Demisia provocată de scandalul privind studiile

Ionuț Moșteanu și-a anunțat retragerea din funcții vineri dimineață, pe fondul intensificării discuțiilor referitoare la neconcordanțele apărute în documentele sale de studii. El a precizat că a avut discuții în prealabil cu președintele, premierul, liderul USR și cu o parte dintre colegii săi de partid înainte de a lua decizia finală. Retragerea vine într-un moment în care informațiile contradictorii din CV au generat critici și presiuni publice.

Într-o postare publicată pe Facebook, fostul ministru al Apărării a explicat motivele pentru care a ales să plece:

„Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara”, a scris acesta.

El a adăugat că a transmis „un mesaj clar împotriva băieţilor deştepţi cu interese în domeniu”, subliniind că nu dorește ca situația sa personală să afecteze activitatea guvernamentală.

