Moșteanu, prins în propriul trecut academic. Victor Ciutacu: O dovadă de impostură supremă. Exclusiv

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat vineri, 28 noiembrie, la cinci luni după numirea sa în Guvernul Bolojan. Anunțul vine în urma dezvăluirilor referitoare la diploma obținută la Universitatea „Bioterra”, instituție fără acreditare și vizată în trecut de anchete ale statului.

Moșteanu și-a informat colegii despre demisie într-o ședință internă, la ora 12:00, apoi a făcut anunțul public printr-o postare pe Facebook. El a menționat că a discutat cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și liderul USR, Dominic Fritz, și că își asumă responsabilitatea pentru greșelile din trecut.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”, a scris Moșteanu.

USR trebuie acum să înainteze o nouă propunere pentru un ministru cu puteri depline, numire ce trebuie avizată și de președintele Nicușor Dan.

Într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, jurnalistul și realizatorul TV Victor Ciutacu nu a menajat deloc modul în care Ionuț Moșteanu a ajuns în această situație. El spune că povestea diplomei de la Bioterra este simptomatică pentru modul în care o parte din clasa politică tratează standardele profesionale.

„Este o dovadă de impostură supremă. Le-a încercat pe toate și nu i-a ieșit nimic în viață”, afirmă Ciutacu. El amintește că Moșteanu fusese numit în 2015 consilier în Guvern, iar mai apoi secretar de stat la Ministerul Transporturilor în 2016 și selectat pentru consiliile de administrație ale TAROM și NAVROM.

Potrivit jurnalistului, abia în acel moment Moșteanu ar fi conștientizat că are nevoie de o diplomă, pentru că aceasta era obligatorie pentru respectivele funcții. „Și atunci domnul Moșteanu și-a dat seama că ar fi utilă și o diplomă. Și a obținut-o la Bioterra. Important e că, în sfârșit, domnul Moșteanu și-a scos o diplomă”, declară Victor Ciutacu.

„Doar că la Bioterra au existat campanii ale statului împotriva acestei «universități». S-au dus cu buldozerele peste ei, pentru că nu aveau autorizație de funcționare, nu aveau acreditare, nu aveau nimic”, completează realizatorul TV.

Ciutacu descrie instituția drept una improvizată. „Era atunci ca și cum închiriam eu un spațiu la parterul unui bloc și-l declaram universitate și dădeam diplome. Cam aia era Bioterra. A fost și ancheta DIICOT la Bioterra. Deci au făcut facultatea de grup organizat”, afirmă el.

Întrebat ce spune această situație despre clasa politică, Victor Ciutacu extinde criticile la nivelul întregului spectru politic.

„Asta ne spune că nu există partide de «oameni buni» și partide de «oameni răi». Viața e gri. Și toți suntem gri. Că suntem persoane fizice, că suntem organizați în formațiuni politice, în ONG-uri, toți suntem gri. Numai ei au vrut să se arate și s-au branduit ca fiind singurii buni într-o lume rea. Nu e nicio diferență”, este de părere jurnalistul.