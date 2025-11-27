Bogdan Ivan a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica: Cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat că a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica, după o investigație Recorder care a indicat că producătorul ar fi oferit gratuit energie electrică unor companii, timp de mai mulți ani. „Toate contractele preferenţiale intră în verificare”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Energiei a declarat că a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica, adăugând că s-a sesizat din oficiu după informațiile apărute public. „Am ZERO TOLERANŢĂ pentru privilegii pe banii românilor”, a mai scris acesta, adăugând că „Hidroelectrica nu e pușculița nimănui”.

„Vreau să fie foarte clar: 1. Toate contractele preferenţiale intră în verificare; 2. Cei care au beneficiat abuziv vor plăti INTEGRAL; 3. Cei care au semnat vor răspunde: administrativ, civil şi penal. Regulile sunt simple. Consumi? Plăteşti. Nu plăteşti? Pierzi contractul şi răspunzi legal”, a mai scris acesta.

Ministrul Energiei a transmis că, pe durata mandatului său, astfel de situații nu vor fi acceptate. „Energia este o resursă strategică a statului român, nu bonus pentru pile şi relaţii. Voi reveni cu actualizări imediat ce vom dispune de informaţiile oficiale şi de raportul Corpului de Control. Vă ţin la curent!”, a mai scris Bogdan Ivan.

Jurnaliștii de la Recorder notează că Hidroelectrica ar fi livrat ani la rând energie unor societăți comerciale și instituții religioase fără să încaseze vreun ban.

„Curentul pleca de la Hidroelectrica, existau contracte, dar nu se tăiau facturi. Totul a ieşit la iveală în urma unui control de rutină realizat de inspectorii Curţii de Conturi la compania cu capital majoritar de stat. Aceştia au descoperit că, în perioada ianuarie 2018 – iunie 2022, Hidroelectrica a furnizat curent către 20 de persoane juridice fără să factureze contravaloarea energiei, deşi primea lunar situaţia pentru fiecare loc de consum”, arată Recorder.

Sursa menționată anterior arată că, deși raportul Curţii de Conturi este datat 7 iulie 2022, „a durat mai mult de un an până când autoritatea care verifică cheltuirea banilor publici să sesizeze procurorii, pe 30 octombrie 2023”.

Recorder notează că printre beneficiarii principali se numără o firmă controlată de Alin Udriște, vicepreședinte al PNL Mehedinți. Cazul a ajuns la DIICOT și DNA, însă toate plângerile au fost clasate în cursul acestui an.

„Responsabilitatea mea nu există, atât timp cât dosarul s-a clasat”, a spus Alin Udrişte, pentru Rcorder.