Ciucu: Îl știam altfel pe Drulă, m-a făcut porc. Particip la dezbatere doar dacă își cere scuze

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat că așteaptă scuze din partea liderului USR, Cătălin Drulă, care l-ar fi jignit în campanie, înainte de a participa la o eventuală dezbatere electorală. Liberalul a spus la B1 Tv că „nu se pune problema unei dispute pe argumente, ci a modului în care se poate desfășura o discuție politicoasă între doi contracandidați importanți”.

Ciucu a mai declarat că îi este greu să participe la o dezbatere alături de Cătălin Drulă, pentru că l-a făcut „porc”. „De exemplu, îmi vine greu să mă duc într-o dezbatere cu domnul Drulă, nu pentru că n-am putea să dezbatem corect, dar domnul Drulă deja m-a jignit în această campanie electorală. M-a jignit, mi-a pus o poreclă, mi-a zis ceva de genul că sunt porc sau ceva de genul acesta”, a spus Ciucu la B1 TV.

Candidatul la Primăria Capitalei din partea PNL a mai declarat că nu-l mai recunoaște pe Drulă.

Ciprian Ciucu a anunțat că a propus organizarea unei dezbateri între primii cinci competitori electorali din sondaje, însă inițiativa a fost blocată de refuzurile unor contracandidați. „Eu am propus o formulă în care primii cinci candidați să vină să dezbată.

De ce am zis primii cinci? Pentru că ei sunt cei care pot influența rezultatul final al alegerilor. Daniel Băluță, Anca Alexandreascu, Cătălin Drulă, Ana Ciceală sunt candidații cu care mi s-ar părea normal să avem o dezbatere. Doamna Alexandrescu a declinat, deci domnul Vlad Gheorghe ar putea să îi ia locul, din punctul meu de vedere, într-o astfel de dezbatere. Domnul Băluță, din câte am înțeles, prin contactele pe care le avem, echipa mea le are cu diferite televiziuni care și-au dorit o astfel de dezbatere, va evita aceste dezbateri.”, a precizat el.

Ciucu a mai declarat că o discuție limitată doar la zona de centru-dreapta „ar duce la canibalizare electorală”, deoarece participanții ar concura pentru același segment de electorat. „Deci a rămas opțiunea ca să facem o dezbatere pe același electorat, cel, să zic așa, de centru-dreapta. Adică o dezbatere în care noi să ne canibalizăm cumva. Pentru că dintr-o astfel de dezbatere e puțin probabil ca cineva să iasă bine, pentru că se spun cuvinte grele în astfel de dezbateri. Și atunci a rămas să iau o decizie pe care o voi anunța în curând”