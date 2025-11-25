Ce avere are Daniel Băluță. Candidatul PSD la Primăria Capitalei deține mai multe terenuri intravilane și conturi bancare

Cu o carieră începută în medicina dentară și continuată în administrația locală, Daniel Băluță a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei cu o avere alcătuită din mai multe proprietăți imobiliare moștenite și câteva conturi bancare. Candidatul social-democrat, care a preluat funcția de președinte al organizației PSD din București în octombrie, este acționar, alături de soția sa, la o companie activă în domeniul serviciilor stomatologice.

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, deține potrivit declarației de avere publicate pe site-ul Primăriei Sectorului 4 la finalul anului trecut, mai multe proprietăți, bunuri și conturi bancare.

Astfel, prima proprietate nominalizată în documentul citat este un teren intravilan în București, în suprafață de 294 mp, dobândit prin donație în urmă cu doi ani, titular fiind soția primarului, Alexandra Andreea Băluță. Tot pe numele ei figurează și o casă de locuit, de 269 mp, obținută în același mod și în același an. Donațiile au fost făcute de către Daniel Băluță în 2023, valoarea acestora fiind identică, de 161.206 euro.

Primarul mai deține, în coproprietate, cu o cotă de ¼, alături de rude, un imobil în localitatea Lăpușel, județul Maramureș, dobândit prin moștenire în urmă cu cinci ani. Tot în 2020 și în același mod, edilul Sectorului 4 a mai intrat în posesia a trei terenuri intravilane, în suprafață totală de 7.522 mp, și a două terenuri agricole, care însumează 4.854 mp, deținute tot în coproprietate cu mai multe rude. Pe lista moștenirilor mai figurează și un teren intravilan în orașul Câmpina, primit în 2010, din care deține o cotă parte de 3/16.

Tot la capitolul proprietăți mai trebuie precizat că Daniel Băluță a vândut în urmă cu doi ani către rude un apartament în valoare de 174.305 lei.

Candidatul PSD la Primăria Capitalei nu are mașină, dar a declarat mai multe bijuterii, ceasuri şi tablouri, cu o valoare cumulată de 15.000 de euro.

În ceea ce privește sumele avute în bănci, Băluță figura la finalul anului trecut cu mai multe conturi active la Banca Transilvania și Raiffeisen Bank, care însumau 175.634 de lei, 608 dolari și 2.707 euro. Primarul a mai declarat și un cont la NN Asigurări, în valoare de 111.024 lei, precum și un credit scadent anul trecut, în valoare de 100.000 de lei, la Banca Transilvania.

În ceea ce privește veniturile realizate anul trecut, conform declarației, Daniel Băluță a încasat din salariul de primar al Sectorului 4 suma de 197.945 de lei. La rândul său, soția sa a adunat ca medic stomatolog, consilier la Colegiul Medicilor Stomatologi București și asistent la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, 116.672 de lei.

De menționat că, potrivit declarației de interese, edilul mai figurează cu o cotă de 50% din acțiunile AAB Spektra Dent SRL, cealaltă parte fiind deținută de soție. Compania cu sediul în Sectorul 4 oferă servicii de asistență stomatologică și a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 848.910 lei, în scădere cu aproximativ 8%, și un profit net de 220.016 lei, aproape de trei ori mai mic decât cel din 2023.

Primarul Sectorului 4, în vârstă de 48 de ani, este la bază medic stomatolog, meserie pe care a practicat-o până în 2012, când a devenit consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 4 Bucureşti. Până la intrarea sa în administrație, Daniel Băluță a condus o clinică stomatologică privată, la care era asociat, și a fost asistent universitar la Facultatea de Stomatologie din cadrul UMF „Carol Davila”.

În 2013, Băluță a fost numit viceprimar al Sectorului 4, iar din iunie 2016 și până în prezent deține funcția de primar. În octombrie anul acesta a fost desemnat de către PSD candidatul partidului la Primăria Capitalei și a preluat funcția de președinte interimar al organizației București de la Gabriela Firea, iar în noiembrie a fost votat în funcție cu doar un vot contra și o abținere.