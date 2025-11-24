Investiții, economii și pensii facultative, la un ”tap” distanță, prin aplicația BT Pay

Din cuprinsul articolului Investiții diversificate, într-un cadru legal reglementat

Liderul pieței bancare din România, Banca Transilvania (BT), oferă cea mai largă gamă de produse de economii și investiții într-o singură aplicație, BT Pay. Toate operațiunile sunt accesibile direct din aplicație, 100% online. De altfel, orice operațiune făcută în agențiile BT sau în Internet Banking (BT 24, BT Neo) este acum disponibilă în BT Pay.

Pentru a putea beneficia de toate facilitățile din BT Pay, Banca Transilvania le recomandă utilizatorilor actualizarea constantă a aplicației, pentru a se asigura că folosesc cea mai recentă versiune a acesteia.

În continuare, piața financiară este inundată cu oferte agresive și insistente, care promovează investiții în acțiuni și pe platforme internaționale, însă deseori acestea sunt localizate în jurisdicții străine și insuficient reglementate, ceea ce le face nesigure.

Deseori, printre cei interesați de investiții, apar discuții despre așa zisele ”fashion stocks” – în realitate, ”momeli” menite să îi facă pe posibilii investitori să se arunce în angajamente de plată, fără nici o bază sigură.

O opțiune facilă și la îndemână sunt fondurile de investiții, accesibile direct în BT Pay, la un click distanță, în tab-ul “Investiții” al aplicației.

Astfel, investițiile se pot realiza rapid, intuitiv, 100% online, direct din aplicație, într-un cadru legislativ reglementat.

Clienții BT au nevoie doar de aplicația BT Pay instalată, iar procesul de înrolare este simplificat: totul se face online, fără să fie nevoie de o vizită la agenție pentru semnarea unui contract. Practic, investițiile devin accesibile oricui, direct din telefon.

La accesarea tab-ului de investiții, apare un ecran de unde se poate începe procesul de investiții. Clientul poate să selecteze unul din cele 14 fonduri de investiții disponibile, având diferite grade de risc și rezultate potențiale, în moneda dorită: RON, EUR sau USD.

Apoi urmează realizarea de operațiuni. Clienții vor putea să își vizualizeze fondurile deținute și vor avea la îndemână informații legate de monedă, randament, principalele dețineri ale fondului, prospecte sau tipul de investitor pentru care fiecare fond în parte.

În același tab de investiții din BT Pay, clienții vor putea să facă investiții și pentru termen mai lung, alegând fondurile de pensii facultative. Au la dispoziție două fonduri de pensii facultative, unul cu un profil investițional mai conservator și cu garanția că nu vor retrage mai puțin decât suma contribuțiilor și unul cu un profil investițional un pic mai dinamic, potrivit mai degrabă persoanelor mai tinere, care au un orizont de acumulare mai lung.

E cunoscut faptul că e recomandat să economisești în fiecare lună, pentru a avea un viitor financiar prosper, iar economiile merg mână în mână cu investițiile recurente. Clienții pot să își seteze recurența spre un anumit fond sau mai multe, recurență care poate să fie oprită sau modificată, la fel de simplu, direct din aplicație, oricând.

Pe scurt: