Ancheta documentelor false din Sectorul 6: Ciucu a publicat corespondența cu Serviciul de Investigații Criminale

Candidatul PNL la funcţia de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, luni seara, că 68 de cărţi de identitate emise cu documente false au fost anulate de Sectorul 6, iar 300 de procese sunt pe rol.

Primarul Sectorului 6, care anterior a afirmat că la iniţiativa sa a fost demarată ancheta Parchetului General ce concluzionează că aproape 300 de oligarhi şi infractori ruşi ar fi obţinut ilegal documente de identitate româneşti, publică dovada corespondenţei cu Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 6.

Ciprian Ciucu a postat pe Facebook dovada corespondenței dintre Evidența Populației Sector 6 și Serviciul de Investigații Criminale Sector 6, referitoare la suspiciuni privind autenticitatea unor acte. Într-un răspuns datat 11 decembrie 2024, Serviciul de Investigații Criminale a informat Primăria că mai multe sesizări au fost reunite într-un singur dosar penal pentru „fals material în înscrisuri oficiale” și „uz de fals”.

Primarul și candidatul PNL a afirmat că, la inițiativa sa, a fost demarată ancheta Parchetului General, care arată că aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești.

„Am inițiat destructurarea unei rețele mai vechi care acționa la nivel național”, a spus Ciucu, adăugând că a aflat despre situație anul trecut. „Dacă nu atrăgeam atenția, nu se știa! Se pare că am inițiat destructurarea unei rețele vechi de peste 10 ani”, a completat el.

Reacția sa, a mai spus edilul, a fost provocată de un articol publicat pe G4Media.ro, care se referea la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 și cererea acesteia de anulare a unor certificate de naștere.

Parchetul General a transmis că mai multe dosare vizează rețele implicate în traficul de acte de identitate, însă niciunul nu are legătură cu Sectorul 6. „În mod fals, persoana în cauză a informat că este inițiatorul destructurării acestei rețele”, se arată în comunicatul instituției.