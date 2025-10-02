Economie

Miliardar rus, lăsat fără avere de regimul Putin. L-au declarat „extremist”

Miliardarul rus Denis Ștengelov, lăsat fără avere de regimul Putin. L-au declarat „extremist" / sursa foto: captura video
Regimul Putin continuă lupta contra oligarhilor ruși care nu se supun dorințelor Kremlinului, după lunga serie de oameni de afaceri sau militari dispăruți în urma unor suspecte căderi de la geam sau otrăviri. De această dată, a venit rândul miliardarului Denis Ștengelov, pe care un tribunal din Moscova l-a declarat „extremist”, potrivit Meduza.

Regimul Putin i-a confiscat averea miliardarului Denis Ștengelov

Afacerea proprietarului magazinului Kirieșki a fost confiscată de regimul Putin și transformată în proprietate de stat.

Tribunalul Tverskoi din Moscova a dispus transferul către stat a proprietății miliardarului Denis Ștengelov, proprietarul Grupului de Companii KDV, care produce produse sub mărcile Kirieșki, Yașkino, Calve și Babkini Semeciki, potrivit agenției de stat TASS.

Instanța i-a declarat pe Denis Ștengelov și pe tatăl său, Nikolai Ștengelov, drept „asociație extremistă”.

De asemenea, instanța a dispus confiscarea proprietății soției miliardarului, Maria Karjilova, și a tatălui său, de către stat. Printre altele, instanța a dispus sechestrarea acțiunilor KDV, relatează RBK.

Avocații lui Denis Ștengelov au anunțat că vor ataca decizia instanței din Moscova.

Putin Alaska

Ștengelov, anchetat de regimul Putin pentru ajutorul dat Ucrainei / Sursa foto: captură video

Ștengelov, anchetat de regimul Putin pentru ajutorul dat Ucrainei

Procuratura Generală a Rusiei a cerut confiscarea averilor omului de afaceri și desemnarea acestuia drept „extremist”. Procurorii au susținut că Ștengelov Jr., cetățean australian, și tatăl său, cetățean ucrainean, reprezintă o „amenințare directă la adresa vieții și sănătății cetățenilor ruși și a securității fundamentale a societății și a statului”.

Potrivit procuraturii, familia Ștengelov, în timp ce câștiga venituri în Rusia, a transferat peste 21 de miliarde de ruble în străinătate și a folosit fondurile „pentru a sprijini economiile Statelor Unite și Australiei, care au furnizat arme Ucrainei”.

Ștengelov, a mai susținut procuratura, oferea asistență financiară Ucrainei din 2014 și își crease propria unitate paramilitară, în timp ce fiul său aproviziona trupele ucrainene cu alimente și alte bunuri.

Denis Ștengelov

Denis Ștengelov

Miliardarul era proprietarul centrului Winter Cherry, care a ars în 2018

Denis Ștengelov este fostul proprietar al centrului comercial Winter Cherry din Kemerovo, unde a izbucnit un incendiu major în martie 2018.

Incendiul a ucis 60 de persoane, inclusiv 37 de copii, și a rănit alte 79.

După incendiu, omul de afaceri a donat 192 de milioane de ruble familiilor victimelor. Nu au fost formulate acuzații penale împotriva lui Ștengelov.

