Ciprian Ciucu îl acuză pe Sorin Grindeanu că „i-a păcălit pe toți” în privința coaliției

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, susține că vicepremierul Sorin Grindeanu „i-a mințit pe toți” dacă după alegeri coaliția se va rupe. Liberalul a explicat și de ce urmărește atent creșterea în sondaje a Ancăi Alexandrescu, candidata suveranistă.

Ciprian Ciucu, candidatul susținut de Partidul Național Liberal pentru Primăria Capitalei, a lansat joi un atac fără echivoc la adresa vicepremierului Sorin Grindeanu. Într-un interviu acordat postului Europa FM, edilul Sectorului 6 a susținut că, în cazul în care coaliția de guvernare se rupe după alegerile locale, întreaga strategie a PNL a fost construită pe o minciună. Potrivit lui Ciucu, Grindeanu „i-a prostit pe toți”.

„Înseamnă că ne-a prostit pe toți domnul Grindeanu. Pentru că noi nu am mers cu un candidat comun, cu cei de la USR, dreapta civică, să o numesc așa, tocmai de dragul coaliției și al stabilității guvernării”, a declarat Ciucu în direct, subliniind că decizia de a evita o alianță electorală de dreapta a fost luată în spiritul păstrării coerenței coaliției PSD–PNL.

Ciprian Ciucu și-a continuat discursul într-un ton critic, sugerând că întreaga construcție electorală a fost compromisă în mod intenționat de către partenerii social-democrați. „În acest context, înseamnă că ne-a mințit, ne-a păcălit și noi vom fi picat de fraieri. Dar putem evita asta dacă câștigăm Primăria Capitalei”, a mai spus candidatul liberal.

Declarația intervine într-un moment tensionat, în care, potrivit mai multor surse politice, relațiile din interiorul coaliției sunt fragile, iar tema unei posibile ruperi după locale a fost vehiculată în mai multe rânduri, atât în spațiul public, cât și în culise.

Ciucu a sugerat că refuzul PNL de a merge împreună cu USR și alte forțe de dreapta în cursa pentru Primăria Capitalei a fost motivat de necesitatea menținerii guvernării comune. Potrivit acestuia, orice alianță electorală cu formațiuni din afara coaliției ar fi pus în pericol echilibrul guvernamental.

Într-o campanie în care dreapta este divizată și în care niciun candidat nu reușește, până în prezent, să coaguleze în jurul său o majoritate clară, Ciprian Ciucu a mizat pe loialitatea față de coaliția de guvernare. Acum, spune el, dacă acea coaliție se rupe, întreaga decizie strategică s-a dovedit inutilă.

Întrebat dacă este posibil ca Anca Alexandrescu, candidata susținută de o parte a curentului suveranist, să câștige alegerile din București, Ciucu a răspuns cu prudență, recunoscând însă o evoluție remarcabilă în sondaje.

„Trebuie să vedem acum, că are o creștere accelerată de când s-a lansat și trebuie să urmărim să vedem dacă are și un plafon pe care îl va atinge sau îl va depăși și atunci trebuie să avem o altă discuție”, a spus candidatul PNL.

Declarația lui vine într-un context în care candidatul PSD, Daniel Băluță, conduce în cele mai recente cercetări de piață, în timp ce restul competitorilor se află la distanță. Potrivit lui Ciprian Ciucu, „acum e o distanță destul de semnificativă între Daniel Băluță și mine, cu ceilalți competitori”.

Ciprian Ciucu nu a ezitat să remarce viteza cu care se modifică peisajul electoral din Capitală, pe măsură ce se apropie ziua votului. „Totul se întâmplă foarte, foarte rapid, în timp ce vorbim. Mai sunt trei săptămâni”, a precizat el.

Fragmentarea votului pe dreapta și lipsa unei candidaturi comune între PNL și USR a fost una dintre cele mai discutate teme ale campaniei pentru București. Deși au existat negocieri în prima parte a anului, acestea nu s-au concretizat, iar fiecare partid a mers separat.

În tot acest timp, PSD a susținut candidatura lui Daniel Băluță, primar în funcție al Sectorului 4, care s-a bucurat de sprijin constant din partea conducerii social-democrate.