Sorin Grindeanu, mesaj de susținere pentru Daniel Băluță la Conferința Extraordinară PSD București

Sorin Grindeanu a participat la Conferința Extraordinară PSD București și a transmis un mesaj ferm de susținere pentru Daniel Băluță. Liderul PSD a afirmat că Bucureștiul are nevoie de un administrator eficient, nu de „tătici adormiți”, „cowboy” sau vedete TV.

Organizația PSD București s-a reunit în cadrul unei Conferințe Extraordinare dedicate alegerii conducerii filialei. Evenimentul a marcat un moment simbolic pentru structură, deoarece a reprezentat trecerea la o nouă etapă politică, odată cu desemnarea lui Daniel Băluță drept lider al organizației și candidatul partidului pentru funcția de primar general al Capitalei.

La conferință a participat și președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a transmis un mesaj public ferm privind direcția organizației înainte de alegeri.

În debutul intervenției sale, Sorin Grindeanu a mulțumit Gabrielei Firea pentru activitatea desfășurată timp de un deceniu la conducerea PSD București. Declarația sa a fost redată integral:

„În primul rând, vreau să îi mulțumesc doamnei Gabriela Firea pentru toată munca pe care a pus-o în slujba organizației timp de 10 ani. Îți mulțumesc Gabi și voi ține minte întotdeauna că ești un om de echipă, un om loial și un om care a trecut întotdeauna peste orgolii și a fost dispus să facă sacrificii personale dureroase pentru acest partid.”

Liderul PSD a transmis membriilor organizației că partidul oferă sprijin total lui Daniel Băluță, subliniind importanța candidaturii sale pentru administrația Capitalei. Toate afirmațiile au fost păstrate în forma originală:

„Transferul de ștafetă pe care îl faceți astăzi reprezintă un gest politic de forță, prin care dăm un semnal clar că toată organizația PSD București este în spatele lui Daniel.”

„Este adevărat, în aceste alegeri este vorba despre oameni și nu despre partide, dar vreau ca Daniel să aibă toate instrumentele necesare pentru a câștiga.”

„Și cred cu tărie că Daniel Băluță va fi viitorul primar al Capitalei dintr-un motiv foarte simplu: este singurul candidat care nu spune povești, ci arată ce a făcut deja.”

Grindeanu a insistat asupra caracterului administrativ al funcției de primar general și a criticat, prin comparație, profilul altor candidați. Declarația completă a fost inclusă integral:

„Bucureștiul nu are nevoie nici de ‘tătici adormiți’, nici de ‘cowboy’ și nici de vedete de televiziune. Bucureștiul are nevoie de un administrator eficient, un manager care înțelege problemele orașului și care are soluții concrete.”

Liderul PSD a subliniat și proiectele derulate deja în Sectorul 4 de Daniel Băluță:

„Daniel Băluță a atras deja 5 miliarde de euro fonduri europene în sectorul 4. El nu promite, ci a făcut deja. Și va face în tot Bucureștiul dacă va obține votul oamenilor.”

În discursul său, Sorin Grindeanu a transmis un mesaj despre modul în care ar trebui să se desfășoare campania electorală pentru București, insistând pe importanța rezultatelor administrative.

„Niciunul dintre candidați nu a construit spitale pentru bucureșteni. Niciunul dintre candidați nu a construit o stație de metrou pentru bucureșteni. Niciunul dintre candidați nu a construit atâtea școli și grădinițe.”

Tot el a continuat:

„Asta înseamnă garanția că putem avea un București care să funcționeze zi de zi, dincolo de campaniile electorale. De aceea, cred că este corect ca această campanie să fie 99% despre candidați și rezultate și doar 1% despre partide și politică.”

În finalul discursului, Grindeanu a transmis un avertisment către competitorii politici:

„Am văzut că cei care nu au cu ce să iasă în față încearcă să vorbească despre politică și vin cu tot felul de scenarii și atacuri la adresa celorlalți. Eu nu cred că asta este cheia succesului. Bucureștenii s-au săturat de politică și vor să vadă că e cineva care se gândește și la ei, nu doar la funcțiile politice.”