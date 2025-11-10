Politica

Băsescu: Dacă Băluță câștigă, Grindeanu s-ar putea să nu fie atât de vesel. Ei își sabotează candidatul

Comentează știrea
Băsescu: Dacă Băluță câștigă, Grindeanu s-ar putea să nu fie atât de vesel. Ei își sabotează candidatulTraian Băsescu. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Traian Băsescu a declarat că apreciază competiţia din Capitală, motivând că trei dintre candidaţi au experienţă în administraţie: Ciprian Ciucu, Daniel Băluţă şi Cătălin Drulă.

Sigur o să votez. Mă uit aşa, e o competiţie bună. Avem doi primari de sector care au obţinut scoruri bune la realegere, Ciucu şi Băluţă. Avem un fost ministru al Transporturilor, pe domnul Drulă. Deci avem trei candidaţi cu experienţă în administraţie, a declarat fostul preşedinte la TVR Info.

Băsescu a precizat că nu ar dori ca  Drulă să pună în aplicare ideea ca metroul să treacă la Primăria Capitalei.

„Eu ştiu complexitatea metroului şi problemele pe care le are. Este un metrou cu multe probleme.  Primăria Capitalei nu poate gestiona metroul şi nici investiţiile care ţin de acesta”, a spus fostul preşedinte.

Dosarul „Mită la LPF”, prima pronunțare la opt ani după trimiterea în judecată
Dosarul „Mită la LPF”, prima pronunțare la opt ani după trimiterea în judecată
SUA ar vrea să acorde trecere liberă teroriștilor Hamas blocați în Rafah
SUA ar vrea să acorde trecere liberă teroriștilor Hamas blocați în Rafah

„PSD a jucat la două capete”

Întrebat despre un posibil câştigător, Traian Băsescu a spus: „Pronostic de câştigător nu am, dar mă bucur că sunt candidaţi puternici. Am mai avea şi un candidat care ar stârni entuziasmul suveraniştilor, dar şi pe al PSD-ului. Şi mă tem că doamna Alexandrescu va lua mult din electoratul PSD din Bucureşti.”

Referitor la strategia PSD, Băsescu a menţionat: „A jucat tot anul trecut la două capete. Aduceţi-vă aminte că am aflat cu toţii că au dat voturi lui Georgescu, că au dat voturi lui mai ştiu eu cui, şi a pierdut candidatul lor.  Dar, de data asta, cred că toţi sunt disperaţi să obţină o confirmare. Şi PSD-ul, şi PNL-ul, şi USR-ul — toţi îşi doresc o victorie.”

Despre Sorin Grindeanu, Traian Băsescu a spus că „s-ar putea să nu fie atât de vesel, dacă Băluţă câştigă”: „Ei au acest obicei să-şi saboteze propriul candidat. S-a văzut anul trecut: au votat pentru Georgescu, au votat pentru Simion, nu pentru Ciolacu, l-au lăsat pe bietul om în afara turului doi. Deci, a spune că avem de unde alege”.

Traian Băsescu: Băluţă este expresia ticăloşiei gestionării Bucureştiului

Daniel Băluță

Sursa foto: Facebook/Daniel Băluță

Traian Băsescu a comentat afirmaţia lui Daniel Băluţă potrivit căreia acesta ar fi „cel mai antisistem candidat”: „Băluţă este expresia ticăloşiei gestionării Bucureştiului. Guvernul domnului Ciolacu nu a dat bani Primăriei Capitalei să refacă pasajul de la Unirii, i-a dat domnului Băluţă, la sector, ca să se umple de glorie, ca şi cum el ar fi făcut această investiţie. Dar nu e corect. Aceea este o infrastructură care ţine de Primăria Capitalei. Deci, nu ştiu cât este de antisistem, dar cu mâna întinsă la sistem a stat şi încearcă să valorifice banii pe care i-a primit de la sistem”, a spus Băsescu.

„Nicuşor va avea două mandate”

nicusor dan

Sursa foto:facebook

Fostul preşedinte a declarat că nu crede că va mai exista situaţia în care un viitor primar să ajungă preşedinte al României. „Să ştiţi, eu cred că au fost două excepţii, eu şi Nicuşor Dan,  dar nu cred că se va repeta foarte curând această experienţă. Nu cred că va fi o condiţie să fii primar general pentru a deveni preşedinte al României.

Până la urmă, şi bucureştenii o să spună: Stai, băi, frate, noi vă alegem aici şi voi plecaţi la Cotroceni? Ia staţi cuminţi!  Deci cred că e prematur să discutăm despre viitorul preşedinte pornind de la Primăria Capitalei, mai ales că, după părerea mea, Nicuşor va avea două mandate”, a afirmat Băsescu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:58 - Dosarul „Mită la LPF”, prima pronunțare la opt ani după trimiterea în judecată
08:51 - SUA ar vrea să acorde trecere liberă teroriștilor Hamas blocați în Rafah
08:45 - Traian Băsescu descifrează taina Afacerii „Audiență la Bolojan”
08:35 - Temperaturi neobișnuite pentru o lună de toamnă. Prognoza meteo pentru săptămâna 10-16 noiembrie
08:28 - Băsescu către Bolojan, despre pensiile speciale ale magistraților: Nu poţi să rişti pierderea a 230 de milioane de euro
08:22 - Ucraina lovește cu drone două orașe din Rusia după bombardamente masive asupra rețelelor sale electrice

HAI România!

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

Proiecte speciale