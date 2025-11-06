Pe cine susține Traian Băsescu la Primăria Capitalei și ce spune despre candidați

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat recent începutul campaniei pentru Primăria Capitalei, arătându-se sceptic în privința ofertei actuale de candidați. Deși nu intenționează să intre în competiție, el urmărește atent evoluția cursei electorale și atrage atenția asupra problemelor de structură ale administrației bucureștene.

„Nu știu cu ce o să vă alegeți, dar dacă nu se revine la București ca un oraș cu o administrație unică, nu va fi un mare progres. Dacă vă aduceți aminte, când eram eu primar, Adrian Năstase a spart bugetul Primăriei Capitalei și l-a dus la sectoare. Dacă rămâne tot așa, sectoarele o să pună panseluțe și Primăria Capitalei o să plătească subvenția la RATB și la încălzire și cam asta e tot”, a declarat fostul președinte.

Traian Băsescu a amintit perioada în care a condus Primăria Capitalei, subliniind că una dintre cele mai mari probleme ale Bucureștiului rămâne împărțirea competențelor între primăria generală și primăriile de sector. În opinia sa, lipsa unei administrații unitare blochează proiectele de dezvoltare și transformă orașul într-un mozaic de inițiative necorelate.

Întrebat dacă are un favorit printre candidații care s-au înscris deja în cursă, fostul șef al statului a evitat să se pronunțe:

„N-aș avea încă. Să vedem mai întâi cine candidează”, a spus Băsescu.

Până în prezent, și-au anunțat oficial candidatura Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu, însă lista finală se va contura după 11 noiembrie, când începe perioada oficială pentru depunerea candidaturilor. Potrivit fostului președinte, competiția este abia la început, iar schimbările de ultim moment nu sunt excluse.

Mandatul de primar general al lui Traian Băsescu, desfășurat între iunie 2000 și decembrie 2004, a coincis cu guvernarea social-democrată condusă de Adrian Năstase. În acest context, Băsescu s-a poziționat ca o voce de opoziție fermă, folosind funcția de la Primăria Capitalei pentru a critica constant modul în care era administrată țara. Stilul său direct, confruntațional și adesea lipsit de menajamente l-a transformat rapid într-un personaj central al scenei politice, chiar și din afara Executivului.

Administrația sa la București a fost marcată de tensiuni continue cu majoritatea de stânga din Consiliul General al Municipiului București, care bloca frecvent proiectele propuse de primar. Disputele publice și replicile dure dintre cele două tabere au devenit un element constant al vieții politice locale, dar au avut și un efect de amplificare a notorietății lui Băsescu la nivel național. În paralel, el a promovat proiecte de infrastructură și inițiative de reorganizare administrativă, încercând să impună o viziune modernizatoare asupra Capitalei.

Scrutinul din 2000, câștigat la limită în fața lui Sorin Oprescu după două tururi de vot, a fost punctul de plecare al ascensiunii sale politice spre președinția României. Popularitatea obținută prin conflictul deschis cu puterea de atunci și imaginea de lider energic și neînfricat i-au consolidat reputația de politician anti-sistem.