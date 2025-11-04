Adrian Năstase: Un dosar DNA împotriva mea a fost un cadou pentru Băsescu de ziua lui

Fostul premier Adrian Năstase a lansat, chiar de ziua lui Traian Băsescu, un nou atac la adresa fostului președinte, acuzând că dosarele DNA deschise pe numele său au fost instrumente politice. Năstase susține că unul dintre aceste dosare a fost „cadoul” oferit de Daniel Morar, pe atunci șeful DNA, lui Băsescu, în ziua aniversării sale.

„Se împlinesc, astăzi, 20 de ani de când Daniel Morar, proaspăt numit la conducerea DNA, s-a auto-sesizat și a deschis un dosar penal împotriva mea. Fusese numit în august – deci cu trei luni înainte – dar avea obiectivele clar trasate. Ziua de 4 noiembrie avea și o semnificație simbolică – era ziua de naștere a lui Băsescu, așa că Daniel Morar i-a oferit un trofeu politic. Sau poate că a fost doar o coincidență? Așa a început, după alegerile prezidențiale din 2004, campania Băsescu – Macovei – Morar – Coldea „Împreună, fără ură”. Iar rezultatele se văd și astăzi!”, a scris Năstase pe blogul său.

Fostul premier a amintit că Daniel Morar, aflat la conducerea DNA între 2005 și 2013, i-a deschis zeci de dosare penale, dintre care cele mai cunoscute sunt „Zambaccian”, „Trofeul Calității” și „Mătușa Tamara”.

Adrian Năstase consideră că aceste anchete au avut scopuri politice și au fost folosite pentru a demonstra „progresul” României în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV).

„Daniel Morar ar fi trebuit să numere – ca realizări – cele peste 30 de dosare pe care mi le-a deschis, le-a conexat, le-a disjuns, le-a închis – pe diferite teme – comisiile rogatorii și misiunile de investigare pe care le-a trimis la toate marile bănci din străinătate, sperând că va găsi conturi bancare ale mele”, scria Adrian Năstase pe blogul său în 2012.

„Am aflat, astfel, că în acești ani, în parteneriat cu Monica Macovei și cu prietenii ei de la Bruxelles (Frattini, Reding, Day), și-a făcut, pe deplin, treaba în justiție și că 90% din dosarele trimise la instanțe au intrat pe linia directă și s-au încheiat cu condamnări”, comenta ironic fostul premier.

Traian Băsescu, născut pe 4 noiembrie 1951, la Basarabi (județul Constanța), și-a început cariera ca ofițer de marină, după ce a absolvit Facultatea de Navigație a Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” în 1976. A fost comandant de navă în flota comercială a României între 1981 și 1987 și a condus petrolierul „Biruința”, înainte de a fi transferat la reprezentanța Navrom din Anvers.

După Revoluția din 1989, Băsescu a fost numit director general al Inspectoratului pentru Navigație Civilă, iar în primul guvern postrevoluționar, cel condus de Petre Roman, a ocupat funcția de subsecretar de stat în Ministerul Transporturilor. A intrat în politică în 1992, fiind ales deputat de Vaslui din partea FSN, iar în 1996 a coordonat campania prezidențială a lui Petre Roman.

A câștigat președinția României în 2004, după un scrutin strâns cu Adrian Năstase, și a fost reales în 2009, învingându-l pe Mircea Geoană. Astăzi, fostul șef al statului își serbează ziua de naștere alături de familie, la vârsta de 74 de ani.