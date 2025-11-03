Băsescu: Conflictul dintre președinte și premier este inevitabil. Nicușor Dan mizează pe strategie politică

Traian Băsescu a afirmat că relația tensionată dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan este determinată de rolurile diferite pe care le au în stat, dar și pentru că președintele preferă să păstreze o distanță față de premier, astfel încât să îl poată schimba atunci când consideră necesar. „Constituția este făcută de așa natură încât, vrei, nu vrei, ajungi în conflict cu premierul ca președinte”, a spus acesta, la un post TV.

Băsescu a declarat că Bolojan acționează conform propriilor convingeri și a adăugat că, deși nu este de acord cu toate măsurile luate de premier, ar fi avut în vedere o creștere a cotei de TVA dacă s-ar fi aflat el în funcția de prim-ministru.

„Vă aduc aminte conflictele mele cu Tăriceanu, cu Ponta. Constituția este făcută de așa natură încât, vrei, nu vrei, ajungi în conflict cu premierul ca președinte. Sunt lucruri pe care le-am trăit, nu le analizez să zic că ar fi așa. Le-am trăit în viața de zi cu zi. (...) Personal nu aș fi impozitat, nu aș fi crescut impozitele, taxele pentru companii, nu aș fi făcut treaba asta. Depinde la TVA, asta nu e o taxă pe companii, e pe consum, având în vedere deficitul uriaș pe care îl avem în balanța comerțului exterior, s-ar putea să îl fi mărit eu, pentru că unul din interese este inhibarea consumului, ca să reduci importurile. ”, a explicat acesta, la România TV.

Potrivit fostului președinte, România are o „balanță extrem de dezechilibrată”. „Avem importuri mult mai mari decât exporturile, și atunci e o soluție și asta și ajută la creșterea veniturilor”, a mai adăugat acesta.

Fostul șef de stat consideră că Nicușor Dan adoptă un fel de opoziție împotriva premierului pentru a-și conserva capitalul politic, strategie care i-ar permite ulterior să înlocuiască guvernul și să reia procesul de guvernare.

„Nicușor Dan are o strategie foarte bună, stă puțin în afara implicării în măsurile pe care le aplică Bolojan, ceea ce îi va permite la un moment dat să pună un nou guvern, să caute soluții de relansare a procesului de guvernare și de reforme”, a explicat acesta.

Băsescu afirmă că un conflict între președinte și premier este inevitabil, din cauza atribuțiilor prevăzute de Constituție, și îl critică pe Nicușor Dan pentru promisiunea din campanie că nu va majora TVA-ul.

„Bolojan știe că tensiunile dintre el și președinte sunt generate de responsabilitățile constituționale. Spre exemplu, aici, tensiunile au pornit de la TVA, Nicușor nu are în atribuții TVA, deci nu el e de vină, problema e că nu l-a pus nimeni în campanie să se angajeze în scris la ceva ce nu are în atribuțiuni”, a mai afirmat fostul președinte.

Fostul lider de stat a declarat că actuala coaliție de guvernare nu se va destrăma și a subliniat că PSD și PNL au devenit, în timp, același partid.

„Deci PSD-ul și PNL-ul au și distrus ideea de ideologie în politica românească, pentru că din 2005 sunt împreună. Și în timpul guvernului Tăriceanu, după ce a dat afară PDL-ul din guvernare, l-a susținut PSD-ul doi ani și jumătate cu guvern minoritar. De atunci, o duc împreună. Poate să candideze pe o singură listă, să-și spună ori PSD, ori PNL, că sunt aceiași”, a amintit acesta.

Despre USR, Băsescu a declarat că formațiunea „îi încurcă”, dar în același timp, nu reușește să își contureze o ideologie clară. „Progresismul pe care și l-a însușit și PSD-ul, eu nu înțeleg ce ar face dacă ar fi majoritari cu ideile astea progresiste. Sper că n-ar face cantine comune, nu ne-am întoarce la idei de-astea, depășite de mult”, a mai spus acesta.