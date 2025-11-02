Nicușor Dan, reacție după ce George Simion a cerut protecție de la SPP

Nicușor Dan, președintele României, este de acord ca George Simion să beneficieze de sprijinul Serviciului de Protecție și Pază (SPP). Liderul AUR s-a plâns că a primit zeci de amenințări cu moartea și simte că viața îi este pusă în pericol. Liderul de la Cotroceni a afirmat că orice lider al unei formațiuni politice ar trebui să primească ajutorul celor de la SPP, dar a precizat că orice caz de acest gen rămâne la latitudinea instituției.

„Nu am mers în detaliu cu această chestiune, dar, din câte ştiu eu, în ceea ce priveşte lideri de partide este o decizie a Serviciului de Protecţie şi Pază, care trebuie să decidă.

Pentru orice fel de lider politic, pentru orice fel de tensiunea e bine să existe o protecţie, pentru că suntem într-o democraţie şi cu cât lucrurile sunt mai puţin tensionate, cu atât e mai bine”, a spus Nicușor Dan. Președintele țării a participat, duminică, la evenimentul în care Cătălin Drulă și-a anunțat oficial candidatura la alegerile pentru primăria generală a Capitalei.

George Simion a acuzat, ieri, instituțiile din București, pentru că ignoră atacurile la adresa partidului și a cerut intervenția SPP pentru el, familia și colegii săi. Poliția Română a deschis un dosar penal pentru a investiga amenințările și subliniază că acționează „echidistant și imparțial, indiferent de apartenența politică”.

Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat că la nivelul instituţiei a fost înregistrată o plângere penală formulată de un partid politic, fiind întocmit un dosar penal în care se vor efectua cercetări conform prevederilor legale.

Simion a aspus că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi că faţada sediului central al partidului său a fost distrusă, menţionând că a solicitat oficial intervenţia Serviciului de Pază şi Protecţie pentru siguranţa sa, a familiei şi a conducerii formaţiunii politice din care face parte.