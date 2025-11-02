Ștefan Popescu: Ne retragem din Istorie! De ce se comportă România ca o țară mică

Jurnalistul EVZ Dan Andronic și analistul de politică externă Ștefan Popescu au criticat, în podcastul Evenimentul Istoric, difuzat vineri, modul în care este coordonată politica externă a României plecând de la modul în care instituțiile au gestionat recentul episod al candidaturii la șefia NATO.

„Mi se pare halucinant faptul că de la nivelul administrației prezidențiale, care este coordonatorul politicii externe, nu am mai văzut nicio inițiativă care să ne dea senzația că contăm”, a spus Dan Andronic, subliniind că „politica externă nu se face în România plecând de la Palatul Victoria… ci de la nivelul președinției”.

El a calificat drept „joc stupid” tentativa de propunere a lui Klaus Iohannis pentru funcția de secretar general al NATO: „Inițial am zis: ce mișcare deșteaptă. De fapt, nu era nimic în spate… a devenit ușor caragios la final, transformându-ne într-o țară caragioasă.” În opinia sa, episodul a împins România „într-o zonă de ridicol” și a alimentat „o stare de criză diplomatică”, iar „anularea alegerilor n-a făcut altceva decât să consolideze senzația că România este o țară slabă”.

La rândul său, Ștefan Popescu a arătat că România „a mers împotriva intereselor americane” în condițiile în care „toate marile puteri ale NATO — SUA, Franța, Marea Britanie, Germania — sunt aliniate pe o candidatură”, iar Bucureștiul „a încercat să spargă jocul” cu propria propunere. Analistul a vorbit și despre „lipsa culturii rezultatelor” în instituțiile de politică externă: „Oamenii se gândesc mai mult la propria poziție… își conservă liniștea, pentru că poziția nu depinde de rezultate, ci de umorile celui care te numește sau te poate destitui.”

Popescu a comparat abordarea Bucureștiului cu cea a premierului ungar Viktor Orbán, care „a avut o viziune geopolitică” prin vizite succesive la Mar-a-Lago, Kiev, Moscova și Beijing, în timp ce România „a gestionat președinția Consiliului UE onorabil, dar birocratic”, fără o inițiativă proprie „care să arate că înțelege proiectul european în ansamblu și vrea să aducă o tușă românească”.

România „are comportament de țară mică”, deși „este o țară mare”, afirmă analistul de politică externă Ștefan Popescu și jurnalistul Dan Andronic, într-o discuție publică despre profilul extern al Bucureștiului. „Ne comportăm ca o țară din ce în ce mai mică… la noi expansiunea e invers, la noi se retrage. Nu există nici măcar tendință”, a spus Andronic, în timp ce Popescu a reluat observația „dureros de adevărată” a unei ambasadoare din Orientul Mijlociu: „Sunteți o țară mare, dar cu comportament de țară mică”. „Ne retragem din Istorie”, a sintetizat Popescu, în acord cu ideea unei scăderi de relevanță regionale.

Cei doi au semnalat că România este ocolită de marile infrastructuri regionale, în timp ce Ungaria, Serbia, Bulgaria, Turcia și Grecia avansează, iar Polonia își joacă propria carte de putere. Popescu a criticat absența unei agende consecvente în Sud-Estul Europei și în Levant, invocând frecvența redusă a vizitelor de nivel înalt și oportunități ratate după Siria, precum și necesitatea unei relații mai bine lucrate cu Turcia și coridoarele economice către Qatar.

Pe fondul perspectivelor de diminuare a fondurilor europene și al constrângerilor bugetare din statele donatoare, el a avertizat că „România trebuie să găsească capital din altă parte” pentru a-și susține dezvoltarea. Cei doi au concluzionat în finalul podcastului că lipsa de strategie coerentă și reflexele birocratice afectează capacitatea României de a-și promova interesele și de a avea vizibilitate reală în plan extern.