Sfințirea Catedralei Naționale. Ultimele informații pentru pelerinii care vor participa

Sfințirea Catedralei Naționale va avea loc duminică, 26 octombrie, eveniment la care sunt așteptați mii de credincioși din întreaga țară. Pelerinii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și să respecte un set de reguli obligatorii pe durata manifestărilor religioase, potrivit Trinitas TV.

Fără un act de identitate, pelerinii nu vor putea participa la ceremonia de sfințire. De asemenea, fiecare participant va primi un ecuson pe care trebuie să îl poarte pe toată durata evenimentului. Pierderea acestuia va duce la interzicerea accesului pe esplanadă.

Programul sfințirii Catedralei Naționale va începe duminică, 26 octombrie, la ora 7:30.

Alte reguli obligatorii pentru pelerinii care vor participa la evenimentul de duminică sunt:

Pelerinii veniți din eparhii nu pot intra cu arme albe (cuțite, bricege etc.), obiecte înțepătoare sau tăioase, substanțe stupefiante, articole pirotehnice (petarde, artificii etc.), scaune pliabile sau sticle din sticlă;

Este permis un bagaj mic, care poate conține o sticlă de apă și haine potrivite condițiilor meteo;

Persoanele care urmează un tratament medical trebuie să aibă asupra lor doar doza necesară pentru ziua respectivă, iar dacă medicamentele au regim special, este obligatorie prezentarea rețetei;

În curtea Catedralei Mântuirii Neamului, pe esplanadă, pelerinii vor staționa în zona repartizată fiecărei eparhii, delimitată de garduri. Accesul se va face exclusiv pe rutele stabilite;

Nu este permis accesul cu aparate foto sau alte dispozitive, cu excepția telefonului mobil.

„Deoarece la eveniment va fi prezent SPP-ul, aceste reguli sunt obligatorii, iar încălcarea lor duce la interzicerea accesului în interiorul esplanadei!”, a anunțat sursa menționată anterior.

Pelerinii nu vor avea acces în Catedrală pe durata slujbei și nu se vor putea deplasa în afara zonelor care le-au fost repartizate. Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale va începe la ora 10:30 și se va încheia la 12:30.

„Nu se va face împărtășirea niciunui pelerin din eparhii după terminarea Sfintei Liturghii. Se va acorda, după terminarea Sfintei Liturghii, anafură, apă și un sandviș fiecărui pelerin din eparhie”, potrivit Trinitas TV.

Intrarea la închinare în Sfântul Altar se va face în următoarea ordine: mai întâi vor intra invitații oficiali, aproximativ 3.000 de persoane, urmați de grupurile organizate din eparhii, în număr de aproximativ 9.000, în ordinea apropierii lor de treptele Catedralei.