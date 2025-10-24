Mii de credincioși, așteptați la sfințirea picturii Catedralei Națională. Restricții de trafic în București

Cu prilejul sfințirii picturii Catedralei Naționale, autoritățile au instituit duminică, 26 octombrie, restricții de circulație în București pe mai multe artere principale. „Pentru buna desfășurare a manifestărilor, în data de 26 octombrie 2025, între orele 00:00 – 22:00, vor fi instituite restricții de trafic rutier”, a anunțat Ministerul Afacerilor interne pe Facebook.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite zona și să utilizeze rutele alternative puse la dispoziție de Brigada Rutieră. Vor fi închise temporar următoarele artere:

Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției (ambele sensuri); • Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului (ambele sensuri); • Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria; • Bd. Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor; • Str. Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului; • Str. B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor; • Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur; • Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. Izvor și Str. Dr. Ion Ghiulamila; • Str. Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie; • Str. Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și Str. Sirenelor; • Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie și Str. Sabinelor.

Ceremoniile religioase dedicate Sfințirii picturii Catedralei Naționale vor avea loc duminică, 26 octombrie 2025, după următorul program:

07:30-10:00 – Săvârșirea Sfintei Liturghii în interiorul Catedralei, oficiată de un sobor format din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați și 12 diaconi; • 10:15 – Sosirea Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; • 10:30-12:30 – Slujba de Sfințire a picturii, săvârșită de cei doi Patriarhi alături de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, urmată de citirea Actului de sfințire.

Accesul în interiorul Catedralei va fi permis doar invitaților oficiali, în limita capacității de 2.500 de persoane. În piațeta din fața edificiului, vor putea participa 8.000 de pelerini organizați din eparhiile din țară, care vor urmări slujba pe ecrane special montate.

Credincioșii prezenți în afara ansamblului Catedralei vor putea urmări ceremonia de pe alte ecrane, amplasate pentru vizionare publică. După finalizarea slujbei, accesul pentru închinare în Sfântul Altar se va face organizat, începând cu invitații oficiali, apoi cu grupurile de pelerini.

Pelerinajul va continua în cursul zilei, iar credincioșii aflați în exteriorul gardului Catedralei Naționale vor putea pătrunde la Sfântul Altar după ora 20:00. În zilele de 27, 28, 29, 30 și 31 octombrie 2025, accesul pentru închinare va fi permis și pe timpul nopții.

Luni, 27 octombrie 2025, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale istorice, va fi oficiată Sfânta Liturghie arhierească de Sanctitatea Sa Bartolomeu I și Preafericirea Sa Daniel, alături de toți ierarhii invitați oficial.