Ziua Armatei României 2025. Ceremonii și evenimente organizate în toată țara

Ziua Armatei României va fi sărbătorită sâmbătă în principalele garnizoane din țară, dar și în bazele militare din străinătate și în teatrele de operații. În București sunt programate mai multe ceremonii militare și religioase, iar circulația va fi restricționată pe anumite artere pe durata evenimentelor, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

„Ziua Armatei României, 25 octombrie, va fi sărbătorită printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militarii români şi în teatrele de operaţii, precum şi în statele în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în capitalele statelor unde ţara noastră are reprezentanţe permanente”, a anunțat Ministerul Apărării.

La ora 10.00, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, va avea loc o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii. Aeronave ale Forțelor Aeriene Române vor survola monumentul.

Între orele 10.00 și 16.00, la AFI Cotroceni se desfășoară evenimentul „Ziua Armatei României la Mall”, care include o expoziție de tehnică și echipament militar, un concert al Muzicilor Militare, standuri de promovare a carierei militare, ateliere interactive VR, o demonstrație de hochei susținută de sportivii CSA Steaua, prezentarea trofeelor „Cupa Campionilor Europeni” și „Supercupa Europei”, precum și, în premieră, o zonă de tip Escape Room.

De la ora 12.00, sunt programate două ceremonii militare și religioase de depunere de coroane și jerbe de flori: una la Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I”, și alta la Monumentul Eroilor Căzuți în Teatrele de Operații și pe teritoriul României, din fața Palatului Național al Copiilor.

La ora 17.00, în Parcul Cișmigiu, Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale va susține un concert.

Seara, de la ora 19.00, este programată retragerea cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Calea Victoriei – Bulevardul Regina Elisabeta – Bulevardul Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenței – Bulevardul Eroilor Sanitari – Strada Profesor Doctor Gheorghe Marinescu – Șoseaua Cotroceni – Bulevardul Iuliu Maniu – Bulevardul General Paul Teodorescu – Bulevardul Timișoara – sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”

Pentru buna desfășurare a evenimentelor dedicate Zilei Armatei României, Brigada Rutieră a Capitalei va impune treptat mai multe restricții de circulație.

Între orele 18.00 și 20.00, pe strada Constantin Mille;

Între orele 18.45 și 20.00, pentru o perioadă de 15 minute, pe Calea Victoriei, în fața Palatului Cercului Militar Național, între strada Matei Millo și bulevardul Regina Elisabeta.

Ora 10.00, Cluj-Napoca, Monumentul „Glorie Ostașului Român” din Piața Avram Iancu – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

Ora 11.00, Iași, Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” – ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori; Ora 19.00, Iași – retragere cu torțe pe traseul Muzeul Unirii – Piața Unirii – Bulevardul Ștefan cel Mare – Palatul Culturii.

Ora 10.00, Satu Mare, Monumentul Ostașului Român – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

Ora 12.30, Păuliș, Monumentul Eroilor – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori.

Ora 13.00, Carei, Ansamblul Monumental „Glorie Ostașului Român” – ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori și sosirea „Ștafetei Veteranilor Invictus”. La ceremonie și-a anunțat prezența premierul Ilie Bolojan.

Ceremonii similare sunt programate în principalele garnizoane din țară, la monumentele eroilor, precum și în cimitire și la monumente dedicate ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova și Ungaria.

„De asemenea, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele, marile unităţi şi unităţile militare de pe întreg teritoriul ţării organizează Ziua Porţilor Deschise, activităţi cultural-artistice şi sportive, simpozioane, întâlniri şi vizite la veteranii de război, expoziţii, gale de filme, spectacole şi activităţi de îngrijire a cimitirelor şi monumentelor eroilor”, a mai anunțat Ministerul Apărării.

În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, aproximativ 540.000 de militari români au fost trimiși pe front. Peste 90.000 au murit, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă.

„După eliberarea teritoriului naţional, la 25 octombrie 1944, Armata României a continuat să lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei, alături de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe şi sacrificii, la marea victorie obţinută la 9 Mai 1945, ce a marcat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa”, au afirmat reprezentanţii MApN.