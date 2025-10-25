O țară membră NATO reintroduce serviciul militar. Renunțase la el înainte de aderare

Croația a decis să reintroducă serviciul militar obligatoriu, printr-un vot al Parlamentului desfășurat vineri, cu scopul de a întări capacitatea defensivă a țării în contextul intensificării riscurilor la nivel global și al conflictului din Ucraina, informează AFP.

Această măsură marchează o schimbare semnificativă de politică, după ce statul renunțase la această obligativitate în anul 2008, cu puțin timp înainte de integrarea în NATO, mizând la momentul respectiv pe profesionalizarea armatei.

Conducerea politică de la Zagreb a explicat că actualul climat geopolitic impune reluarea pregătirii militare de bază, considerată necesară pentru consolidarea mijloacelor de apărare ale Croației.

„Asistăm la o ascensiune a unor diverse tipuri de ameninţări, care necesită reactivitate şi eficienţă din partea comunităţii în ansamblul său”, a declarat ministrul Apărării, Ivan Anusic, în fața deputaților, subliniind importanța pregătirii populației pentru situații de criză. Totodată acesta a precizat și faptul că „în faţa oricărei ameninţări, apărarea ţării este crucială”.

Planul prevede ca, începând din 2026, aproximativ 18.000 de tineri cu vârsta de 18 ani să fie convocați anual pentru o perioadă de instruire de două luni. Femeile vor fi exceptate de la această obligație, iar persoanele care refuză serviciul militar din motive de conștiință vor putea alege o alternativă civilă, cu o durată între trei și patru luni, inclusiv în sectoare implicate în gestionarea situațiilor de urgență și a dezastrelor naturale.

Pentru implementarea noilor dispoziții, Parlamentul croat a modificat două acte legislative esențiale. Amendamentele la Legea apărării au fost adoptate cu 81 de voturi din totalul de 151, iar cele la Legea serviciului în forțele armate au fost susținute de 110 deputați. Recruții vor beneficia de o remunerație de 1.100 de euro pe lună pentru perioada de pregătire, în timp ce suma destinată celor care aleg serviciul civil nu a fost încă anunțată.

Cei care vor finaliza serviciul militar vor avea un avantaj la angajarea în sectorul public, potrivit noilor prevederi. Această clauză a fost contestată de reprezentanții opoziției de stânga, care au susținut că legea introduce un tratament discriminatoriu față de femei și persoanele care optează pentru Protecția Civilă, întrucât acestea vor primi o remunerație mai mică și nu vor beneficia de facilități similare la accesul în funcțiile publice.

Croația, stat cu o populație de 3,8 milioane de locuitori, este membră a Uniunii Europene din anul 2013.