Emisarul economic al lui Putin a ajuns în Statele Unite. Va purta discuții cu administrația Trump

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, a ajuns în SUA pentru a discuta cu reprezentanți ai administrației Trump, inclusiv cu emisarul Steve Witkoff, transmite Reuters.

Dmitriev va urma să discute cu oficiali americani „pentru a continua discuţiile despre relaţia dintre SUA şi Rusia”. Informații similare publicate de Axios indică faptul că întâlnirea cu Steve Witkoff este programată să aibă loc sâmbătă, la Miami.

Vizita survine într-un moment tensionat, după ce președintele Donald Trump a decis impunerea de sancțiuni împotriva a două importante companii petroliere din Rusia, ca instrument de presiune asupra Kremlinului în contextul conflictului din Ucraina.

Deși liderul de la Casa Albă a anunțat recent că intenționează să se vadă curând cu Vladimir Putin, oficiali americani au precizat ulterior că planurile pentru această întâlnire au fost suspendate.

Dmitriev, cunoscut pentru sprijinul său față de o colaborare economică extinsă între Moscova și Washington, a atras atenția în trecut după ce a lansat ideea construirii unui tunel „Trump-Putin” care să lege Alaska de Extremul Orient rus.

Originar din Ucraina sovietică și format academic la universitățile Harvard și Stanford, el a activat în mediul financiar american, lucrând pentru McKinsey și Goldman Sachs. După declanșarea invaziei ruse din Ucraina în februarie 2022, a fost inclus pe lista de sancțiuni a Departamentului Trezoreriei SUA, care l-a identificat drept „asociat apropiat al lui Putin” și al familiei acestuia.

În aprilie, Dmitriev a devenit primul reprezentant oficial al Rusiei care a venit la Washington, DC, după izbucnirea conflictului, iar întâlnirea de atunci cu Steve Witkoff a fost privită ca un moment cheie în relațiile dintre Kremlin și administrația Trump.

Replica Washingtonului nu a întârziat, după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor restricții impuse Rusiei în domeniul energetic.

„Mă bucur că se simte așa”, a afirmat Donald Trump, adresându-se presei de la Casa Albă. „Vă voi spune peste șase luni cum stau lucrurile. Să vedem cum se desfășoară totul”, a continuat el.

Declarația președintelui american a venit la scurt timp după ce Putin a descris sancțiunile drept un „gest neprietos” care „nu va afecta semnificativ bunăstarea economică a Rusiei”. Schimbul de replici reflectă escaladarea tensiunilor dintre cele două capitale, în contextul în care administrația Trump a renunțat la un summit bilateral planificat și a introdus un nou set de măsuri restrictive ca reacție la ofensiva militară a Rusiei în Ucraina.