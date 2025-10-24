International

Emisarul economic al lui Putin a ajuns în Statele Unite. Va purta discuții cu administrația Trump

Comentează știrea
Emisarul economic al lui Putin a ajuns în Statele Unite. Va purta discuții cu administrația TrumpCasa Albă. Sursa foto: Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, a ajuns în SUA pentru a discuta cu reprezentanți ai administrației Trump, inclusiv cu emisarul Steve Witkoff, transmite Reuters.

Trimisul lui Putin are deja întâlniri planificate

Dmitriev va urma să discute cu oficiali americani „pentru a continua discuţiile despre relaţia dintre SUA şi Rusia”. Informații similare publicate de Axios indică faptul că întâlnirea cu Steve Witkoff este programată să aibă loc sâmbătă, la Miami.

Vizita survine într-un moment tensionat, după ce președintele Donald Trump a decis impunerea de sancțiuni împotriva a două importante companii petroliere din Rusia, ca instrument de presiune asupra Kremlinului în contextul conflictului din Ucraina.

Deși liderul de la Casa Albă a anunțat recent că intenționează să se vadă curând cu Vladimir Putin, oficiali americani au precizat ulterior că planurile pentru această întâlnire au fost suspendate.

Se reia furnizarea cu gaze pe Calea Rahovei. Anunțul Distrigaz
Se reia furnizarea cu gaze pe Calea Rahovei. Anunțul Distrigaz
Nicuşor Dan, vizită la Antibiotice Iaşi. Discuții despre creșterea exporturilor companiei
Nicuşor Dan, vizită la Antibiotice Iaşi. Discuții despre creșterea exporturilor companiei

Profilul lui Kirill Dmitriev

Dmitriev, cunoscut pentru sprijinul său față de o colaborare economică extinsă între Moscova și Washington, a atras atenția în trecut după ce a lansat ideea construirii unui tunel „Trump-Putin” care să lege Alaska de Extremul Orient rus.

Originar din Ucraina sovietică și format academic la universitățile Harvard și Stanford, el a activat în mediul financiar american, lucrând pentru McKinsey și Goldman Sachs. După declanșarea invaziei ruse din Ucraina în februarie 2022, a fost inclus pe lista de sancțiuni a Departamentului Trezoreriei SUA, care l-a identificat drept „asociat apropiat al lui Putin” și al familiei acestuia.

În aprilie, Dmitriev a devenit primul reprezentant oficial al Rusiei care a venit la Washington, DC, după izbucnirea conflictului, iar întâlnirea de atunci cu Steve Witkoff a fost privită ca un moment cheie în relațiile dintre Kremlin și administrația Trump.

Kirill Dimitriev

Kirill Dimitriev. Sursă foto: Captură video

Răspunsul președintelui Trump la poziția lui Putin privind sancțiunile

Replica Washingtonului nu a întârziat, după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor restricții impuse Rusiei în domeniul energetic.

 „Mă bucur că se simte așa”, a afirmat Donald Trump, adresându-se presei de la Casa Albă. „Vă voi spune peste șase luni cum stau lucrurile. Să vedem cum se desfășoară totul”, a continuat el.

Declarația președintelui american a venit la scurt timp după ce Putin a descris sancțiunile drept un „gest neprietos” care „nu va afecta semnificativ bunăstarea economică a Rusiei”. Schimbul de replici reflectă escaladarea tensiunilor dintre cele două capitale, în contextul în care administrația Trump a renunțat la un summit bilateral planificat și a introdus un nou set de măsuri restrictive ca reacție la ofensiva militară a Rusiei în Ucraina.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:00 - Un Halloween cinematografic la Cazinoul din Constanța, sâmbătă, 1 noiembrie, 2 show-uri cu premiere muzicale
19:51 - Evz.ro. Motivul pentru care Trump a schimbat foaia cu Putin. Explozia din Rahova a lăsat doi bunici fără nimic
19:44 - Gala Companii de elită. Emine Coşkun, Ford Otosan: „Realizările noastre reflectă dedicarea și talentul remarcabil al ...
19:36 - A început Oktoberfest București! Primarul dă cep la primul mare butoi cu bere. Fanfara bavareză și Direcția 5 deschid...
19:27 - Emisarul economic al lui Putin a ajuns în Statele Unite. Va purta discuții cu administrația Trump
19:20 - Se reia furnizarea cu gaze pe Calea Rahovei. Anunțul Distrigaz

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale