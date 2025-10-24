International

Trump ar vrea să refacă Al Treilea Templu la Ierusalim - ultimul scenariu vehiculat de presă

Trump ar vrea să refacă Al Treilea Templu la Ierusalim - ultimul scenariu vehiculat de presăDonald Trump. Sursa foto: dreasmtime.com
Din cuprinsul articolului

În timpul unei discuții privind noul ballroom al Casei Albe, corespondentul Mishpacha, Jake Turx, a întrebat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, despre posibilitatea ca președintele SUA, Donald Trump, să reconstruiască Templul Sfânt din Ierusalim.

Întrebarea a stârnit interes, având în vedere legăturile istorice și simbolice ale acestui proiect în regiune.

Întrebarea pusă de Jake Turx

Turx a adresat direct întrebarea:

„La cunoștința dumneavoastră, a fost vreodată discutată tema reconstrucției Templului Sfânt din Ierusalim?”

Karoline Leavitt a răspuns clar:

„Nu a fost. Nu, nu a fost. Îmi pare rău, Jake.”

Aceasta a clarificat că, până în prezent, subiectul nu a fost abordat în cadrul întâlnirilor oficiale sau în discuțiile de la Casa Albă.

Întrebarea a fost ridicată în contextul planurilor lui Donald Trump pentru noul ballroom al Casei Albe.

Turx a explicat că vizualizarea randărilor i-a provocat gânduri legate de proiecte arhitecturale de amploare:

„Privind aceste randări, m-a făcut să mă gândesc la asta.”

Trump, recunoscut pentru proiecte de infrastructură

Corespondentul Mishpacha a subliniat contribuțiile lui Trump în domeniul construcțiilor și arhitecturii:

„Probabil că va fi considerat cel mai mare constructor al acestei ere, și dumneavoastră ați fost în multe dintre întâlnirile cu el,” a afirmat Turx înainte de a adresa întrebarea despre Templu.

Aceasta subliniază modul în care realizările sale în construcții și infrastructură au atras atenția chiar și în discuțiile legate de simboluri religioase.

Contextul politic și simbolic al Ierusalimului

Mutarea Ambasadei SUA la Ierusalim, realizată de Trump în timpul primului său mandat, a fost un punct major de interes internațional.

Ambasada a fost deschisă oficial în mai 2018, ceea ce a generat apreciere din partea anumitor cercuri politice și religioase. Această decizie a consolidat imaginea lui Trump ca un lider implicat în decizii majore cu impact geopolitic.

În regiune, numele lui Trump a fost asociat și cu alte proiecte imobiliare, cum ar fi turnul anunțat în Siria de către grupul Tiger Real Estate din Emiratele Arabe Unite.

Compania a intenționat să construiască un zgârie-nori la Damasc după decizia administrației Trump de a ridica anumite sancțiuni.

Aceste inițiative subliniază modul în care numele și brandul fostului președinte sunt utilizate în proiecte internaționale de construcții și dezvoltare.

Deși întrebarea despre reconstrucția Templului Sfânt a fost adresată oficial și a stârnit curiozitate, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a infirmat orice discuție pe această temă.

 

