De ce a schimbat Trump foaia cu Putin

Președintele SUA, Donald Trump, a primit de la colaboratorii săi trei opțiuni pentru sancțiuni contra Rusiei, după ce și-a pierdut răbdarea cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, din cauza războiului pe care îl duce în Ucraina, relatează The Wall Street Journal.

Președintele Trump a dorit o ultimă verificare a instinctelor sale înainte de a lua cea mai dificilă decizie de până acum împotriva președintelui rus Vladimir Putin.

„Sunteți de acord cu mine?”, i-a întrebat el, miercuri, pe consilierii de rang înalt din Biroul Oval.

Secretarul de Stat Marco Rubio și secretarul Apărării Pete Hegseth au spus da, potrivit unei persoane familiarizate cu întâlnirea de miercuri după-amiază.

Cu câteva ore mai devreme, Trump se întâlnise cu secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și i-a spus să pregătească o serie de sancțiuni asupra industriei petroliere rusești, marcând primele măsuri directe ale SUA împotriva Rusiei în timpul celei de-a doua administrații Trump.

„Am simțit pur și simplu că era momentul. Am așteptat mult timp”, le-a declarat Trump reporterilor.

De luni de zile, Trump a amenințat cu astfel de acțiuni, doar pentru a permite fiecărei amenințări să se estompeze, în timp ce continua să creadă că poate negocia cu Putin o oprire a războiul din Ucraina, o postură care i-a frustrat mult timp pe factorii de decizie politică din SUA și Europa.

Dar răbdarea președintelui s-a epuizat în cele din urmă, au declarat oficialii, după ce au concluzionat că Putin încearcă să tergiverseze situația și după ce a continuat să vadă imagini cu atacurile rusești în Ucraina.

La câteva ore după ce Trump a anulat un summit planificat cu Putin la Budapesta, considerându-l o pierdere de timp, Rusia a lansat noi atacuri cu rachete și drone asupra Ucrainei, lovind diverse clădiri, inclusiv o grădiniță.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul arată că Rusia nu a fost supusă unor presiuni externe suficiente pentru a negocia.

Trump nu a comentat direct atacurile, dar a fost indignat de astfel de agresiuni, chiar și în momentele în care a simțit că a făcut progrese cu Putin, au declarat oficiali ai administrației.

Trump consideră că armistițiul din Gaza, pe care l-a mediat, a creat un impuls pentru a pune capăt războiului din Ucraina, au spus oficialii, dar încăpățânarea lui Putin a persistat.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, am conversații bune și apoi nu duc nicăieri”, a declarat Trump miercuri.

Pachetele de sancțiuni americane pentru industria petrolieră rusă au fost elaborate și erau pregătite de luni de zile, în cazul în care Trump ar decide să acționeze, au declarat oficialii americani.

Lui Trump i-au fost prezentate trei planuri de sancțiuni, au spus oficialii: o opțiune severă care viza direct industria rusă și liderii ruși de rang înalt; o opțiune de mijloc care viza industria energetică a Rusiei; și o opțiune mai ușoară care includea sancțiuni mai limitate.

Trump a ales opțiunea de mijloc.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat că Trump a fost clar că este timpul să pună capăt războiului, adăugând că va continua să caute o soluție pașnică la conflict.

Noile sancțiuni, care vizează în mod specific companiile energetice Lukoil și Rosneft, reprezintă cele mai recente eforturi ale lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina și de a consolida moștenirea sa mult așteptată ca făcător de pace global.

Trump, aflat în campania prezidențială de anul trecut, s-a lăudat în repetate rânduri că va pune capăt războiului în „prima zi” de mandat, dar pacea până acum i-a scăpat după luni de eforturi eșuate de a determina Moscova să negocieze serios termenii de pace.

Uneori, el a încercat să facă presiuni asupra lui Zelenski pentru a face concesii, ceea ce a dus la dispute atât publice, cât și private.

Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat că sancțiunile nu le-au schimbat obiectivul general de a împinge Moscova la masa negocierilor.

„Am dori în continuare să ne întâlnim cu rușii”, a declarat secretarul de stat reporterilor miercuri seară.

„Președintele a spus în repetate rânduri, timp de luni de zile, că la un moment dat va trebui să facă ceva dacă nu vom face progrese în ceea ce privește acordul de pace. Astăzi a fost ziua în care a decis să facă ceva.”

Ruptura cu Putin a început să iasă la iveală public în iunie, în timpul summitului Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, când Trump a numit refuzul omologului său rus de a pune capăt războiului „greșit”.

O convorbire telefonică dintre ei în luna următoare a fost mult mai scurtă decât discuțiile anterioare și a lipsit de căldura cu care comunicau în mod normal, a declarat oficialul de rang înalt al administrației, pentru WSJ.

Trump are la dispoziție și alte instrumente pentru a intensifica presiunea asupra lui Putin, dar până acum nu le-a folosit.

Acestea includ trimiterea de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, impunerea de noi sancțiuni secundare oricăror companii care fac afaceri cu giganții petrolieri ruși sancționați sau vizarea așa-numitei flote din umbră de petroliere ilicite a Rusiei cu noi sancțiuni pentru a consolida sancțiunile Uniunii Europene.

„Trump lasă unele lucruri deoparte pentru că încă își dorește cu adevărat o înțelegere cu Putin”, a spus Kurt Volker, care a fost trimisul lui Trump pentru Ucraina în timpul primei sale administrații. „Acest lucru arată că este pur și simplu frustrat că Putin nu și-a respectat încă planurile.”

Volker a spus că, pentru a-l determina pe Putin să facă concesii serioase, va fi nevoie „mult mai mult decât de sancțiuni” și a spus că trimiterea de avioane Tomahawk în Ucraina ar fi un pas important.

Totuși, oficialii administrației au declarat că ultimele sancțiuni impuse de Rosneft și Lukoil ar putea reprezenta o schimbare economică radicală, având în vedere cât de dependentă este economia fragilă a Rusiei în timpul războiului de veniturile din petrol și gaze.

În decurs de o zi de la anunț, rafinăriile indiene au luat măsuri pentru a reduce fluxurile de petrol ale țării lor din Rusia, în timp ce companiile petroliere de stat chineze au suspendat, cel puțin temporar, achiziționarea de petrol rusesc.

Putin a recunoscut că sancțiunile ar putea costa economia Rusiei, declarând joi reporterilor că „se așteaptă unele pierderi”, dar a adăugat că „nicio țară care se respectă nu face niciodată ceva sub presiune”.

Trump nu a semnalat încă dacă va continua cu sancțiuni americane suplimentare împotriva Rusiei, pe măsură ce crește presiunea asupra lui Putin pentru a obține un acord de pace.