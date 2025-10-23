International

UE adoptă interdicția totală a gazului rusesc. Slovacia ridică ultima obiecție

UE adoptă interdicția totală a gazului rusesc. Slovacia ridică ultima obiecție
Uniunea Europeană a adoptat oficial pe 23 octombrie 2025 cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, ca răspuns la agresiunea militară continuă în Ucraina.

Printre măsurile principale se numără interdicția importurilor de gaz natural lichefiat (LNG) din Rusia, care va intra în vigoare în două etape: contractele pe termen scurt vor expira în termen de șase luni, iar cele pe termen lung vor înceta la 1 ianuarie 2027.

Această decizie anticipează cu un an termenul inițial propus de Comisia Europeană pentru eliminarea completă a dependenței de combustibilii fosili rusești.

Aprobarea finală după obținerea acordului Slovaciei

Pachetul a fost aprobat de toate cele 27 de state membre ale UE, după ce Slovacia a ridicat obiecțiile sale.

Premierul slovac Robert Fico a solicitat asigurări privind prețurile ridicate la energie și alinierea obiectivelor climatice cu nevoile industriei auto și ale sectorului greu.

Robert Fico

Robert Fico. Sursa foto: Arhiva EVZ

Aceste cerințe au fost incluse în noile clauze adăugate în comunicatul final al summitului liderilor UE din 23 octombrie.

Detalii ale pachetului de sancțiuni împotriva Rusiei

Pe lângă interdicția importurilor de LNG, pachetul include și noi restricții financiare, energetice și comerciale vizând sursele principale de venit ale Rusiei.

De asemenea, au fost impuse noi restricții de călătorie pentru diplomații ruși și au fost adăugate 117 nave suplimentare la lista flotei fantomă a Moscovei, majorând totalul la 558 Reuters.

Măsuri extinse

Sancțiunile vizează și bănci din Kazahstan și Belarus. În plus, patru entități legate de industria petrolieră din China vor fi incluse pe lista de sancțiuni, deși numele acestora vor fi făcute publice doar după adoptarea oficială a pachetului Reuters.

Oficialii ucraineni au salutat adoptarea acestui pachet de sancțiuni și au indicat că se lucrează deja la un al 20-lea pachet.

În paralel, Uniunea Europeană discută un nou pachet de sancțiuni care ar putea accelera interdicția importurilor de LNG din Rusia până la 1 ianuarie 202

