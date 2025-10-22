UE alocă 25 de milioane de euro suplimentar pentru Vecinătatea Estică. Republica Moldova printre beneficiari

Republica Moldova. Parlamentul European a aprobat un amendament la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care solicită suplimentarea fondurilor destinate țărilor din Vecinătatea Estică cu 25 de milioane de euro, printre beneficiari aflându-se și Republica Moldova. Această majorare vine ca răspuns la reducerea sprijinului acordat societății civile din regiune de către Statele Unite ale Americii.

Amendamentul a fost co-semnat de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, care a explicat că scopul său principal este de a sprijini organizațiile neguvernamentale și proiectele societății civile din Republica Moldova și alte state estice, într-un context marcat de provocări politice și presiuni externe.

„Considerăm această majorare esențială pentru a compensa parțial decizia Statelor Unite de a reduce sprijinul acordat societății civile din regiune. Este responsabilitatea Uniunii Europene să sprijine organizațiile independente, pentru ca acestea să poată continua să contribuie la consolidarea democrației și la promovarea valorilor europene”, a declarat Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova.

Eurodeputatul a subliniat că organizațiile societății civile joacă un rol vital, mai ales în țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, precum Republica Moldova, care se confruntă cu presiuni și atacuri antidemocratice venite din partea Federației Ruse.

După aprobarea amendamentului în plenul Parlamentului European, acesta devine parte integrantă a poziției oficiale a legislativului european în negocierile finale cu Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind bugetul pentru 2026.

Siegfried Mureșan a menționat că sprijinul Uniunii Europene va contribui la întărirea democrației în Republicii Moldova și va permite organizațiilor societății civile să continue să monitorizeze transparența instituțiilor, să promoveze participarea cetățenilor și să protejeze valorile fundamentale europene în regiune.

Amintim că, în ianuarie 2025, administrația președintelui Donald Trump a anunțat suspendarea temporară a tuturor ajutoarelor externe pentru o perioadă de 90 de zile.

Această decizie a afectat inclusiv organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova, care depind în mare măsură de finanțarea internațională pentru a-și desfășura activitatea.