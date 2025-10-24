Putin vrea dialog cu Trump, dar amenință că orice atac cu rachete asupra Rusiei va primi răspuns dur

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat joi că Moscova nu va ceda niciodată presiunilor venite din partea Statelor Unite sau a oricărei alte țări și a avertizat că orice atac asupra teritoriului rus va primi un răspuns extrem de puternic. Totodată, el a exprimat deschiderea pentru continuarea dialogului cu președintele american Donald Trump, conform relatărilor Reuters.

Putin a calificat sancțiunile impuse de SUA drept un act „inamical” care „vor avea anumite consecințe, dar nu vor afecta în mod semnificativ sănătatea economiei noastre”. În cadrul unei conferințe de presă susținute după congresul Societății Geografice Ruse, el a subliniat încrederea sectorului energetic din Rusia.

„Aceasta este, evident, o încercare de a pune presiune pe Rusia”, a spus Putin. „Dar nicio țară care se respectă și niciun popor care se respectă nu decide vreodată ceva sub presiune”, a adăugat el.

Putin a atras atenția că perturbarea echilibrului pe piețele energetice globale ar putea determina o creștere a prețurilor, ceea ce ar fi incomod pentru țări precum Statele Unite, mai ales în contextul calendarului politic intern al acestora.

Referitor la un articol din Wall Street Journal care menționa că administrația Trump a ridicat o restricție-cheie privind utilizarea de către Ucraina a unor rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de aliații occidentali, dar și la comentariile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski despre rachetele interne cu o rază de 3.000 km, Putin a spus: „Aceasta este o tentativă de escaladare”.

„Dar dacă astfel de arme sunt folosite pentru a ataca teritoriul rusesc, răspunsul va fi foarte serios, dacă nu chiar copleșitor. Să se gândească la asta”, a avertizat Putin, amenințând cu un răspuns „foarte puternic” în cazul unui atac cu rachete americane Tomahawk asupra Rusiei, arme solicitate Ucrainei de la Washington.

În paralel, liderul rus a pledat pentru continuarea „dialogului”, după ce președintele american Donald Trump a anunțat amânarea întâlnirii planificate între cei doi lideri la Budapesta, notează AFP.

„Dialogul este întotdeauna preferabil confruntării, disputelor și cu atât mai mult războiului”, a declarat Putin, citat de agențiile de presă ruse.

Putin a mai spus că ar fi o greșeală să abordeze summitul Rusia-SUA de la Budapesta fără o pregătire temeinică. „Desigur, astfel de întâlniri trebuie să fie bine pregătite. Ar fi o greșeală atât din partea mea, cât și a președintelui american să abordăm acest lucru lejer și să plecăm fără rezultatul scontat”, a afirmat el, conform EFE.

„În ultima noastră convorbire telefonică, atât întâlnirea, cât și locul acesteia au fost propuse de partea americană. Am fost de acord”, a adăugat Putin.

Președintele rus a subliniat că Moscova „a susținut întotdeauna continuarea dialogului, chiar și acum”, însă a recunoscut că nu știe dacă întâlnirea de la Budapesta se va putea desfășura.

„Acum văd că, în declarația sa, președintele SUA a decis să anuleze sau să amâne întâlnirea (de la Budapesta). Cel mai probabil, se referă la amânarea acesteia”, pentru că „dialogul este întotdeauna mai bun decât orice confruntare, dispută sau, mai ales, un război”, a conchis Putin.

Într-o conferință de presă susținută miercuri seara la Casa Albă, președintele Donald Trump a anunțat anularea întâlnirii cu Putin de la Budapesta. Decizia a venit după ce Moscova a respins orice propunere de încetare a focului în prezent, menținând cerințe maximiste față de Ucraina, precum „demilitarizarea”, „denazificarea” și retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk încă aflată sub control ucrainean.