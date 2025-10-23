Ce efecte ar putea avea asupra benzinăriilor din Republica Moldova sancțiunile SUA

Republica Moldova. Decizia privind sancționarea către Trezoreria SUA a unor companii petroliere rusești, una dintre care operează și în Republica Moldova nu va afecta siguranța alimentării cu benzină și motorină a Republicii Moldova. Asigurarea vine din partea Ministerului Energiei din Republica Moldova.

Într-un răspuns pentru Evenimentul Zilei, Ministerul Energiei a menționat că situația este analizată atent de instituției, dar și alte structuri ale statului care au obligația de a se asigura că noul regim juridic impus acestui agent economic este respectat.

„Piața produselor petroliere din Republica Moldova este diversificată și concurențială, iar Ministerul Energiei împreună cu toate instituțiile responsabile monitorizează situația de pe piața petrolieră pentru a se asigura ca Republica Moldova să fie aprovizionată cu combustibil”, menționează Ministerul Energiei.

Fostul premier Ion Sturza a comentat sancțiunile americane, explicând că acestea prevăd ca toate băncile și companiile să înceteze colaborarea cu Lukoil și Rosneft până pe 21 noiembrie. Sturza avertizează că, fără măsuri imediate, atât Republica Moldova, cât și România se pot confrunta cu dificultăți în aprovizionarea cu combustibil.

„Substituirea într-un timp scurt a acestor volume va fi foarte greu. Situația este critică, pentru că în Republica Moldova, la motorină, Lukoil deține aproape 50% din import și 100% la jetul de aviație”, a explicat fostul premier.

Sturza a mai atras atenția asupra dependenței Moldovei de România: rafinăria Petrotel, cu o capacitate anuală de 2,4 milioane de tone, va avea dificultăți în procesarea cantităților suplimentare de petrol. Lukoil deține 300 de stații peco în România și 100 în Moldova, care ar putea fi afectate. După 21 noiembrie, va fi necesară o licență specială de tranziție pentru continuarea aprovizionării. Sturza subliniază că sursele alternative, precum Kazahstanul, rămân esențiale pentru securitatea energetică a ambelor state.

„Se impune urgent crearea unui grup de lucru la Chișinău și elaborarea măsurilor de limitare a pagubelor. Singura soluție viabilă este Rompetrol și, doar limitat, prietenii de la Petrom”, a mai spus fostul premier.

Chiar dacă prețul petrolului a crescut semnificativ pe piețele internaționale, carburanții pentru consumatorii din Moldova vor fi mai ieftini vineri, 24 octombrie 2025. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că benzina se va ieftini cu 1 ban pe litru, iar motorina cu 2 bani.

Astfel, un litru de benzină va costa 22,44 lei, iar un litru de motorină va ajunge la 19,20 lei. În ultimele săptămâni, benzina s-a ieftinit cu 95 de bani, iar motorina cu 63 de bani. ANRE a precizat că va continua să monitorizeze cu strictețe piața, asigurând transparența și corectitudinea prețurilor și protejarea intereselor consumatorilor.

Ca urmare a sancțiunilor americane, prețul petrolului a crescut joi semnificativ. Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 1,76 dolari pe baril, sau 2,81%, ajungând la 64,35 dolari, iar țițeiul West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,68 dolari, sau 2,87%, până la 60,18 dolari pe baril.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a explicat că sancțiunile vizează companiile care finanțează „mașinăria de război a Kremlinului” și a îndemnat aliații să se alăture măsurilor. Oficialii americani au precizat că Washingtonul este pregătit să adopte acțiuni suplimentare și au cerut Moscovei un armistițiu imediat.

Marea Britanie și Uniunea Europeană au impus deja sancțiuni similare, iar contractele futures pentru Brent și WTI au crescut cu peste 2 dolari pe baril, susținute și de cererea tot mai mare de energie din SUA. De asemenea, Washingtonul a cerut Japoniei să oprească importurile de energie din Rusia, pentru a reduce treptat aprovizionarea globală cu combustibili ruși.