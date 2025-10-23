Prețul petrolului a crescut după sancțiunile SUA împotriva companiilor rusești Lukoil și Rosneft

Prețul petrolului a crescut joi cu peste un dolar pe baril, după ce Statele Unite au impus sancțiuni asupra companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil, ca răspuns la războiul din Ucraina, potrivit Reuters.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat joi cu 1,76 dolari, sau 2,81%, atingând 64,35 dolari pe baril, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate a crescut cu 1,68 dolari, sau 2,87%, până la 60,18 dolari. Evoluția vine ca reacție la sancțiunile impuse de Statele Unite celor mai mari companii petroliere ruse, Rosneft și Lukoil.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a explicat că măsurile vizează companiile care finanțează „mașinăria de război a Kremlinului” și a îndemnat aliații să adere la sancțiuni. Oficialii americani au precizat că Washingtonul este pregătit să ia măsuri suplimentare și solicită Moscovei un armistițiu imediat în conflictul din Ucraina.

Marea Britanie a sancționat Rosneft și Lukoil săptămâna trecută, iar Uniunea Europeană a aprobat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL).Imediat după anunțul sancțiunilor americane, contractele futures pentru Brent și WTI au crescut cu peste 2 dolari pe baril, susținute și de cererea tot mai mare de energie din SUA.

Washingtonul a cerut Japoniei să oprească importurile de energie din Rusia, ca parte a eforturilor de a reduce treptat aprovizionarea globală din Rusia, înaintea viitoarei vizite a lui Trump în Asia.

Analiștii apreciază că măsurile americane împotriva Moscovei reprezintă un pas important, dar întârziat. Edward Fishman, fost oficial american și cercetător senior la Universitatea Columbia, a declarat că „nu poate fi doar o singură dată” și a precizat că rămâne de văzut dacă SUA vor aplica sancțiuni împotriva tuturor celor care fac afaceri cu Rosneft și Lukoil.

Jeremy Paner, fost investigator în domeniul sancțiunilor la Departamentul Trezoreriei, a avertizat că excluderea băncilor și a cumpărătorilor de petrol din India sau China ar putea reduce impactul asupra liderilor ruși.