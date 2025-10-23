India ar putea renunța la petrolul din Rusia, contra reducerii tarifelor din partea lui Trump

India și Statele Unite ar fi aproape de finalizarea unui acord comercial mult așteptat, care ar putea duce la o scădere semnificativă a tarifelor impuse produselor indiene exportate pe piața americană.

Potrivit unui raport publicat de Mint, Washington ar putea reduce taxele vamale de la 50% la aproximativ 15–16%, ca parte a unui nou pachet de înțelegeri economice bilaterale.

Surse apropiate negocierilor au declarat că decizia Statelor Unite de a revizui nivelul tarifelor vine în contextul în care India ar fi acceptat să reducă treptat dependența de petrolul rusesc.

Această mișcare este considerată un pas important în direcția alinierii politicilor energetice indiene cu pozițiile Washingtonului.

Publicația notează că, anterior, SUA impuseseră o taxă suplimentară de 25% asupra importurilor din India, considerând că achizițiile de petrol rusesc contribuiau indirect la finanțarea conflictului din Ucraina.

În urma discuțiilor recente, ambele părți ar fi convenit să lege progresele din domeniul energiei de relansarea negocierilor comerciale, blocate de mai bine de doi ani.

În cadrul aceluiași acord, India ar putea relaxa restricțiile privind importurile de porumb și șrot de soia provenite din Statele Unite, conform acelorași surse citate de Mint.

Se discută în special despre permisiunea de a importa produse non-modificate genetic, pe fondul cererii tot mai mari din sectoarele avicole, lactate și de biocombustibili.

„Discuțiile avansează și în privința importurilor de șrot de soia non-GM destinate atât consumului uman, cât și celui animal. Totuși, nu există încă o claritate completă privind reducerea tarifelor pentru produsele lactate, inclusiv brânzeturile premium, o solicitare esențială din partea delegației americane”, a relatat Mint, citând o sursă implicată în negocieri.

În prezent, India permite importul a aproximativ 0,5 milioane de tone de porumb în regim contingentat, dar a manifestat reticență în a deschide suplimentar piața agricolă, din motive legate de protejarea producătorilor locali.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat recent că a discutat telefonic cu premierul indian Narendra Modi despre relațiile comerciale și energetice bilaterale.

„El nu va mai cumpăra mult petrol din Rusia. Vrea să vadă sfârșitul acelui război la fel de mult ca mine”, a afirmat Trump, în timpul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă.

#WATCH | Washington DC | Regarding his upcoming meetign with Chinese President Xi, US President Donald Trump says, "India, as you know, has told me they are going to stop...it's a process. You can't just stop (buying oil from Russia). By the end of the year, they'll be down to… pic.twitter.com/XXdL1ETOZf — ANI (@ANI) October 22, 2025

Premierul Modi a confirmat convorbirea, fără a oferi detalii privind conținutul discuției.

„Mulțumesc, președinte Trump, pentru apelul telefonic și pentru urările calde de Diwali”, a scris Modi pe platforma X. „Fie ca democrațiile noastre să continue să lumineze lumea cu speranță și să rămână unite împotriva terorismului sub toate formele sale.”

Negocierile dintre cele două țări au ratat mai multe termene de finalizare în trecut, însă surse citate de Mint susțin că părțile vizează semnarea documentului până în noiembrie 2025, posibil în marja Summitului ASEAN.

Conform datelor Ministerului Comerțului din India, schimburile comerciale bilaterale au ajuns la 71,41 miliarde de dolari în prima jumătate a exercițiului fiscal 2025–2026, în creștere cu aproximativ 11,8% față de aceeași perioadă a anului anterior.