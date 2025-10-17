Un oficial din India pune la îndoială decizia lui Modi de a renunța la petrolul din Rusia

Oficialii indieni au pus la îndoială afirmațiile recente ale președintelui american Donald Trump potrivit căruia premierul Narendra Modi ar fi anunțat că India va înceta achizițiile de petrol rusesc.

Randhir Jaiswal, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Indiei, a declarat în timpul briefingului săptămânal de presă că nu avea cunoștință de o astfel de conversație între cei doi lideri.

El a subliniat că „discuțiile sunt în curs de desfășurare” cu privire la aprofundarea cooperării energetice cu Statele Unite, dar nu a confirmat afirmația președintelui american.

Jaiswal a precizat că „India este un importator semnificativ de petrol și gaze. Prioritatea noastră constantă a fost să protejăm interesele consumatorului indian într-un context energetic volatil. Politicile noastre de import sunt ghidate în totalitate de acest obiectiv.”

Această poziție oficială contrastează cu declarațiile publice ale președintelui Trump și evidențiază diferențele de comunicare între cele două state privind politica energetică și cooperarea bilaterală.

La 15 octombrie 2025, președintele american Donald Trump a declarat că premierul indian Narendra Modi i-ar fi asigurat că India va înceta achizițiile de petrol din Rusia.

Trump a descris acest angajament ca fiind „un pas important”, subliniind importanța acestuia în contextul presiunilor internaționale asupra Rusiei din cauza invaziei în Ucraina.

India este unul dintre cei mai mari importatori de petrol din lume, iar Rusia a devenit principalul său furnizor. În anul fiscal 2025, India a importat aproximativ 88 de milioane de tone de petrol din Rusia, reprezentând aproape 40% din totalul importurilor sale de petrol.

Această dependență a fost favorizată de prețurile reduse ale petrolului rusesc, ca urmare a sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.

De asemenea, India a beneficiat de relații economice și strategice strânse cu Rusia, care includeau și furnizarea de armament și tehnologie militară.

Statele Unite și alte națiuni occidentale au exercitat presiuni asupra Indiei pentru a reduce achizițiile de petrol rusesc, în încercarea de a izola economic Rusia.

În august 2025, administrația Trump a impus tarife de 50% asupra importurilor din India, ca răspuns la continuarea achizițiilor de petrol rusesc.

În fața acestor presiuni, India a adoptat o poziție de autonomie strategică. Oficialii indieni au subliniat că politica energetică a țării este determinată de necesitatea de a asigura securitatea energetică a consumatorilor indieni și de a menține prețuri stabile, fără a ceda la presiunile externe.

În ciuda relației strânse cu Rusia, India a început să exploreze alternative pentru a-și diversifica sursele de petrol. Recent, rafinăriile indiene au achiziționat pentru prima dată petrol din Guyana, un semn al intenției de a reduce dependența de Rusia.

Această diversificare face parte dintr-o strategie mai largă de securizare a aprovizionării cu energie, care include și investiții în surse de energie regenerabilă și în infrastructura de stocare a energiei.

Declarațiile contradictorii dintre liderii SUA și India au evidențiat fragilitatea relațiilor bilaterale. Deși India și Statele Unite au colaborat în domenii precum apărare, tehnologie și comerț, diferențele de abordare în politica energetică și în relațiile cu Rusia au generat tensiuni.

Un oficial american a menționat că au avut loc discuții productive cu India, dar nu a oferit detalii despre natura acestor discuții sau despre posibilele acorduri în domeniul energetic.

În contextul în care India se pregătește să găzduiască un summit al țărilor din Asia de Sud-Est, se așteaptă ca relațiile cu Statele Unite și cu alte națiuni să fie un subiect central al discuțiilor.

Posibilele întâlniri între liderii indieni și americani ar putea oferi o oportunitate pentru a clarifica pozițiile și pentru a identifica soluții comune în domeniul energetic și comercial.

În concluzie, relațiile energetice dintre India și Rusia rămân un subiect complex, influențat de factori economici, politici și strategici.

Deși India a început să exploreze alternative pentru a-și diversifica sursele de petrol, relația cu Rusia continuă să fie un pilon important al politicii energetice indiene.

În același timp, presiunile internaționale și evoluțiile geopolitice vor influența în continuare direcția acestei relații în viitor.