Trump anunță că India a acceptat să nu mai importe petrol din Rusia

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că premierul indian Narendra Modi a fost de acord să oprească achizițiile de petrol din Rusia, într-un efort coordonat al Washingtonului de a reduce sursele de finanțare ale Kremlinului.

Declarația vine într-un moment tensionat al relațiilor bilaterale, marcat de tarife comerciale ridicate și divergențe asupra poziției Indiei în războiul din Ucraina.

Potrivit lui Trump, premierul Modi ar fi oferit „asigurări ferme” că India va opri importurile de petrol rusesc „într-o perioadă scurtă de timp”. Liderul de la Casa Albă a descris măsura drept „un pas major” în direcția izolării economice a Rusiei.

Ambasada Indiei din Washington nu a oferit niciun comentariu oficial, însă surse diplomatice citate de presa americană susțin că New Delhi nu a confirmat încă o modificare oficială a politicii sale energetice.

Tarife, presiuni și reacții economice

Administrația Trump a introdus tarife de 50% asupra mărfurilor provenite din India, pe care președintele le-a descris drept „măsuri corective” pentru achizițiile de petrol și armament rusesc.

Taxele suplimentare includ o penalizare de 25% pentru tranzacțiile cu entități din Rusia, considerate de Washington „o sursă de finanțare pentru războiul din Ucraina”.

„Procesul va dura puțin, dar se va încheia în curând”, a adăugat Trump, precizând că India nu poate opri „imediat” toate livrările.

Într-o reacție indirectă, oficiali indieni au acuzat Washingtonul de standarde duble, invocând faptul că și unele state europene continuă să importe energie din Rusia.

„Nu putem fi criticați pentru o practică pe care alții o mențin”, a spus un diplomat indian, sub protecția anonimatului.

Relațiile dintre Trump și Modi s-au tensionat în ultimele luni, pe fondul negocierilor comerciale și al presiunilor americane privind petrolul rusesc.

Cu toate acestea, președintele american l-a numit recent pe Modi „un om extraordinar” („a great man”), subliniind că dialogul dintre cele două țări continuă.

India, a cincea economie a lumii, depinde de importurile de petrol la preț redus pentru a-și menține stabilitatea economică.

În același timp, autoritățile de la New Delhi au reafirmat poziția de neutralitate față de conflictul din Ucraina, menționând că mențin „relații istorice” cu Moscova.

O eventuală reducere a achizițiilor de petrol rusesc de către India ar putea avea efecte semnificative asupra exporturilor Rusiei, dar și asupra prețurilor globale ale energiei.

Economiștii estimează că, dacă India și China reduc simultan importurile, Moscova ar putea pierde miliarde de dolari lunar din venituri energetice.

„Dacă India își schimbă direcția, echilibrul energetic global se va modifica rapid”, a explicat un analist american pentru Reuters.

Deocamdată, rămâne incert când și în ce măsură New Delhi va implementa angajamentele anunțate de Washington, însă presiunea diplomatică asupra Indiei pare să crească.