Trump e oprimist cu privire la Ucraina, dezvăluie Zelenski

Tensiunile dintre Rusia și Ucraina revin în centrul agendei internaționale, după ce președintele american Donald Trump a declarat că este „optimist” în privința posibilității unui acord între Kiev și Moscova care ar putea aduce, în cele din urmă, pace în Ucraina.

În contextul unei vizite oficiale a președintelui Volodimir Zelenski la Washington, Casa Albă explorează noi opțiuni diplomatice pentru relansarea negocierilor și identificarea unui cadru realist de încetare a ostilităților.

Discuțiile urmează unui succes diplomatic recent al administrației Trump în Orientul Mijlociu, după schimbul de ostatici dintre Israel și Hamas, eveniment care a oferit președintelui american o nouă doză de încredere în capacitatea sa de mediator internațional.

Potrivit unui oficial al Casei Albe citat de publicația Politico, „președintele Trump a exprimat de mult dorința de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, la fel cum a facilitat încetarea ostilităților între Israel și Hamas”.

Declarația a fost făcută în ajunul întâlnirii planificate între liderul american și omologul său ucrainean, programată pentru vineri, în cadrul unei vizite oficiale la Washington.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski are loc într-un moment de reconfigurare diplomatică la nivel global.

După o perioadă în care atenția administrației americane a fost concentrată asupra Orientului Mijlociu, Ucraina încearcă să readucă pe agenda Casei Albe conflictul cu Rusia, care se află în cel de-al patrulea an de desfășurare.

Ambasadorul Ucrainei la Washington, Olga Stefanishyna, a explicat pentru Politico că întrevederea de la Casa Albă este rezultatul unei pregătiri intense, coordonate pe mai multe paliere: militar, economic și energetic.

„Avem multiple delegații ucrainene care lucrează pentru a maximiza impactul întâlnirii liderilor din această vineri. Aceasta este un format de implicare complet nou: echipe militare au lucrat de două săptămâni, prim-ministrul se angajează cu parteneri financiari pentru coordonarea eforturilor; delegațiile economice și de energie se concentrează pe atenuarea efectelor atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene prin mobilizarea implicării SUA în aprovizionarea cu gaze”, a precizat Stefanishina.

Surse diplomatice de la Kiev au confirmat că în zilele premergătoare întâlnirii au avut loc discuții bilaterale între reprezentanți ai Pentagonului și ai Ministerului ucrainean al Apărării.

Subiectele abordate includ furnizarea de rachete Tomahawk, consolidarea apărării aeriene și extinderea cooperării în domeniul producției de drone tactice.

Donald Trump a reiterat în mai multe rânduri dorința sa de a pune capăt războiului ruso-ucrainean. Într-o declarație făcută marți, președintele american a spus că „este timpul ca acest conflict să se încheie” și că „ambele părți trebuie să înțeleagă că un război prelungit nu servește nimănui”.

Trump a afirmat, de asemenea, că relația sa personală cu Vladimir Putin ar putea facilita eventuale discuții de pace.

„Vladimir și cu mine am avut o relație bună, probabil încă o avem. Nu știu de ce continuă acest război… El trebuie să-l oprească”, a declarat liderul american pentru jurnaliști la Casa Albă.

Deși asemenea remarci au mai fost făcute în trecut, de această dată contextul internațional diferă semnificativ. Reușita diplomatică a Washingtonului în Orientul Mijlociu oferă un precedent pe care Trump încearcă să-l reproducă și în Europa de Est.

Discuțiile dintre cele două delegații vor viza o gamă largă de subiecte. În centrul negocierilor se află cererea Ucrainei de a primi rachete Tomahawk, capabile să lovească ținte la mare distanță. Acestea ar consolida semnificativ apărarea ucraineană, dar ar putea, totodată, să intensifice tensiunile cu Moscova.

Trump a recunoscut public faptul că Kievul a cerut acest tip de armament. El a adăugat că decizia finală va depinde de garanțiile oferite de Ucraina privind utilizarea acestuia exclusiv pentru apărare. „Nu vrem o escaladare. Vrem o soluție”, a spus președintele american.

Pe lângă dimensiunea militară, agenda include discuții privind reziliența energetică a Ucrainei. Atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii critice au afectat grav rețelele de electricitate și gaze ale țării.

Premierul ucrainean Yulia Svyrydenko, aflată la Washington pentru o serie de consultări paralele, a subliniat importanța sprijinului american în acest domeniu.

„Fiecare întâlnire pe care o avem cu partenerii americani include tema apărării energetice și a modalităților de protejare a centralelor electrice și a infrastructurii de transport al energiei”, a spus aceasta, conform Reuters.

Delegația ucraineană, condusă de ministrul apărării Rustem Umerov și șeful administrației prezidențiale Andrii Yermak, a sosit la Washington la începutul săptămânii.

În paralel cu întâlnirile de la nivel înalt, oficialii ucraineni au avut discuții cu reprezentanți ai Congresului și cu companii din sectorul apărării.

Zelenski a precizat într-o declarație pentru presa ucraineană că „președintele Trump ne-a sfătuit să ne întâlnim și cu companiile energetice americane”.

Liderul de la Kiev a adăugat că intenționează să discute și cu firme din domeniul militar, pentru a întări cooperarea în dezvoltarea dronelor și a sistemelor de apărare.

Ambasadorul Stefanishyna a mai spus că noul cadru de colaborare cu SUA include nu doar livrări de armament, ci și partajarea de tehnologii.

„Acest parteneriat este nu doar un avantaj strategic pentru Ucraina, ci și o contribuție reală la securitatea globală a Statelor Unite și a aliaților lor”, a subliniat diplomata.

Presa rusă a relatat că Moscova urmărește cu „atenție” evoluția discuțiilor dintre Washington și Kiev. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru RIA Novosti că posibilitatea livrării de rachete Tomahawk este privită cu „extremă îngrijorare”.

Potrivit acestuia, o astfel de decizie „ar reprezenta o nouă dovadă a implicării directe a Statelor Unite în conflict”.

În același timp, Peskov a menționat că Rusia „nu respinge ideea unor negocieri de pace”, dar că „acestea trebuie să țină cont de realitățile de pe teren”.

În interpretarea Kremlinului, aceasta înseamnă recunoașterea teritoriilor ocupate de Rusia după februarie 2022 — o condiție pe care Kievul o consideră inacceptabilă.

NATO sprijină în continuare Ucraina printr-o combinație de ajutor militar, instruire și coordonare logistică. Inițiativa Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), creată în colaborare cu Washingtonul, permite achiziționarea și finanțarea livrărilor de arme către Kiev prin intermediul unui mecanism aliat.

Statele europene, în special Germania, Franța și Polonia, au salutat eforturile diplomatice ale SUA, dar au subliniat că orice acord trebuie să fie „just” și „sustenabil”.

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au convenit, într-o reuniune la Bruxelles, că „pacea în Ucraina trebuie să se bazeze pe respectarea suveranității și a integrității teritoriale a țării”.

Această poziție comună sugerează că Occidentul nu va accepta un acord care să legitimeze câștigurile teritoriale ale Rusiei. În același timp, liderii europeni consideră că succesul medierii americane ar putea crea un precedent pentru soluționarea altor conflicte regionale.

Președintele Zelenski a exprimat recunoștință față de sprijinul american, dar a avertizat că „pacea în Ucraina nu trebuie să însemne concesii teritoriale”.

Într-un discurs televizat adresat națiunii, liderul ucrainean a declarat:

„Există un puternic avânt pentru pace în lume acum. Președintele SUA și echipa sa au făcut mult, alți lideri au fost implicați, și toți au ajutat. Acest lucru arată că Rusia poate fi presată să oprească agresiunea.”

Zelenski a confirmat că printre prioritățile vizitei sale se numără întărirea apărării aeriene și obținerea unui sprijin suplimentar pentru infrastructura energetică.

Războiul a afectat profund economia Ucrainei, reducând PIB-ul național cu peste 30% în primii doi ani de conflict, potrivit estimărilor Băncii Mondiale.

Exporturile agricole, care reprezentau odinioară o treime din veniturile țării, au scăzut dramatic din cauza blocadei porturilor de la Marea Neagră.

În aceste condiții, sprijinul economic american și european este crucial. Administrația Trump a anunțat anterior un pachet de asistență financiară de 12 miliarde de dolari, destinat reconstrucției infrastructurii și relansării producției energetice.

Premierul Sviridenko a declarat că „fiecare dolar investit în infrastructura ucraineană este o investiție în stabilitatea regională”.

Această abordare economică susține și strategia diplomatică de a consolida condițiile pentru o eventuală pace în Ucraina. O economie funcțională, sprijinită de partenerii occidentali, ar putea crește capacitatea Kievului de a negocia dintr-o poziție de forță.

China și India, doi actori majori pe scena internațională, au salutat eforturile Washingtonului de a facilita un dialog, însă și-au păstrat neutralitatea față de conflict. Beijingul a reiterat apelul la „o soluție politică bazată pe respectul suveranității tuturor părților implicate”.

În același timp, secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că „fiecare pas către un armistițiu în Ucraina trebuie însoțit de garanții concrete de securitate și de protecție a civililor”. Națiunile Unite s-au oferit să sprijine procesul de monitorizare a unui eventual acord.

Pe lângă negocierile de nivel înalt, mai multe organizații internaționale și agenții umanitare pregătesc programe de reconstrucție pentru perioada post-război.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a estimat costurile de reconstrucție ale Ucrainei la peste 400 de miliarde de dolari.

În acest context, eforturile diplomatice de a obține pace în Ucraina capătă o dimensiune suplimentară: doar un acord stabil va permite lansarea acestor programe la scară națională.

Deși optimismul exprimat de administrația americană a fost remarcat de analiști, mulți observatori avertizează că drumul către o soluție durabilă rămâne dificil.

Rusia continuă atacurile asupra regiunilor de frontieră, în timp ce Ucraina insistă asupra restabilirii granițelor sale recunoscute internațional.

Un diplomat european a declarat pentru Reuters că

„Trump se bazează pe impulsul succesului din Orientul Mijlociu, dar scenariul ucrainean este mult mai complex. Aici nu există un mediator neutru și nici un echilibru clar de putere.”

În ciuda obstacolelor, vizita lui Volodimir Zelenski la Washington și disponibilitatea declarată a lui Donald Trump de a facilita negocieri directe cu Moscova marchează un nou capitol în eforturile internaționale de a aduce pace în Ucraina.