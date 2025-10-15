Autoritățile ucrainene ordonă evacuări masive în jurul orașului Kupiansk, pe fondul atacurilor ruse

Autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea a zeci de familii din mai multe sate din mai multe sate din jurul orașului Kupiansk, ca urmare a înrăutățirii situației de securitate în nord-estul Ucrainei. Marți, guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Syniehubov, a anunțat că 409 familii cu 601 copii trebuie să părăsească 27 de localități, decizia fiind ulterior extinsă la 40 de sate, potrivit Reuters.

Potrivit lui Oleh Syniehubov, autoritățile au emis ordine de evacuare pentru sute de familii din apropierea orașului Kupiansk. Măsura a fost extinsă ulterior, după cum a confirmat un alt oficial pentru televiziunea publică Suspilne, la un total de 40 de localități.

Kupiansk, situat în regiunea Harkov, reprezintă un punct strategic pentru controlul liniilor feroviare și rutele de aprovizionare din nord-estul Ucrainei.

Forțele ruse continuă să desfășoare atacuri intense asupra Kupianskului și localităților din jur, folosind artilerie grea și lovituri aeriene. Autoritățile de la Kiev subliniază că evacuările sunt temporare și urmăresc protecția civililor.

De mai multe luni, trupele ruse desfășoară atacuri și înaintează spre orașul Kupiansk, considerat o țintă strategică în ofensiva Moscovei către vest, prin centrul și estul Ucrainei, în conflictul care se prelungește de peste trei ani și jumătate.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că forțele ucrainene apără „zone cheie” de pe front, inclusiv Kupiansk, și că evacuările reprezintă un „act de responsabilitate față de viața oamenilor”. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că armata rusă deține „avantajul strategic” în toate sectoarele frontului, ceea ce sporește tensiunea și incertitudinea în regiune.

Orașul a fost capturat de forțele ruse în primele săptămâni ale invaziei din februarie 2022, dar forțele ucrainene l-au recucerit mai târziu în acel an. În prezent, ofensiva rusă continuă să amenințe regiunea.

Cel mai înalt ofițer ucrainean, Oleksander Syrskyi, a estimat că linia frontului din Ucraina se întinde pe mai mult de 1.200 de kilometri.