Kremlinul salută intenția lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina

Kremlinul a anunțat marți că „salută” intenția președintelui american Donald Trump de a se concentra pe obținerea unui acord de pace care să pună capăt conflictului din Ucraina, după succesul încheierii armistițiului din Gaza. „Salutăm cu siguranţă astfel de intenţii şi salutăm confirmarea voinţei politice de a face tot posibilul pentru a promova căutarea de soluţii paşnice”, a spus Dmitri Peskov, potrivit Reuters.

Cu o zi înainte, în discursul susținut în fața Knessetului israelian, după ce a negociat un acord între Israel și Hamas, Trump a afirmat că dorește să ajungă la un acord cu Iranul privind programul său nuclear, dar a precizat că prioritatea sa este oprirea războiului din Ucraina.

„Mai întâi trebuie să rezolvăm problema Rusiei. Trebuie să rezolvăm problema asta. Dacă nu te superi, Steve, să ne concentrăm mai întâi pe Rusia”, a spus acesta, adresându-se trimisului său special, Steve Witkoff, care a discutat de mai multe ori cu Vladimir Putin în trecut.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Rusia este în continuare dispusă să participe la negocieri de pace. „Salutăm cu siguranţă astfel de intenţii şi salutăm confirmarea voinţei politice de a face tot posibilul pentru a promova căutarea de soluţii paşnice”, a spus acesta, când a fost întrebat despre declarațiile liderului american.

El a adăugat: „Îl cunoaştem deja bine pe domnul Witkoff; este eficient, şi-a dovedit eficacitatea în Orientul Mijlociu şi sperăm că talentul său va continua să contribuie la munca deja începută în Ucraina”.

Rusia acuză Ucraina că întârzie procesul de negociere și nu respectă propunerea privind formarea unor grupuri de lucru care să analizeze posibilele elemente ale unui acord. Ucraina acuză, la rândul ei, Moscova că nu abordează discuțiile cu seriozitate și impune condiții care echivalează cu o cerere de capitulare.

„Partea rusă rămâne deschisă şi pregătită pentru un dialog paşnic şi sperăm că influenţa Statelor Unite şi abilităţile diplomatice ale emisarilor preşedintelui Trump vor contribui la încurajarea părţii ucrainene să fie mai activă şi mai dispusă să se angajeze în procesul de pace”, a mai spus Peskov.

Peskov a confirmat, de asemenea, că dialogul cu Statele Unite privind Ucraina a ajuns într-un impas, în timp ce Trump a vorbit despre posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk. Moscova a precizat că o astfel de măsură ar reprezenta o escaladare periculoasă.