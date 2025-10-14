Cum i-au tratat teroriștii palestinieni pe ostaticii din Israel. Atrocități de nedescris comise de Hamas

Experiența sfâșietoare a supraviețuirii a fost dezvăluită de ostaticii israelieni proaspăt eliberați, care, după doi ani de detenție sub controlul grupării teroriste Hamas în Fâșia Gaza, au început să împărtășească frânturi din suferința lor.

Detaliile, raportate de presa israeliană luni seară, schițează un tablou sumbru al izolării extreme, abuzului fizic și psihologic, și al luptei constante pentru a menține un simț al realității în rețeaua de tuneluri.

Printre cei eliberați se numără frații Cunio, Gali și Ziv Berman, Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Evyatar David și Alon Ohel.

Relevanța acestor mărturii este profundă, pentru că ele nu doar oferă o perspectivă rară și necesară asupra condițiilor inumane deținerii, ci și subliniază rezistența neclintită a spiritului uman în fața torturii și a incertitudinii prelungite.

O temă recurentă în relatările ostaticilor este izolarea brutală, o tactică menită să zdrobească psihicul deținuților. Cazul fraților Cunio, Ariel și David, ilustrează perfect această cruzime planificată.

Ariel Cunio a fost ținut singur pe toată durata captivității sale, în timp ce fratele său, David, a fost deținut alături de Nimrod Cohen și Eitan Horn în diverse tuneluri din Fâșia Gaza.

Separarea de familie, chiar și de un frate geamăn, a fost o formă de tortură constantă, amplificată de privarea de orice informație.

David Cunio a fost complet izolat de mass-media. Abia în timpul unei scurte întâlniri cu Yarden Bibas, survenită după filmarea unei înregistrări video de către gruparea teroristă Hamas, David a aflat un adevăr esențial, vital pentru supraviețuirii sa emoțională: fratele său geamăn, Eitan Cunio, a supraviețuit atacurilor din 7 octombrie.

Acest moment efemer de cunoaștere a acționat ca o mică supapă de speranță, demonstrând cât de prețioase erau chiar și cele mai mici informații în mediul opresiv al captivității.

Aceeași tactică a izolării a fost aplicată și fraților Gali și Ziv Berman. Deținuți separat și lipsiți de orice contact cu media, cei doi frați au fost ținuți în același oraș, dar nu li s-a comunicat că urmau să fie reuniți în ziua eliberării lor.

Această incertitudine prelungită și lipsa de contact cu exteriorul sau între ei a menținut un nivel constant de anxietate. Cu toate acestea, teroriștii au folosit limba ebraică în comunicarea cu amândoi bărbații, un detaliu care, pe lângă faptul că facilita comanda, putea avea și o conotație psihologică, menținând vie o legătură macabră cu limba lor maternă, dar sub semnul dominației.

Eliberarea lor, cu cei doi bărbați purtând tricouri ale echipei Maccabi Tel Aviv, a simbolizat o recuperare a identității și a legăturii cu normalitatea pe care teroriștii încercaseră să o distrugă.

Pentru Elkana Bohbot, majoritatea timpului petrecut în captivitate s-a desfășurat în tuneluri, înlănțuită, unde a pierdut orice noțiune de timp și spațiu.

Această privare senzorială este o formă de abuz care vizează dezorientarea totală a victimei. În lipsa luminii naturale, a orologiilor sau a unui program constant, zilele se contopeau în săptămâni, iar anii deveneau un coșmar amorf.

Un moment revelator al luptei sale pentru a păstra umanitatea și legătura cu trecutul a avut loc chiar de ziua aniversării căsătoriei sale.

Bohbot a rugat un gardian să-i permită să facă un duș. Inițial, gardianul terorist Hamas i-a refuzat cererea, ordonându-i să se așeze la loc, dar în cele din urmă a cedat și i-a permis să se curețe.

Acest mic act de „curățenie” nu a fost doar o nevoie fizică, ci o luptă simbolică pentru demnitate și pentru menținerea unei legături cu normalitatea.

Păstrarea igienei personale, un act banal în libertate, devine în captivitate un act de rezistență psihologică în fața eforturilor de dezumanizare.

Această dorință de a marca o dată specială, chiar și în condițiile terorii, subliniază importanța memoriei și a ritualurilor personale în procesul de supraviețuirii.

Relatarea despre Matan Angrest dezvăluie o latură brutală a captivității: tortura fizică și neglijarea medicală, juxtapusă cu o formă ciudată de „permisiune” care a servit drept ancore a speranței.

Matan a fost tratat pentru leziuni la degete și mâini fără anestezie, o cruzime care i-a provocat probleme medicale suplimentare, după cum a raportat N12.

Faptul că a fost definit inițial ca soldat, chiar și în civil, a atras asupra lui o tortură severă în primele luni. Mama lui Angrest a mărturisit pentru N12:

„Din când în când, povestește câteva propoziții. A trecut prin tortură foarte severă în primele luni, când a fost definit ca soldat... Nu știu de unde a avut aceste puteri.”

Spre deosebire de alți ostatici, Matan a avut permisiunea de a urmări ocazional clipuri media de la „Piața Ostaticilor” (Hostages’ Square), unde și-a auzit pe cei dragi vorbind.

Aceste scurte momente de conexiune au fost probabil singurele surse de forță pentru supraviețuirii sa.

Mama sa a continuat:

„Nu-și amintea cum a fost răpit efectiv, dar își amintea bătălia și a ghicit că prietenii lui au fost uciși în acea dimineață. Are flashback-uri în care își pierde cunoștința și ocazional deschide ochii, răpirea, bătăile, acoperirea lui cu pungi negre, abuzul... A trecut prin multe. Dar este aici și ne vom concentra pe bine.”

Mărturiile lui Angrest despre tuneluri sunt deosebit de grafice, descriind „bombardamente severe din partea IDF, avioane care treceau pe deasupra tunelului, ziduri care se prăbușeau lângă ei, găsindu-se trecând prin dărâmături, situații foarte complexe.”

Această dublă teroare – cea impusă de răpitori și cea rezultată din operațiunile militare – a testat la limită voința lui de supraviețuirii. Voința sa de a se concentra pe „bine” în ciuda traumelor extreme este un testament al rezilienței umane.

Avinatan Or, reunit cu cei dragi, a fost deținut într-o tabără din centrul Fâșiei Gaza, unde a fost supus înfometării deliberate. Un raport medical inițial, citat de N12, a indicat că Avinatan a pierdut între 30 și 40% din greutatea corporală.

Această pierdere drastică de masă corporală reprezintă nu doar un abuz fizic, ci o amenințare directă la supraviețuirii, indicând subnutriția severă și condițiile precare.

La fel ca mulți alți ostatici, Avinatan a fost complet izolat de ceilalți și i s-au oferit foarte puține informații despre evenimentele din Israel de după invazia grupării teroriste Hamas.

Izolarea completă, combinată cu înfometarea, constituie un regim de tortură menit să slăbească atât corpul, cât și mintea, făcând ca fiecare zi să fie o luptă pură pentru a rămâne în viață. supraviețuirii sa este o minune medicală și psihologică, dată fiind proporția șocantă a pierderii în greutate.

Cazul lui Evyatar David ilustrează modul în care abuzul psihologic și fizic a fost aplicat strategic de către răpitori.

Tatăl lui Evyatar a relatat presei israeliene că fiul său a trecut prin ambele forme de abuz. Evyatar fusese separat de colegul său ostatic, Guy Gilboa-Dalal, cu două luni înainte de eliberare.

Schimbările constante de locație și separările forțate între ostatici sunt tehnici cunoscute pentru a preveni formarea de legături care ar putea duce la rezistență sau planuri de evadare, menținând în același timp un nivel ridicat de vulnerabilitate emoțională.

Lupta lui Evyatar pentru supraviețuirea sa a fost, în mare măsură, una împotriva deznădejdii și a fricii.

Povestea lui Alon Ohel scoate în evidență utilizarea cinică a ostaticilor de către gruparea teroristă Hamas ca scuturi umane, un factor suplimentar care a complicat procesul de supraviețuirii.

Alon a fost înlănțuit în același tunel pentru aproape întreaga perioadă de doi ani de captivitate, fiind mutat o singură dată într-un nou tunel cu 40 de zile înainte de eliberare.

Mutarea neașteptată către noul tunel, situat în centrul Fâșiei Gaza, a implicat ore de călătorie.

Rapoartele IDF au indicat că această mutare a fost efectuată cu scopul de a-l folosi pe Alon ca scut uman pentru a împiedica forțele militare să preia controlul orașului.

Această descoperire arată că ostaticii nu au fost doar victime pasive ale neglijenței, ci piese active într-o strategie militară perversă, obligându-i să navigheze nu doar teroarea captivității, ci și riscul de a fi uciși de forțele proprii. supraviețuirii lui Alon a depins de o combinație macabră de noroc și de calculele strategice ale răpitorilor săi.

Faptul că a rezistat înlănțuit pentru o perioadă atât de lungă, supus unei imobilități forțate, arată un nivel extraordinar de rezistență fizică și psihică.

Mărturiile ostaticilor conturează un model clar de abuz psihologic și fizic, conceput sistematic pentru a anula voința de rezistență și speranța. Elementele cheie ale captivității care au făcut ca supraviețuirii să fie o performanță eroică includ:

Izolarea și separarea: Separarea fraților Cunio și Berman, sau izolarea lui Avinatan Or, a fost o metodă eficientă de a elimina sprijinul social vital și de a amplifica frica. Când Evyatar David a fost separat de Guy Gilboa-Dalal, a pierdut un aliat crucial.

Privarea senzorială și temporală: Cazul lui Elkana Bohbot, care și-a pierdut orice simț al timpului în tunelurile înlănțuite, demonstrează intenția de a rupe legătura ostaticului cu realitatea.

Tortura și neglijarea medicală: Tratamentul lui Matan Angrest fără anestezie ilustrează cruzimea gratuită, care nu doar provoacă durere fizică, ci și șoc psihologic.

Informația ca instrument de control: Accesul selectiv al lui Matan Angrest la clipurile de la Piața Ostaticilor a fost o sabie cu două tăișuri. I-a oferit speranță, dar l-a făcut și dependent de bunăvoința gardienilor. În contrast, refuzul de a-i spune lui David Cunio despre fratele său a fost o tactică pură de agonie psihologică.

Psihologii care studiază supraviețuirii în condiții de detenție extremă subliniază că menținerea unui sentiment al identității, al legăturii cu lumea exterioară și chiar cele mai mici acte de rezistență (precum cererea lui Elkana Bohbot de a se spăla) sunt cruciale.

Faptul că teroriștii foloseau ebraica, oricât de pervertit ar fi fost contextul, a menținut o linie de comunicare, fie ea și una abuzivă, prevenind colapsul lingvistic total.

Tunelurile, pe lângă faptul că serveau drept locuri de detenție, au devenit și spații de risc militar intens. Mărturia lui Matan Angrest despre bombardamentele IDF și zidurile prăbușite arată că ostaticii au fost prinși într-un război pe care nu l-au început, fiind sub amenințarea constantă a morții din mai multe direcții.

Această situație a creat un nivel de stres post-traumatic complex, cunoscut sub numele de „expunere secundară la pericol”. Ostaticii trebuiau să își gestioneze frica de răpitori, concomitent cu frica de operațiunile de salvare, un paradox sfâșietor care a pus la încercare supraviețuirii mentală.

De asemenea, relatările despre condițiile din tuneluri – lipsa de igienă, lipsa spațiului, întunericul – explică pierderea extremă în greutate a lui Avinatan Or și izolarea lui Alon Ohel.

Tunelurile nu au fost doar buncăre, ci închisori psihologice menite să distrugă orice iluzie de libertate sau siguranță.

Deși eliberarea reprezintă sfârșitul captivității fizice, drumul către recuperarea totală este lung și anevoios. Mărturiile incipiente arată că trauma psihologică și fizică este profundă.

Matan Angrest, de exemplu, are flashback-uri și momente de pierdere a cunoștinței, semne clare ale tulburării de stres post-traumatic (PTSD) severe.

Faptul că el și alții se concentrează pe „bine” sau pe „lucrurile bune” este o strategie de adaptare esențială, în care supraviețuitorii încearcă să recadreze experiența pentru a putea funcționa.

Recuperarea va necesita nu doar îngrijiri medicale pentru problemele fizice, cum ar fi rănile lui Angrest sau subnutriția lui Or, ci și terapie intensivă pentru a-i ajuta să-și reconstruiască simțul realității, încrederea în ceilalți și capacitatea de a face față amintirilor intruzive.

Reuniunea fraților Berman și Cunio este un punct de plecare vital în acest proces, deoarece sprijinul familial joacă un rol imens în vindecare.

Cu toate acestea, ei se vor confrunta cu o lume care a evoluat în absența lor, adăugând o „traumă a reîntoarcerii” la coșmarul captivității.

Povestea lor de supraviețuirii este un capitol deschis care abia acum începe să fie scris, iar publicarea detaliilor despre chinul lor are scopul de a menține vie conștientizarea asupra naturii inumane a terorii și a prețului pe care acești oameni l-au plătit pentru libertate.

Relatările despre tratamentele aplicate ostaticilor – înfometare, lipsa de îngrijire medicală, tortură fizică și psihologică, utilizarea ca scuturi umane – constituie încălcări flagrante ale dreptului internațional umanitar, în special ale Convențiilor de la Geneva.

Definirea lui Matan Angrest, un civil, ca „soldat” pentru a justifica tortura este o stratagemă ilegală menită să eludeze protecțiile juridice.

Utilizarea lui Alon Ohel ca scut uman în tunelurile din centrul Gaza reprezintă o crimă de război. Condițiile de detenție descrise, inclusiv izolarea extremă și privarea senzorială, echivalează cu un tratament inuman și degradant.

Documentarea meticuloasă a acestor mărturii servește nu doar unui scop jurnalistic și de conștientizare, ci și unui scop juridic, constituind probe esențiale în eventualele proceduri de urmărire penală internațională.

Mărturiile oferă o perspectivă clară asupra tacticii teroriștilor Hamas: exploatarea vulnerabilității umane pentru a obține avantaje militare și politice. supraviețuirii ostaticilor, în ciuda acestor tactici, este o dovadă a eșecului final al răpitorilor de a le zdrobi spiritul, dar și o reamintire severă a responsabilității comunității internaționale de a condamna și a preveni astfel de abuzuri.

Fiecare ostatic a dezvoltat propriile sale mecanisme de supraviețuirii. Pentru David Cunio, a fost aflarea faptului că fratele său era în viață.

Pentru Elkana Bohbot, a fost păstrarea unui ritual, precum dușul, care a marcat o zi importantă. Pentru Matan Angrest, a fost speranța hrănită de clipurile sporadice din Piața Ostaticilor.

Aceste mici victorii psihologice, aceste „puncte de ancorare” emoționale, au fost esențiale.

În ciuda pierderii de 30-40% din greutatea corporală, Avinatan Or a reușit să se mențină în viață. În ciuda faptului că a fost înlănțuit timp de doi ani, Alon Ohel a rezistat.

Aceste mărturii despre forța interioară arată că, în cele mai întunecate condiții, mintea umană caută modalități de a crea ordine din haos, de a menține demnitatea în fața degradării și de a păstra vie scânteia speranței.

Povestea de supraviețuirii a acestor bărbați nu este doar o cronică a abuzului, ci o celebrare a capacității umane de a suporta inimaginabilul și de a se întoarce.