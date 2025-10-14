International

Agenți ruși, arestați pentru operațiuni de sabotaj în Ucraina

Agenți ruși, arestați pentru operațiuni de sabotaj în UcrainaSursă foto: ssu.gov.ua
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU), într-o operațiune desfășurată împreună cu Poliția Națională, a anunțat reținerea a opt agenți ruși implicați în operațiuni de sabotaj în sudul Ucrainei, precum și a două persoane din vestul țării, manipulate de serviciile secrete ruse pentru a comite atacuri incendiare. Potrivit SSU, o parte dintre suspecți au fost recrutați de la distanță sub pretextul unor „câștiguri rapide”, în timp ce alții au fost înșelați de ruși care s-au prezentat fals drept ofițeri ucraineni.

Rețea de sabotaj descoperită de Serviciul de Securitate al Ucrainei

Potrivit comunicatului oficial al SSU, operațiunea de contrainformații a vizat o celulă activă în regiunea Odesa, unde un șomer local a fost prins în timp ce încerca să monteze un dispozitiv exploziv improvizat (IED) sub o linie de cale ferată.

Dispozitivul provenea dintr-o ascunzătoare pregătită anterior de agenți ruși. În urma investigațiilor, alte șapte persoane au fost reținute în aceeași zonă, fiind acuzate că au incendiat cabinete de relee feroviare, cu scopul de a perturba logistica militară ucraineană.

Suspecții au filmat atacurile pentru a-și demonstra „eficiența” acțiunilor lor în fața rușilor

SSU a declarat că suspecții au filmat atacurile pentru a demonstra „eficiența” acțiunilor lor în fața coordonatorilor ruși. Înregistrările urmau să fie folosite drept dovadă pentru primirea unor plăți promise. Agenția a menționat că activitatea acestor rețele este coordonată de la distanță, prin aplicații criptate de mesagerie, ceea ce face identificarea legăturilor directe cu Moscova mai dificilă.

propaganda Rusia

propaganda Rusia / sursa foto: dreamstime.com

În vestul Ucrainei, doi tineri de 19 ani din Lviv au fost descoperiți după ce au dat foc unei oficii poștale și unor intrări rezidențiale, convinși că participă la o „operațiune specială” a SSU. În realitate, coordonatorii lor erau agenți ruși care se dădeau drept ofițeri ucraineni. Tinerii au primit instrucțiuni , inclusiv despre cum să filmeze atacurile și să trimită rapoarte „oficiale” către așa-zișii comandanți.

Tineri manipulați și dezertori implicați în planuri teroriste în Ucraina

Contrainformațiile ucrainene au descoperit că doi tineri din vestul Ucrainei au fost păcăliți de agenți ruși care se dădeau drept ofițeri ai SSU. Aceștia au fost convinși că participă la o „operațiune specială” ucraineană, în timp ce în realitate li se cerea să comită și alte acțiuni ilegale. Informațiile transmise tinerilor indicau că țintele lor ar adăposti „criminali” care acționau împotriva Ucrainei.

SSU a reținut recent un dezertor ucrainean recrutat de Rusia, care intenționa să organizeze un atac terorist în centrul orașului Zaporojie.

